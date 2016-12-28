Taçoy: Mecliste ajan mı var?

Taçoy, programda kendisinin UBP'li olduğunu ve seçimlerde aday adayı olacağını söyledi...

Bağımsız Milletvekili ve eski Bakan Hasan Taçoy Ada TV'de Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Taçoy; 'Ben UBP'liyim aday adayı olacağım, kararı üyeler verecek' dedi.

İŞTE TAÇOY'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Bağımsız Hasan Taçoy " Serdar bey tepkisel bir duruş gösterdi. Konunun Ankara'ya birinin aktardığını söyledi. Tüm vekiller zan altında. Bu kimse açıklamalı. Mecliste ajan mı var?"

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy " 2017 yılı seçim yılı olacak. Erken seçim var gibi. Temmuz' a kadar dayanılırsa iyi"

Hasan Taçoy " Ben UBP'liyim aday adayı olacağım kararı üyeler verecek"

Hasan Taçoy " UBP ve DP popülist yaklaşımlardan uzaklaşmalı"

Hasan Taçoy " Ben de dahil tüm vekiller erken seçimi tercih etmiyoruz. Çünkü yeni bir sistem denenecek"

Hasan Taçoy " CAS çalışanlarının yanındayım ama şirketler sendikalı çalışan istemiyor"

Hasan Taçoy " Plaka olayınına karşıyım "