Taçoy: Mecliste ajan mı var?

Bağımsız Milletvekili ve eski Bakan Hasan Taçoy Ada TV'de Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Taçoy; 'Ben UBP'liyim aday adayı olacağım, kararı üyeler verecek' dedi.
İŞTE TAÇOY'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
Bağımsız Hasan Taçoy " Serdar bey tepkisel bir duruş gösterdi. Konunun Ankara'ya birinin aktardığını söyledi. Tüm vekiller zan altında. Bu kimse açıklamalı. Mecliste ajan mı var?"
Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy " 2017 yılı seçim yılı olacak. Erken seçim var gibi. Temmuz' a kadar dayanılırsa iyi"
Hasan Taçoy " Ben UBP'liyim aday adayı olacağım kararı üyeler verecek"
Hasan Taçoy " UBP ve DP popülist yaklaşımlardan uzaklaşmalı"
Hasan Taçoy " Ben de dahil tüm vekiller erken seçimi tercih etmiyoruz. Çünkü yeni bir sistem denenecek"
Hasan Taçoy " CAS çalışanlarının yanındayım ama şirketler sendikalı çalışan istemiyor"
Hasan Taçoy " Plaka olayınına karşıyım "
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