Tahıl Üreticilerine Duyuru

Tarım Dairesi mühendisleri tarafından yapılmış olan tahıl arazi kontrollerinde, özellikle aşırı yağış almış bölgelerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal yaprak leke hastalıkları tespit edilmiştir.

Tarım Dairesi mühendisleri tarafından yapılmış olan tahıl arazi kontrollerinde, özellikle aşırı yağış almış bölgelerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal yaprak leke hastalıkları tespit edilmiştir.

İklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalıkların yayılması halinde, sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski gözönünde bulundurularak, üreticilerin ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde uygun şartlarda gerekli ilaçlamaları yapmaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

Üreticilerin kullanılabilecek ilaçlarla ilgili bilgi almak için bölgelerindeki tarım dairelerine başvurmaları rica olunur.

Üreticilerimize önemle duyurulur.