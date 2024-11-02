Tahsin Mertekçi vefatının 7’nci yıl dönümünde anıldı

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 7. yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı’nda anıldı. Anma törenine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP milletvekilleri Armağan Candan ve Filiz Besim, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi ailesi ve sevenleri katıldı.

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Yuvacık Kabristanlığı’nda düzenlenen anma törenine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Armağan Candan ve Filiz Besim, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi ailesi ve sevenleri katıldı.

ÖZKAN MERTEKÇİ: KISA BİR ÖMRE YÜZLERCE YIL SIĞDIRDI

Mertekçi ailesi adına söz alan Özkan Mertekçi, abisi Tahsin Mertekçi’nin kısa ömründe ulaşılamayan değerleri sığdırdığını ifade etti. Özkan Mertekçi, ondan öğrendikleri ile yaşamaya devam ettiklerini belirterek, abisinin bıraktığı mirasla gurur duyduklarını söyledi.

ÖZTÜRKLER: GENÇLERE ÖNCÜ OLDU

Ziya Öztürkler, Mertekçi’nin birçok gencin önünü açan değerli bir kişi olduğunu belirtti. Öztürkler, toplumsal mücadele, dayanışma, farkındalık ve yardımseverlik özellikleriyle toplumda derin izler bıraktığını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: TOPLUM İÇİN ÇALIŞAN BİR KİŞİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Mertekçi’nin Yalova’ya ve halkına aşkla bağlı olduğunu, toplum için bireysel geleceğini düşünmeyen çalışkan bir kişilik sergilediğini söyledi. Çavuşoğlu, yıllar sonra bile kabri başında toplanılmasına neden olan ortak değerlerin geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

CANDAN: ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN KATKILARI UNUTULMAYACAK

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan Mertekçi’nin ülkenin geleceği için yaptığı katkılara değindi. Candan, onun ülkede bıraktığı mirasın ve kazandırdığı değerlerin ileriye taşınmasının önemini vurguladı.

ÇELER: TOPLUMA ÖRNEK BİR İNSANDI

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Tahsin Mertekçi’nin topluma örnek bir kişi olduğunu ve her kesime hitap eden, herkese sahip çıkan bir insan olduğunu belirtti. Çeler, Mertekçi’nin insani değerleri ile topluma örnek olmaya devam ettiğini ifade etti.

TAHSİN: ESERLERİ VE SEVGİSİYLE HEP KALPLERDE YAŞAYACAK

Spor camiası adına konuşan Özel Tahsin ise Tahsin Mertekçi’nin ülkeye yaptığı büyük hizmetleri anımsatarak, onun eserleri ve sevgisiyle hep kalplerde yaşayacağını vurguladı. Özel Tahsin, Mertekçi’nin ülkeye kazandırdığı değerlerin unutulmayacağını ifade etti.

Tahsin Mertekçi’yi anma töreni, dua okunmasıyla sona erdi.