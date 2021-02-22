TAK’ın ilk foto muhabiri Erdal Gökhan toprağa verildi

Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesi, Kıbrıs görüşmeleri ve KKTC’nin ilanı başta olmak üzere pek çok tarihi anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk foto muhabiri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafçısı Erdal Gökhan, ebedi istirahatgahına defnedildi.

Dün, 77 yaşında hayata veda eden Erdal Gökhan, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’de kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanısıra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş da katıldı.

TAK’IN ESKİ MÜDÜRLERİ, ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ERDAL GÖKHAN’I ANLATTI: “SAĞLAM ADAMDI”

TAK’ın eski müdürleri Emir Ersoy ve Perihan Aziz, birlikte çalıştıkları Erdal Gökhan’ı anlattı.

Emir Ersoy, Erdal Gökhan’ı ‘sağlam adamdı’ sözleriyle tanımlarken, ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erdal Gökhan’la birlikte KKTC’nin ilanı ve Kıbrıs görüşmeleri dahil çok sayıda tarihi olayı birlikte izlediklerini kaydeden Ersoy, “zaman mevhumunu dikkate almadan çalışan, kendini iyi yetiştiren, işinin ehli, her anlamda güvenilir bir arkadaştı” ifadelerini kullandı.

Perihan Aziz de, Erdal Gökhan’ın çok çalışkan bir foto muhabiri olduğunu belirterek, “tarihe mal olmuş birçok fotoğraf Erdal Gökhan’a aittir” dedi. Erdal Gökhan’ın ajansın tek fotoğrafçısı olduğu dönemde fotoğraf çekip, gelip ajansta karanlık odada fotoğrafları basıp, tekrar göreve çıktığını anlatan Aziz, “fedakarca, özveriyle çalışırdı” ifadelerini kullandı.

Perihan Aziz, Doruk anlaşmalarıyla sonuçlanan Denktaş-Makarios ve Denktaş-Kiprianu görüşmelerinin Erdal Gökhan’la birlikte izledikleri önemli haberlerden bazıları olduğunu aktardı. Aziz, “çok önemli bir döneme birlikte tanıklık ettik” şeklinde konuştu.

ERDAL GÖKHAN’IN HAYATI VE KIBRIS TÜRK BASININA KATKILARI

22 Mart 1944 yılında Limasol’da doğdu. Limasol 19 Mayıs Lisesinden mezun oldu. 1957’de 13 yaşında bir öğrenciyken, Limasol Polis Müdürlüğü CID birimi fotoğraf bölümünde görevli Mr. Brown’ın, ardından da Vardan Malyan’ın karanlık oda yardımcılığını yaptı.

Ortaokul yıllarında Bozkurt Gazetesinde Limasol muhabiri olarak haber ve fotoğraf hizmeti vermeye başladı. İlk fotoğrafı da 15 yaşında 1 Eylül 1959 tarihli Bozkurt Gazetesinde yayımlandı.

Limasol’daki çatışmalarda Don McCoulin ve Bryan Sed ve diğer yabancı muhabirlerle çalıştı. Kıbrıslı Türklerin derme çatma silahlarla Limasol’daki direnişini de yine Erdal Gökhan ölümsüzleştirdi.

1974 yılından itibaren Türkiye’nin Hürriyet Gazetesi Kıbrıs muhabirliğini yapmaya başladı. 23 Ekim 1974’te gerçekleştirilen esir mübadelesi ile 94 günlük esaretten sonra Limasol’dan Kuzey Kıbrıs’a geçti. Burada geçirdiği ilk yıllarda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordusu’ndaki karanlık odayı yönetti.

Barış Kuvvetlerinde Korgeneral Vahit Güneri ve Rauf Raif Denktaş’ın dönemin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Said Arif Terzioğlu’na önerisi üzerine 1975’de TAK’ın ilk foto muhabiri olarak görev aldı. O güne kadar yalnız metin olarak haber servis eden TAK, Gökhan’la birlikte abonelerine fotoğraf da servis etmeye de başladı.

1983 yılında Cumhuriyet’in ilanında Meclis’te fotoğrafçı olarak görev aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını fotoğraflayan kişi oldu. Fotoğrafları Hürriyet Gazetesi tarafından dünyaya servis edildi. Bunun yanında, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda imza törenini, Türk Alayı’nın adaya çıkışını, İngiliz valisinin yönetimi geçici Kıbrıs Yönetimine devretmesini de fotoğrafladı.

1986 yılında TAK’tan emekliye ayrıldı. 1991 yılına kadar bir süre turizm fotoğrafları çeken ve Kıbrıs Gazetesi fotoğraf bölümü sorumluluğu yapan Gökhan, bu tarihte KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel foto muhabiri oldu. Hem TAK adına hem de Denktaş’ın fotoğrafçısı olarak Kıbrıs görüşmelerini de fotoğraflayan isim oldu.

Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesinin ardından O’nun özel fotoğrafçılığını sürdürdü. 2012 yılında Denktaş’ın vefatına kadar gölgesi gibi onun yanında bulundu, fotoğrafçılığını yaptı.