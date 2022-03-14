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Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi

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14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti.
Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti.

İstanbul Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle  Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak istedi. Hekimler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri  "Hepimiz hekimiz, çiçek bırakıp gideceğiz, bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. 

 

Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için bugün ve yarın tüm ülkede grevde olacaklarını duyurdular. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 10 sağlık örgütünün çağrısıyla yapılacak eylem kapsamında, hiçbir sağlık kurumunda acil sağlık hizmetleri dışında hizmet verilmeyecek.

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