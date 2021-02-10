Takvim'den Meral Akşener'e hakaret: Bu manşeti anlamazsanız 'beyne iyi gelen besinler'i okuyun!

Takvim gazetesi, markette "fazla harcama yapmamaları" konusunda vatandaşlara verdiği "ipuçları"nı eleştiren İyi Parti Meral Akşener'i hedef alırken, "Meral Hanım bu manşet size özel. Anlayamazsanız bu kutuya bakın" diyerek, "Beyne iyi gelen besinler" haberine işaret etti.

"Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberleri nedeniyle tepki toplayan Takvim gazetesi, partisinin grup toplantısıyla konuyla alakalı "Hiç mi utanmıyorsunuz. Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay" diyen İyi Parti lideri Akşener'e hakaret etti. Kelimeleri hecelerine ayrılmış şekilde veren gazetede, Akşener'in gözlüklü bir fotoğrafı paylaşılarak, "Meral Hanım, bu manşet size özel, iyi okuyun. Anlayamazsanız, bu kutuya bakın" yazıldı ve "Beyne iyi gelen besinler" haberine işaret edildi.

Haberde, Yeniçağ gazetesinin "Market alışverişi yaparken dikkat, bu oyunlara gelmeyin" haberine atıfta bulunularak, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi yandaşı olan gazeteleri bile gözden kaçırdı. Takvim'in market haberlerinin aynısının 31 Ocak'ta yayınlandığını ıskaladı. Komik duruma düştüğünü dahi anlamadı" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Takvim gazetesi hayat pahalılığına çare buldu: Alışverişe tok karnına çıkın, çocukları götürmeyin, araba değil sepet alın!

Takvim gazetesi, pazar günü manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberde, okurlarına market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları vermişti. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler yer almıştı.

Konuyu partisinin grup toplantısında "Utanmıyor musunuz" direk eleştiren İyi Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesela patronu, o doymaz beş müteahhitten biri, yöneticisi de eski Damat Bakan’ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde, geçen gün, birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. “Bu haberi okumadan markete girmeyin” diyor. “Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz” diyor. Ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler…

“Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın.” diyor. “Marketteki cazip kokulara aldanmayın.” diyor. “Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder.” diyor. “Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız.” diyor. “İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz.” diyor.

Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır.

Mahsuni Şerif’in dediği yerdeyiz; “Mevlam gör diyerek iki göz vermiş, Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler, Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?”

Bu rezalet, önce seni vurur Sayın Erdoğan! Türkiye’yi yönetenlerin görevi, her şeyden önce vatandaşına, markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamaktır.

Damadının kardeşi, elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilmem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak, önce sana düşer. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene terörist demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden, bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan!"