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Talat: Anastasiadis Crans Montana’da çözüme odaklı olmadığını gösterdi

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KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat “Astra 92,8” radyosuna verdiği söyleşide iki devlet çözümünün, Crans Montana görüşmelerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüme odaklı olmadığını göstermesi yüzünden çökmesi üzerine gündeme geldiğin
Talat: Anastasiadis Crans Montana’da çözüme odaklı olmadığını gösterdi

KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat “Astra 92,8” radyosuna verdiği söyleşide iki devlet çözümünün, Crans Montana görüşmelerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüme odaklı olmadığını göstermesi yüzünden çökmesi üzerine gündeme geldiğini söyledi.

Haravgi’ye göre KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Her şey Anastasiadis’in çözüme odaklı olmadığını gösterdiği Crans Montana görüşmelerinin çökmesiyle başladı. O noktadan sonra Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin tavrı değişti ve iki devlet çözümü konusu gündeme getirildi. Şimdi bunu düzeltmemiz, Türkiye’nin yaklaşımını değiştirmemiz için çok sıkı çalışmamız gerek” ifadesini kullandı.

Anketlerde, en azından şu ana kadar, çözümden yana olmayan bir kişinin önde çıkması nedeniyle Rum tarafında yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili gelişmelerden kaygılı olduğunu belirten Talat “Göreceğiz. Beklentim, federal çözümü tercih eden birinin seçilmesi” dedi.

Talat KKTC’de düzenlenen yerel yönetim seçimlerinde partisi CTP’nin bazı bölgeleri kaybettiğini ancak Gazimağusa ve Girne gibi çok önemli belediyeleri kazandığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Yerel seçim olmasına ve illa Kıbrıs sorununu yansıtmıyor olsa da, milliyetçi ve Sağ partilerin partimiz aleyhindeki propagandalarına rağmen sonuçlar tüm taraflara verdi. Maraş meselesi nedeniyle bir sağ parti Mağusa Belediyesi’ni kazanmak için çok çalıştı ama kaybetti.”

Talat, Kıbrıs sorununun AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı olduğunu belirterek Türkiye’nin, Anastasiadis’in siyasi iradeye sahip olmaması nedeniyle uzaklaştığı  “uzlaşılmış çözüme geri dönmeye ikna edilmesinin şart olduğunu” da kaydetti.

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