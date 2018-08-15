Talat'a makam arabasının UBP-DP hükümeti döneminde alındığı ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün toplanan olağanüstü Meclis oturumunda UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun gündeme getirdiği 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a 200 Bin TL değerindeki makam arabasının UBP-DP döneminde Kasım 2017'de alınması için Bakanlar Kurulu'nun karar ürettiği ortaya çıktı.
2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın aracı kabul etmeyeceğini ise bugün Maliye Bakanı Serdar Denktaş açıklamıştı.
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