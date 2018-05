Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecini oldukça acemice yürütüldüğüne dikkat çektiniz. Devletin ve yüklenici firmanın bu süreçte ciddi hatalar yaptığını söylediniz. Ayrıca, polis soruşturması yürütüldüğü için konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmak istemediğinizi çünkü eski bakan ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü bu nedenle de Polis tarafından istenilen belgeleri verdiğinizi dile getirdiniz. Sn. Atakan, gelen bakan, giden ile ilgili bir şey bulduğu zaman ‘Eğil de gülle geçsin’ kitabının sayfalarını çevirmeye başlardı. Gulle geçse de geçmese de deve kuşu gibi kumdan başını çıkartmazdı. Sn. Atakan, bu ülkede bu güne kadar maalesef namuslular, namussuzlar kadar cesur olamadı. İnşallah siz ‘Breav Hard’ olursunuz. Habibe Teyze, birileri vicdanını yıkayıp arıtmamışsa, habire abdest alıp durmasından fayda beklenmesin. Tolga ovlucuğum da bir zahmet, Tilki ile vals kitabını okusun. Çünkü fincancı katırlarını fena ürküttü dedi

Sn. Mustafa Akyön, çocuğunuzun aniden hastalandığını öğrendik. Öncelikle sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Her zaman derler para, şan şöhret hikaye, biriktireceksen etrafında iyi insan biriktir. Biz de herhalde öyle yaptık diye düşünüyorum. Çocuğumuz şu an çok iyi, kendine geldi ve her şey yolunda.dediniz. Mal canın yongası ise evlat da canın ta kendisidir. Sn. Akyön kalp bir bahçe gibidir. O bahçeye ne ekersen o biter. Sen oraya güzel şeyler ektin ki güzel şeyler bitti. Ve Allah o bahçeye bakarak ödülünü verdi.

Sn. Mahmut Özçınar, yaptığın açıklamada, bugüne kadar yaptıklarıma ve yapacaklarıma bakarak kendimi aday olma zorunluluğunda hissettim.Devam eden projelerimiz var. Yarım kalmış bir kent göstermek istemem. Onun heyecanını yaşıyorum. Birikim ve deneyimim de beni zorunlu hissettiriyor. Eğer reform yapılacaksa deneyimli başkanlara ihtiyaç var. Populist yaklaşımla reform yapamayız Bukez Sosyal konut yapacağız. Sözümüzdür dediniz.. Sn. Özçınar, vallahi Ağanın eli tutulmaz. Verildi, veriliyor. Yok verilmeyecek denilen Güzelyurt’ta şu sosyal konutu da yapın. Yapınki, herkes artık buralardan gitmeyeceğiz desin. Başkan Hangi meyve oldu da dalın da kaldı? Söz verip de aman yapamazsam denilmesinden korkma, Dalında, ham kalmış meyve gibi olmaktan kork.

Sn. Mehmet Özkardaş İzmir Marşından,Dağbaşını Duman Almış Marşından ,İstiklal Marşından , Milli günlerin kutlanmasından , NUTUK'dan , Mustafa Kemal Atatürk'den ve onun kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti'nden , ilimden ve bilimden rahatsızlık duyup bu değerleri yok eylemeye çalışan , emperyalist ABD ve uşaklarına hizmet eden ne kadar da hain yetişmiş. Oysa bunca hain sayısı kadar sığır yetiştirseydi bu ülke , inanın et almak yerine , et satılırdı dünyaya diyorsun. Bu cümleler sonrasında müsaadenle susma hakkımı kullanmak istiyorum. Başkan biz gülü sevdik. Dikenine de katlandık. Ancak gül yerine kaktüsü avuçlayacağımız kimin aklına gelirdi.

Sn. Çetin Sadeli, Lefkoşa Belediyesi Başkanlığı için aday olduğunu öğrendik. Bir sosyal medya fenomeni olarak bağımsız olarak katıldığınız Milletvekili seçimlerinde de hatırı sayılır bir oy almıştınız. Çetin bir yolda, parti desteği olmadan Sade bir vatandaş olarak ilerleyecek olmanız, bu yarışta sanırım sizi çok zorlayacak. Sevgili Çetin, denemediğin sürece bir şeyin imkansız olup olmadığını bilemezsin. Sosyal Medyada, bir kalpte bir çiçek yerine birçok gönülde buket oldun. Kolay gelsin.

Sn.:Mehmet Aktaş,Halkın Partisi amblemi altında, Paşaköy Belediye Başkan Adayıolduğunuz açıklandı. Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda görev, Paşaköy Türk Spor Kulübü’nde iki yıl yöneticilik ve dört yıl kulüp başkanlığı derken, spor arenasında da emek verip ter akıttınız. Sn. Aktaş, Adanalıyız. Sosyete değiliz. Tarzımız olsun.Adanalıyız bırakın da bu seçimde farkımız olsun dediğinizi duyar gibiyiz..

Sn. Hazar Ergüçlü, rol aldığınız, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin galası için Cannes’a giderek kırmızı halıda boy gösterdiğinizi gördük. Cannes’da kırmızı halıda yürürken tabiki buralarda nelerin olduğunun farkında değilsin. Hazal, benim mahallede çocukluk arkadaşım. Değerli dostum Süleyman, yani senin baban, sen kırmızı halıda yürürken heyecandan tir tir titriyordu. Tüm kasları heyecandan goyvermiş ve aramızda kalsın, lütfen kimseler öğrenmesin, pantolondan sular akıp gitmiş. Sevgili Hazal, gururumuz ve onurumuz oldun. Bazen cümleler, yaşananların ağırlığı ve güzelliği karşısında çok hafif kalır. Bu yüzden tılsımı bozmamak için bu aralar alışkanlık haline getirdiğim ve en çok kullandığım iletişim şekli olan ‘Susmanın’ iyi olacağı kanaatindeyim. Birkez daha tebrikler.

Sn. Ahmet Latif, girmiş olduğun belediye başkanlığı seçimlerinde iyi bir çıkış yakalamışsın. Maraton uzun süreli bir yarıştır. Ancak zamanında çalışarak kondüsyonunu iyi duruma getiren, dayanıklılığı ve gücü yerinde olan için ‘Maraton’ un bile hafif kaldığının bilinci içerisindeyiz. Bizim Minik Kuşlar ilk çıkışta en yakın rakibine fark attığını söylüyor. Hurşit amca, bizim Ahmet böyle giderse, atı alan üsküdar’ı geçecek ve atın kaldırdığı tozu Beykoz sırtlarında göreceğiz diyor.

Sn. Suphi Coşku, Dipkarpaz Belediye Başkanı ve başkan adayı olarak, belediyelerin birleşmesi ile ilgili iyice hesaplamaların yapılması gerektiğini söylediniz. Aksi halde belediyelerin zarara uğratılacağının altını çizdiniz. Ayrıca Dipkarpaz Belediyesi olarak Yenierenköy Belediyesi ile birleşme taraftarı olmadığınızı dile getirdiniz. Yenierenköy belediyesinin, 26 Milyon borcu olduğunu ve işçisini ödeyemediğini vurguladınız. Sevgili Suphi, bataklığa saplanmış, boğulmakta olan bir kişiyi elinden tutup o bataklıktan çıkartmak daha hayırlı olmaz mı? Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını becerebiliyor. O zaman bizler kar tanelerini örnek alarak bir birine zarar vermeden yol almasını neden beceremeyelim ki? Suphi başkan,İçimizdeki akıl, kiminle savaşmamız gerektiğini bir bilse, sanırım büyük bir kuvvet olur ve heryer güllük gülistanlık olurdu.

Sn. Cengiz Deniz, Uyuşturucu satışı ve kullanımından dolayı 3 yıl hapis cezası aldınız. Bu meret başına hapislik çorabını ördükten sonra da rahat durmadınız. Merkezi ceza evinde herhalde bu meretin yarattığı krizden dolayı olay çıkartarak bukez hücreye atıldınız. Yine rahat durmayarak bukez hücredeki yatak ve yorganı yaktınız. Aslında senin sinir krizi geçirmen bir olayı gün yüzüne çıkarttı. Uyuşturucu bağımlılarının yerinin hapishane olmadığı, onların yerinin rehabilitasyon merkezi olması gerektiğini gözlerimizin içine taaa ninnisine soktun. Sevgili Cengiz, senin ile ayni duyguları yaşamayanların seni anlamaları mümkün değil. Çünküaynı dili değil,aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Siyasi arenadaki bilgi kirliliği bu kadar yoğun olmasaydı, belki yağmura da gerek kalmazdı, Ne diyebiliriz ki?.

Sn. Yusuf Ares Ozbil, gözler belediye başkanlarına çevrilirken, nedense hipermetrop ve miyop olan gözler, ordunun en çalışkan birimi Assubaylar gibi belediyelerin en çalışkan ve üretken kesimi olan belediye üyelerini görmüyor. Sizin CTP Mağusa Belediye Meclis üyesi adayı olduğunuzu öğrendik. Açıklamanızda bu gün kura çekimini de gerçekleştirdik. Burcumun rakamı olan 18 i arzulamama rağmen, 17'inci sıradan CTP Mağusa Belediye Meclis Üyesi Adayı Oldum. Daha yapacak çok işimiz, gidilecek uzun yolumuz var dediniz. Öncelikle gideceğiniz yolda size kolay gelsin demek isterim. Sn. Özbil, insan önce böylesi görevleri üstlenirken, pahalı parfümleri bir kenara bırakın güven kokmalı. Kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine bölgesini aydınlatan cadde projektörü gibi olmalı. Kolay gelsin.

Sn. Biray Deliceırmak Piyangolar Birimine atandığın günden itibaren ikramiyelere bereket yağıyor. 18 Mayıs çekilişinde büyük ikramiyenin, satılmayan bilete isabet etmesi nedeniyle 200 bin TL. bir sonraki çekilişe devredildi. Ve büyük ikramiye 400 bin TL oldu. Kısacası yeme de yanında yat diyeceğimiz, salyalarımızın aka aka baktığımız bir rakama ulaştı. Sevgili Biray, Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Sen kanatları açınca Zümrüdü Anka kuşu ortaya çıktı.

Sn. Ayşe Kumbur Durgun, sosyal medyadaki açıklamanızda Yeniden Doğuş Partisinden, Mağusa Belediyesi Meclis üyesi adayı olduğunuzu belirttiniz. Açıklamanızda da halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için adayım dediniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ancak siyaset gülü dikenle avuçlamak demektir. Dikkat edin

Sn. Volkan Vaiz, sosyal medyadaki paylaşımında, Mahkeme Kararından sonra Mahkemenin Escape yani çıkartma plajına giriş ücreti 0.003 TL kararından sonra giriş ücretini 30 TL’ye çıkarttı diyorsun. Sevgili Volkan, Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, Escape yöneticileri, ne sizin devletinizi ve hükümetinizi, nede mahkemelerinizi tanırım. Devlette benim hükümette benim demek istedi. Nerde bu devlet, nerede bu hükümet diyenlere deve kuşu gibi başı kumda, kıçı dışarıda, 3 maymunları oynuyor diyorum.

Günün Fıkrası:

YAMYAMLAR

KKTC Meslisinde 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben:

- "Şimdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek icin Meclisin kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız" der. Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. İki hafta sonra müdürleri gelir:

- "Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız üst kattaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorar. Yamyamlarin hepsi hayır derler ve bu işle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner:

- "Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?" diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir:

- "Ben yedim" Bunun üzerine şef söyle cevap verir.

- "Ulan aptal! Biz 4 haftadır önce bakanlardan birkaçını. Sonra 3-5 tane Milletvekilini. Daha sonra bazı müdürleri, üst düzey bürokratları, ve bazı meclis amirlerini yiyip duruyoruz. Kimse de boş gezenin boş kalfalarının ortada olmadığının farkına varmadı. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yoktu. Bakanları, Milletvekilleri yememiz anlaşılmadı ama senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?!" Ortalık allem gallem oldu. Karıştı be akılsız. Diğerlerinin farkında değillerdi. onları boş ver. Fakat temizlikçi kızın kaybolduğunu millete nasıl izah edeceğiz.

Günün Sözü:

Flört aşamasında karakter

Ayarlarını değiştirip,

Evlenir evlenmez,

Fabrika ayarlarına dönen

Canlıya

‘TÜRK ERKEĞİ’ denir

