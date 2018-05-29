Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mahmut Özçınar, Detay TV’de katıldığını programda yaptıklarınızın yanında yapacaklarınızı da anlatırken, sosyal konut ile ilgili iddialı sözleriniz, Güzelyurt bölgesinde büyük ilgi gördü. Verildi verilecek denilen Güzelyurt’a yapılacak konutlar, hem iddiaları çürütecek, hemde Güzelyurt insanının ağzına parmak ile değil kaşık ile balın çalınmasına neden olacak. Sn. Özçınar, bir insanın yatmadan önce ettiği duada yer almak, duaların en hayırlısında yer almak demektir. Böyle bir girişim ile bir duada değil birçok duada yer alacaksınız.

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Sn. Mehmet Harmancı, Detay TV’de yapmış olduğun açıklamada, Mültecilerin defin edilmeleri konusunda, yıkanma, Lefke’ye götürülme işleminin yanı sıra diğer tüm işlemlerini Lefkoşa Türk Belediyesinin yaptığını dile getirdiniz. Hatta diğer belediyelere çağrıda bulunarak 2.’şer mülteciyi kendi bölgesindeki mezarlıklara gömmek suretiyle bu işin halledileceğini söylediniz. Ancak LEfke Belediyesinin bunu kabul etmesinden sonra mültecilerin LEfke’ye gömüldüğünü belirttiniz. Sn. Harmancı, emek ver , kulak ver , bilgi ver ama sakın yaptığın emek sonrasında söylenenlere boşverme. Unutma kalbimiz, kıymet bilene emanet.

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Sn. Zeki Çeler, yaptığınız açıklamada, yaklaşık olarak 10 bine yakın kayıt dışı işçi olduğunu belirttiniz. Yabancı işçilerin çalışma şartlarını Çalışma Bakanlığının belirlemesi gerekirken, torpilli bazı şirketlerin dışarılardan, 8-12 bin Euro komisyon karşılığında para ile işçi getirdiğini dile getirdiniz. Sonrasında da Aylarca maaş almamış, izinleri tamamlanmamış, günde 1-2 öğün yemekle tutulan insanlar gördük dediniz. Sn. Çeler gerçekler öğrenilince, zannetmeler biter. Yaptıklarıyla küçülenler, arkalarını dayadıkları torpilli siyasetçiler ile büyüdüklerini sanmasınlar. Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u aldıktan sonra nasıl ki bir çağ kapanıp bir başka çağ açıldıysa, yeni hükümet ile başka çağ açıldığını artık anlamaları gerekir.

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Sn. Ata Atun, öncelikle doktoranız ile ilgili olarak sizi kutlarım. Okumanın, öğrenmenin yaşı yok dediniz. Çok da doğrudur söylediniz. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Adada, ne gariptir ki, büyük değerler, siyasi görüşleri ile teraziye konup tartılıyor. Kimisine göre terazinin kefesi ağır, kimisine göre bunca bilgi ve tecrübeye rağmen terazinin kefesinin boş olduğu ileri sürülür. Sn. Atun, bu ülkede sizin gibi bilim insanlarımızın siyasi görüşüne bakmadan onlara gerekli önemi verirsek o gün çağ atlayacağımız gündür. Prof. Oldunuz ancak okumaya devam ediyorsunuz. İşte gözündeki çöpü görmeyip başkasının gözünde mertek arayanlar bu örneği görmelidir. Ata hocam, kusura bakmayın biraz abiyane olacak ama öküzü bile uğraşarak adam ediyorsun da, bazı insanları ne kadar uğraşırsan uğraş o öküz kadar adam edemiyorsun. Birkez daha tebrikler.

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Sn. Atınç Yağızsoy, sosyal medyadaki paylaşımınızda, polis kendi içinde adaletli değilse mutsuzsa, huzursuzsa, angarya çalıştırılıyorsa, 56 yaşına kadar er olarak çalıştırılmak zorunda bırakılıp 25 yıldan emeklilik hakkı verilmiyorsa, özlük hakları düzeltilmiyorsa, terfiler belli bir gruba veriliyorsa, aynı bir aile şirketine dönmüş ise o iş bitti imasında bulunuyorsunuz. Ayrıca Polisteki arı mayalar asla terfi alamazlarsa böyle bir polis teşkilatından halka nasıl adalet ve huzur getirmesini bekleriz diyorsunuz. Sevgili Atınç, halkın huzurunu sağlayacak bir teşkilatta huzursuzluk yumağı, dağın zirvesinden düşen bir çığ gibi giderek büyüyorsa, işte o zaman yandı gülüm keten helva demekten başka çaremiz kalmadı demektir. Sn. Yağınsoy, kırılan sigara bile duman vermiyorsa, kırılan kalptende sevgi ve huzur beklemek olmaz. Ve sanırım artık oralarda fırtına çıksa da Adalet ablanın ağacında yaprak kımıldamayacak demektir.

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Sn. Duygu Otcuoğlusosyal medyadaki paylaşımınızda hazır hissediyor. Sevgili ailem ve arkadaşlarım, Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) belediye meclis üyeliğine adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz dediniz. Sevgili Duygu, öncelikle adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Duygu Otcuoğlu ismi zaten büyük bir armadadır. Herkes seçim zamanı arı olmuş çiçekten çiçeğe konup bal alacağım diye uğraşıyor. Bazıları kımıl zararlısı ama unutmasınlar ki, Duygu gerçek bal arısı.

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Sn. Murat Şenkul, paylaşımından çok kızgın olduğun belli oluyor. Paylaşımında, çok sıktım kendimi birşey yazmayım ama dayanamadım artık. Vay efendim kale arkasındaki büfeyi Kayhan’a vermişlerde Restaurant yapmış.1 aydır canını yedi birileri facebooklarda.Bu adam burayı ihale ile aldı bu 1.Kale arkasının o bölümü Resmen çöplük ve açık tuvaletten beter idi,şuan tertemiz bu da 2.Sözleşme öyle yabancılara 49 yıllığına verilenler gibi değil 1 yıllıktır bu da 3.İşiniz gücünüz kıskançlık, fesatlık diyorsun. Sevgili Murat, sorunun kendilerinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulurlar. Koy Edip Akbayram’ın Aldırma Gönül şarkısını bunlara boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Veleddin Taşkent, ben bir Güzelyurt sevdalısıyım. Güzelyurt, tek kuruşluk yatırımım yoktur. Çocuklarım hep Güzelyurt okullarına gider. İş yerim Güzelyurt’tadır. Ve ömrüm oldukça durumlar elverinceye kadar da burada olacağım. Güzelyurt ve bölgesinde yapacak daha çok işimiz var o yüzden Belediye Meclis Üyeliğine tekrardan adayım. Beni destekleyecek veya desteklemeyecek olanlara şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım dediniz.Sn. Taşkent, kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Güzel şeyler ektinizse ki, ektim diyorsunuz. O zaman o bahçede güzel şeyler bitecek.

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Sn. Turgut Çalıcı, Sn. Serkan Soyalan, öncelikle CTP’ belediye başkan adaylıklarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Her ikinizde gazetelerinizde yazdığını yazılar ve kültür alanındaki etkili çalışmalarınız ile halkın gönlünde taht kuran iki değerli insansınız. Bugüne kadar yazılarınız ve sosyal etkinliklerdeki katkılarınız ile özelde Lefkoşa halkına genelde de KKTC halkına çok şeyler kattınız. Kazanmanız halinde Beledi hizmetlerde de katkılarınızın büyük olacağı bir gerçektir. Sn. Çalıcı, Sn. Soyalan, insanın koluna takacak insanın çok, ama ömrüne ömür katacak insanın zor bulunduğu bu son zamanlarda, bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldunuz. Hadde hayırlısı.

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Sn. İsmail Arter,Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı olarak, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptığınızı gördük. Adaylık başvurusu yaparken yaptığınız açıklamada, dört yıl gibi kısa bir sürede yapılamaz denilenleri yaparak Gazimağusa’ya çok şeyler kazandırdık dediniz. Tabi siz Gazimağusa’ya çok şey kazandırırken, sizde UBP, DP ve YDP’nin güvenini kazandınız. Sanırım bu güven, kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine Gazimağusa’yı aydınlatan projektör olmaktan geçti. Sn. Arter, farklı olmak için sanırım servete gerek yoktur. Adam olduğunuz zaman her daim fark yaratırsınız.

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Sn. Derviş DağmanGüç-Sen Yönetim Başkanı olarak yaptığınız açıklamada Girne Gümrük şubesinde yarın 2 saatlik grev yapacağınızı söylediniz. Grev 10.00-12.00 saatleri arasında olurken, Girne Gümrüğünde defalarca aktarılan sorunlara kayıtsız kalınması ve çözüm bulunmaması halinde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Ercan ve Gemikonağı şubelerini de içine alacak şekilde eylemleri genişleterek devam ettireceğinizi ifade ettiniz. Sn. Dağman, bugüne kadar bizlere yabancı bir şarkı gibi bakıldı. Dinleyenimiz çok ama anlayanımız olmadı. Bu nedenle hak eden haddini bildirmek, bir fakiri giydirmek kadar sevap oldu.

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Sn. Emel Tel, KTÖS Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Geçitkale İlkokulu’na gitmesi gereken, “Yamaçköylü” çocukların, tarikatların engellemeleri nedeniyle okula gönderilmediklerini, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin yaz döneminde dini bilgiler ve spor kursu düzenlemelerine de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sessizliğini koruyarak onay verdiğini savundunuz. Ve vallahi yapılanları açıklamanız ile de o birilerine yönelik kafamızın tasını attırdınız. Be efendiler önlem alın gelecek de bir gün gelecek diye bas bas bağırırken işte o gün geldi ve örümcek beyinliler harekete geçti. Emel Hocanım, kamış ses verince Ney oldum sanır. İp gerilince yay oldum sanır. O koltukta oturmakla hükümran olmaz kişi. Ciğercinin kedisi gibi camdaki ciğere bakıp, sahibinden tekme yedikçe, sokak kedisi gibi özgür olmaz kişi.