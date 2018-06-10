Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay yaptığınız açıklamada, Bam tellerine bastık. "Dokunulmazlıklar kaldırılsın diye yıllardır nutuk atanlar, dün Meclis’te dokunulmazlık kaldırılması oylamasında kıyameti kopardılar, buna karşı çıktılar. Neden mi? Sıranın kendilerine geleceğini bildikleri için tabi ki. Diyorsun. Sn. Özersay, Muhammet Ali ringe çıkmadan, o çıkana kadar o ringte bende efelik taslarım. Gece mezarlığın yanından geçerken, korkmadığımı ilan etmek için 7 desibel şiddetinde ses ile şarkı ve türkü de söylerim. Ama iş o noktaya geldiğinde efeliğin 10’da dokuzu kaçmak biri de hiç görünmemektir moduna girerim. Kudret Başkanım, suç sizde. Fincancı katırlarını fena ürküttünüz. Ürken katırların sırtındaki yükten sağlam fincan çıkmasını beklemek abesle iştigaldir.

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Sn. Asım İdris, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesi sonrasında döviz kurlarındaki artışın eğitim alanında yarattığı sorunlara çözüm bulunması amacıyla özel okulların temsilcileri ile bir dizi görüşmeler yaptınız. Sonuç itibarı ile Beş okul ücretleri TL’ye çevirdi, üç okul kur sabitlemesine gitti Dolayısıyla velilerin cepleri biraz rahat etti. Sn. İdris, bir insanın yatmadan önce ettiği duada yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Siz birçok velinin dualarında yer aldınız.

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Sn. Erhan Arıklı, yaptığınız açıklamada, seçimler büyük gelişmeler gebe olacak. “KKTC’de bir Hükmet değişikliği bile olabilir. İktidar partilerinin bu seçimden hezimetle çıkmaları halinde bu Hükümet ayakta durmaz. Bu durumda erken seçime hazırlıklı olmalıyız” dediniz. Da, bizim Hurşit amca, Erhan başkan bir yerlerden böyle bir tiyo almasa böyle iddiada bulunmazdı diyor. Sn. Arıklı, geçmiş hükümetler ile ilgili büyük umutlar beslemiştik. Şekerden evlerimiz, buzdan hayallerimiz vardı. Ancak yağmur yağınca ne şekerden evlerimizi nede buzdan hayallerimiz kaldı. Bu hükümet ile ilgili umudumuz sürüyor. Çünkü arabanın altında kalan ‘Umut’un yoğun bakımdan çıktığı söyleniyor.

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Sn.Turgay Hilmi, Alman bahçemde Alamo Texas fincanımdan, English Earl Grey çayımla, Hür Bavyera Tavuklarının yumurtaları yanında gavrlmış KKTC goyun hellimi iyi gider. Ve biraz da Barok Müzik dediniz. Turgay Hocam bizde Kıbrıs’ta Çin yemeği,şusi eşliğinde,Rus havyarını mideye götürürken, Türkiye'nin zeytini ile kahvaltı yapıyoruz. Öğlen menüsünde Fransız şarabı ve peynir var. Barok müzik yerine, İsrail, hahamının ağlama senfonisi yanına da Mısır yalelisi, yanında da Yunan sirtakisi dinliyoruz. Kısacası bizler bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olmaya çalışıyoruz..

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Sn. Timuçin Pirgalıoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı olarak yaptığın açıklamada başkan adayı olduğunuz Lefke Belediyesi’nin idari ve mali yapısında ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek belediyede çok başlılığın hüküm sürdüğünü dile getirdiniz. Çok başlılığın, halkın sürdürülebilir hizmet almasını sekteye uğrattığını belediyenin borç üstüne borç aldığını belirttiniz. Sn. Pirgalıoğlu, borç yiğidin kamçısıdır tamam da acısını o kamçıyı yiyen bilir. Ak akçe eskidendi; şimdi dolar, Euro, sonrasında da Sterling oldu. Anamıza döblek, çaldırırken babamıza da bir zamanlar ne kadar şen ve şakraktık şarkısını söyletiyor.

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Sn. Mete Tümerkan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 2015 yılında müdürlük yaptığınız sırada Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınmıştınız. Sonrasında sizde bu kararı Yüksek Mahkemeye intikal ettirmiş ve 2015 yılında görevden alınmanız için yürürlüğe konulan kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmişti. Sevgili Mete, tamam hedefe atılan düz ok belki hedefi göbekten vurur ancak eğri okun doğru yol aldığı ve hedefi vurduğu da görülmedi. Size yapılan yanlışlıkta işte eğri ok böyle hedefini şaşırarak YİM’den geri döndü..

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Sn. Aslan Bıçaklı yaptığınız yazılı açıklamada, son dönemlerde dövizin ani yükselişi nedeniyle başta akaryakıt ve gaz olmak üzere, tüm tüketim maddelerine gelen zamlarla halkın alım gücünün yüzde 35-40 oranında gerilediğine dikkat çektiniz.

Özellikle özel sektörde sendikasız, günde 10-12 saat esir gibi çalıştırılan ve açlık sınırının altında olan asgari ücret alanların tamamen açlığa mahkum edildiğini dile getirdiniz. Sn. Bıçaklı kendilerine 800 TL. Asgari ücretliye 80 TL artış getiren zihniyetten böylesi önemli konuları görmesini beklemek sanırım insanın anasından öpücük beklemek ile eşdeğerdedir. Bizim problemimiz, kolumuza takacağımız insanın veya siyasetçinin çok, ama yaptıkları ile ömrümüze ömür katacak insanların veya siyasetçilerin olmamasıdır.

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Sn. Ali Kişmir, basın sen başkanı olarak basın sektörünün içerisinde bulunduğu durumu, çalışan emekçilerin sıkıntılarını ve sendikalaşma yolunda atılması gereken adımların son dönemlerde ciddi bir tehdit altında olduğuna dikkat çektiniz. Sevgili Ali, senin de belirttiğin gibi basının içinde olduğu durum içler acısı. Hükümet 4 gazeteye desteğini esirgemezken diğerlerine sizleri eşek tepsin. Digomoya kadar yolunuz var dedi. Ebuzittin amca,İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür diyor. Ben iyimser olduğum için ilk fırsatta bazılarına oy vermeyerek ‘Hadde Mahalleye’ demeyi düşünüyorum.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde ‘Harçlı Ordusu ‘ demeyeceğim. Ama UBP Bileşik Ordusu tank, tüfek, mitiralyöz, bazuka, havan topu ne bulduysa hepsinin namlusunu, senin cepheye çevrildi. Göz, gez arpacık denilerek seni target yaparlarken, bizim Çavuş amcanın oğlu, hücum, indirin emrini vermiş. Sn. Sennaroğlu, ben senin yerinde olsam, o sahada bana karşı birleştikleri söylenen 5 kişiyi nasıl geçeceğimi değil, o beş kişinin beni nasıl durduracağını düşünürüm. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mesut Kazık, öncelikle muhtar adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Haydarpaşa Mahallesi bağımsız muhtar adayı olarak, daha güzel bir mahalle için desteklerinizi bekliyorum açıklamasında bulundun. Sn. Kazık, çevreye olan sevginizi bilenlerdeniz. Muhtar olarak halka yönelik hizmetleriniz hep 10 numara oldu. Kan ve kemik her insanda bulunur. Mühim olan yürek ve niyettir. Temiz yüreğiniz ve iyi niyetiniz ile zaten halkın kapsama alanında geziniyorsunuz. Bak Çetin Sadeli sana Yürü de gorkma diyor.

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Sn. Halis Üresin, yangından mal kaçırır gibi görevden alınmanız sonrasında ortalık fena karıştı. Televizyonlar haklılığınızı dile getirirken, yazılı basın size yapılanların, Nazi kamplarındaki ‘Yahudilere’ bile yapılmadığı imasında bulunuyor. Mecliste de yapılanın yanlış olduğu Milletvekillerince dile getirilirken, hükümetin büyük bir çıkmaz içerisine girdiği de görülüyor. Sn. Üresin, Kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken. Siyasinin huyu da koltuğa oturduktan sonra belli olur.

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Sn. U.S, İ.A ve H.Ş maşallah, I.Q’nuz çok yüksekmiş. 2006 yılında Güzelyurt’ta Cypfruvex tesisinde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli oldunuz.Ancak maşallah emekli olduktan sonra hem emekli maaşı, hem de şirketten maaş almaya devam ettiğiniz ileri sürülüyor. Devletin 1 Milyon bu endek göndek işlerden kayıbı olduğu söyleniyor. Efendiler, belki de deveyi avurdu ile götürenlere hesap sorulmadığı için bizde şansımızı deneylim demiş olabilirsiniz. Bakın, ham hum şorolop meraklısı avcı nice, tuzak ve hile bilirse bilsin, ayının da onca yol bildiğini unutmayın. Gerçi bukez yola kurulan tuzak ayı tarafından kestirilmediği için enselendi. Ama üzülmeyin. Bu memlekette enselenseniz de enselenmeseniz de bir şey olmaz. Dont wory be happy

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Sn. Nidai Güngördü bakıyorum YDP’den aldığın destek sonrasında, bıyığını makas, sakalını da usturanın kesmediği söyleniyor. Kısacası keyfin bin beşyüzlerde seyrediyormuş. YDP MYK’sı, belediye başkan adaylarında aradıkları en önemli şartların başarılı, dürüst, çalışkan ve tarafsız olunmasıymış. Eh, NidaiGüngördü bu şartların hepsine uyduğu için biz de Girne’de onu destekleme kararı aldık” demişler. Eeee bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmak kolay iş değil.

Günün Fıkrası:

Yaşlı bir karı koca doktora gitmişler. Adam:

- "Doktor bey birincide acayip üşüyorum tirtir titriyorum, ikincide ise sıcak basıyor acayip terliyorum"

deyince doktor adamı dışarı çıkarmış karısına sormuş:

- "Nasıl oluyor bu?"

karısı da:

- "Tabii birinciyi ocakta ikinciyi ağustosta yapıyor"

demiş.

Günün Sözü:

İnsanlarımızda eskidendi

Sadakat,

Siyasetteki yeni trend

Menfaat