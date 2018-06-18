Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cratos Otel yetkilileri turist, turist diye inleyen ülkede sanırım turist size bol geldi. Güvelik ekibiniz, balayı için KKTC’ye gelen, Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya’yı, eşek sudan gelinceye kadar okşamış. Türkiye’de adettir, gerdeğe girecek adama oda kapısında birkaç tokat, biraz da abartı olursa arkasına birkaç yumruk vururlar. Ancak siz kantarın topuzunu kaçırarak adamın suratını dokuzu beş geçeye çevirmişsiniz. 12 kişinin okşadığı adam, sürüne sürüne girdiği balayı odasından, soluğu hastanede almış. Balayında kapağını açtığı kavanozdaki balı kaşıklayamamaya mı? Yoksa eşine rezil olmaya mı üzüleceğini bilemedi. Deveye cilve yap demişler dokuz dükkan yıkmış. Sizin güvenlikçilere de okşayın demişler Cratos’u yerle bir etmiş.

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Sn. Kudret Özersay: açıklamanızda hangi partiden olursa olsun herkesin mal beyanları inceleniyor. Aşikar şekilde gerçeği yansıtmayanlar tahminen gelecek hafta Başsavcılık’a aktarılacak. Sadece şu anda milletvekili olan değil geçmişte milletvekili ve bakan olan ve şu anda bakanlık görevinde olmayan isimlerin beyanları da incelenecek. Eğer mal varlıkları aşikar şekilde gerçeği yansıtmıyorsa onlar da Başsavcılığa havale edilecek dediniz. Hacı amca vallahi Kudret ovlucuğumun eline sağlık. Kırbacı alsın. Ver Allah, Allah değdi bu değmedi desin kırbacı şaklatsın. Çünkü bir ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke batar dedi.. Habibe Teyze onlar gene kapıya gelecekler. Tokmak olmadığı için kapıyı gümbür, gümbür çalmaya çalışacaklar. Ancak bilsinler ki, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur. O ancak içeriden açılır diyor. Ve o kapı onlara hep kapalı kalacak.

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Sn. Ertuğrul Hasipoğlu öncelikle geçmiş olsun. Allah sizi evlatlarınıza bağışladı. Geçirmiş olduğunuz boğulma tehlikesinden sonra sağlık durumunuzun iyi olduğunu öğrendik.Bafra'da Nuh'un Gemisi otelde serinlemek için girdiğiniz denizde rahatsızlanmanız bir şansızlık. Sn. Hasipoğlu, arabanın önündeki çocuklar kazalara,arkasındaki kazalar çocuklara, Nuh’un gemisindeki kazalar da hayatlara neden olur. Aman dikkat edin.

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Sn. Cemal Özyiğit, TDP geleneğinin geçmişte görevde bulunduğu yerel yönetimleri çağdaş belediyecilikle tanıştırarak, yerel yönetim vizyonunda yeni bir sayfa açtığını, 4 yıl önce görevi devraldıkları Lefkoşa’da batmış belediyeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını anımsattınız. Bu nedenle gerek belediye başkanlığı, gerekse de belediye meclis üyeliklerinde talip olduğumuz her bölgede temel vizyonumuz olan çağdaş belediyeciliği toplumla buluşturmaya devam edeceğiz” dediniz. Sn. Özyiğit, Girne’m 2 Gözüm" derken bir anlamda yaptıklarımız yapacaklarımızdır imasında bulundunuz.Hurşidiye Teyze aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cam’a, özünü görmek isteyen can’a bakar. Cemal başkan aynaya bakarken, aynadan insanları sevmesi nedeniyle can yansıyor dedi.

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Sn. Senem Gök sosyal medyadaki paylaşımında, Bayramın ikinci gününde çalışırken bir işçi yüksekten düşerek öldü. Devlete istatistik oldu, bizlere bugünlük haber oldu, bir anneye, bir babaya, belki kardeşlerine, eşine, çocuklarına sönmeyecek kor oldu. Beş yıldızlı otellerde bayram tatili yapan sermayeler hepimizi kör etti diyorsun. Sevgili Senem, insanın yatmadan önce ettiği duada yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Ancak bedduasında yer almak ta sanırım ömür boyu o lanetten kurtulamamak demektir. Ebuzittin dayı, Afrodit’in mirası denilen KKTC isimli güzeller güzel kızımız ne kadar güzel olursa olsun. Yanında duran bazı adamcıklar ‘Hıyarsa’ onun güzelliğinin ‘Al benisi’ kalmaz. Hıyar soyulsa da soyulmasa da hıyardır unutma diyor

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Sn. Hediye Yiğiter,Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü olarak yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC’de şiddet olaylarının her geçen gün arttığını belirterek, ülkede sinir ve öfke hali, tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük hayatın her alanında karşımıza çıktığını belirttiniz. Kıbrıs’ın kuzeyi, sorunların şiddetle çözümlendiği, yargıya, güvenlik güçlerine güvenin kalmadığı bir noktaya gelmiştir dediniz. Sn. Yiğitler insanoğlu topraktan yaratılmıştır, çamurlaşır. Sonrasında bazıları çamurlaşmakla da kalmaz çirkefleşir. Çirkef yaydığı koku nedeniyle etrafında kimseyi barındırmaz.. Ülkedeki irade çirkefi kurutmazsa ülke şimdiki gibi bataklığa dönüşür.

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Sn. Zeki Çeler, geçen gün Detay Gazetesinin yaptığı bir haberde, denetim gevşedi, müteahhit güvenliği bitirdi denmiş ve iş kazaları ile ilgili olarak sizleri uyarmıştı. Uyarıya aldırılmadı.Sonrasında Bafra’daki bir otel inşaatında geçtiğimiz sabah meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan İsmail Kızıldemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Biz bir işi Türk gibi başla İngiliz gibi bitir deriz. Sizler Türk gibi başladığınız işi Türk gibi bitirdiniz. Sn. Çeler, Nişanlıyken erkek konuşur kız dinler. Evlenince ikisi konuşur mahalle dinler. Bakan ise koltuğu oturunca bakan konuşur ahali dinler. Zaman geçince ahali konuşmaya başlar bakan dinler. Aman ahali konuşmaya başlarsa dikkat edin.

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Sn. Şevki Kıralp YDÜ Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr., olarak yaptığınız açıklamada, Kıbrıslı Türkler’in hem 1963-64 hem de 1974’te, Kıbrıslı Rumlar’ın ise 1974’te zorunlu olarak yer değiştirmesinden sonra, Kıbrıslı Türk ve Rum nüfusun üçte birinin göçmen statüsüne dönüştüğünü belirttiniz. Ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun KKTC’de değerinin yeterince anlaşılmadığı, uluslararası alandaki meşruiyetini ve saygınlığının sürekli olarak eritildiği bir kurum haline getirildiğini vurguladınız. Sn. Kıralp, mevcut durumdan rant elde eden vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar edebiyatı yazarı belli bir zümre, çözüm ve yumuşama sözcüğüne müthiş öfke duyuyor. Biliyorsunuz, öfke rüzgâr gibidir. Bir süre sonra diner; ama birçok dalı kırmış ve yapraklarını dökmüştür bile.

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Sn. Ali KAravezirlerkalabalık bir grupla, Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkı ile buluştuğunuz ve projeler için onay istediğinizi öğrendik.Bölgenin acil ihtiyacı olan gerçekçi, uygulanabilir projelerden oluşan proje kitapçığı, bölge halkında ilgi uyandırdı diyorlar. Bölge insanı ilk kez bir belediye başkan adayının projelerini gerçekleştirmek için bir taahhüt olarak projeleri ile birlikte kapılarını çaldığına dikkat çekti diyorlar. Sn. Karavezirler, kalp bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Hatice Teyze, Ali ovlucuğum güzel şeyler ekiyor. O halde oralarda güzel şeyler bitecek diyor.

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Sn. Hasan Esendağlı, Barolar Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada yargının sorunlarla boğuştuğu bir adli yılı yavaş yavaş geride bırakıldığını belirttiniz. Yargılamalardaki gecikme, mahkeme binasının donanımıyla ilgili yetersizlik, yargıç kapasitesi gibi konuların bu yıl da en çok konuşulan sorunların başında geldiğini vurguladınız.Çok fazla sayıda dava iş yükünü artırırken. Mahkemelerin teşkilatının eski olması da günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini dile getirdiniz. Sn. Esendağlı, deveye neden boynun eğri diye sormuşlar.O da nerem doğru demiş. Bizim emir erlerinden oluşan mehteran takımı iki öne bir geri gitmeleri nedeniyle onlardan çektiğimizi inan ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi.

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Sn. NidaiGüngördü, son günlerde çizmeleri giydiğiniz ve UBP Milletvekili Ünal Üstel, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu,ve bazı UBP Meclis üyelerinin yanısıra, Meclis üyesi adayları ile dolaşmaya başladığınız söyleniyor. Ayrıca en çok, barış, hoşgörü, dayanışma, sevgi ve saygıya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını ve bunun tüm dünyaya yayılmasını dilerim açıklamasında bulundunuz. Sn. Güngördü, bir gün mutlaka bizlerde kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol almasını becerdiği gibi bir birimize zarar vermeden yol almasını öğreneceğiz.

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Sn. Fikret Civisilli beraberindeki ekip, ile Ötüken köy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldiğiniz, Milletvekili Sıla Usar İncirli, Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim’in de katıldığı toplantıda bölge halkının talepleri dinlendiğinizi öğrendik, Fikret Hocam, Hacı amca sizin mesafeleri adım adım değil, son model bir araba gibi süratle aldığınızı söylüyor. Full çeken bataryanız ile bölge halkının kapsama alanına girdiğiniz ve kalplerinin sevgi bölgesinden çıkmadığınız söyleniyor. Kolay gelsin.

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Sn. İldeniz Elbasan, öncelikle İskele Belediye Meclis üyeliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Seçim ile ilgili geri sayım başlarken, adayların heyecanlarının arttığını görüyoruz. Heyecan artarken, bölgede kum, çakıl, demir, briket ve çimentotevziyatı nedeniyle eksikliğinin görüldüğü söyleniyor. Sevgili İldeniz, gökten Hülya Avşar yağarken, bölge insanının başına kum, çakıl, demir ve briket düşüyormuş. Halil abimiz, bal yiyen arısından gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez. Tamam da mavroyerimo kalsın kum, çakıl, briket ve çimento ile bu işlerde olmaz ki diyor.

Günün Fıkrası:

Temel ve altınlar

Temel’in küçük takası, 12 kişilik tayfasıyla Karadeniz’in engin sularında ilerlemektedir. Temel tayfalarını yanına çağırmıştır. Onlara şöyle der: -Tayfalarum, ha burada bir teneke altinumuz olsaydu ne yaparduk? Tayfalar: -Uyyy onları paylaşirduk.

Temel tamam der ve altınları paylaştırmaya başlamıştır: -Uyy… yirmi altin bana, bir altın size, yirmi altın bana, bir altın size…diyerek altınları paylaştırır.

Uşaklar buna kızarak itiraz eder ve aralarında müthiş bir kavga başlar. Kıyasıya dövüşürler. Daha sonra Rize’ye geldiklerinde durum mahkemeye yansımıştır.

Mahkemede hakim olayı sorar. Hem Temel, hem de Uşakları olduğu gibi olayı anlatır. Bunun üzerine Hakim: - tamam o zaman getirin altınları, dediğinde, hepsi bir ağızdan: -Hakim beycigum, bizum altinumuz falan yoktur, olacağinu farz etmiştuk.

Günün Sözü:

Aldanma diye birşey yoktur

Sadece biraz fazla güvenmek vardır

Ve insanı aldandığı değil

En çok güvendiği aldatır