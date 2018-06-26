Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, bazı belediye başkanları Kanuni Süleyman’dan daha Padişah olmuş durumda. Ben yaparım olur mantığı ile yasaya uygunluğu varmı, yoksa yasanın kenarından paçasından sarkmasına bakmadan istediğini yapıyor. Alçak orman arazisinin içineçet raporsuz fabrika yapılmasına, binalar döşenmesine göz yumuluyor. Yeni yetme Kanunilere ‘Androş’ koyacak bir yasa hazırlığı yok mu? Sn. Erhürman bunlarkeşke kaptan olsaydı. İnanın, bu dümen çevirme kabiliyetleri ile belediye başkanlığı koltuğunda harcanıyorlar.

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Sn.Cemal Özyiğit,seçimler bitti. Amiral gemisi yine Harmancı önderliğinde TDP’nin oldu. Ancak bu süreçte sanırım bazı yanlışlıklar ve eksiklikler de yaşandı. Örneğin Eziç’te, Mehmet Harmancı tarafından yapılan basın toplantısında gözler sizi ve bakan ile partinin önde gelen isimlerini de aradı. Orada bir güç gösterisi bir yumruk olduğunuzu göstermenin tam yeriydi. Ancak olmadı ve Harmancı tüm eksikliklere rağmen ipi göğüsledi. Sn. Özyiğit, deneyim para ile satın alınmaz. Yaşanarak elde edilir. Sanırım bu yaşanan size ve TDP’ye iyi bir deneyim olmuştur.

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Sn. Filiz Besim, Mecliste yaptığınız konuşmada, acil tıp teknisyeni konusundaki sıkıntıların aşılması için çalıştığınızı belirttiniz. Yeniden hemşire sınavı açılacağını ve 50 hemşirenin daha alınacağını da kaydettiniz. Eylül ayında teşkilat yasalarının da meclis gündemine geleceğini söylerken, Triaj’ın önemine de vurgu yaptınız. Bizim Hacı amca, herşey güzel ancak en güzeli bizim Didem kızımızın Sağlık Bakanlığı önüne gerdiği zırhtır diyor. Didem zırhından dolayı eleştiri okları derinlere gitmiyor ifadesinde bulundu. Sn. Besim, Ebuzittin dayımız bazı insanların sözleri kapı gıcırtısı, divan yayı gibidir. Çekilmedikleri için sohbete girmeye değmiyor. Ancak bazı insanların görünmese bile yarattıkları manyetik alan, o kurumları her türlü şerden koruyor diyor. Aman manyetik alanlarınızı gözünüz gibi koruyun.

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Sn. Teberrüken Uluçay, başkanı olduğunuz, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan bir gün önceden tatile girmiş. Biliyoruz, nisap denilen belanın elverdiği zaman dilimi içerisinde toplana toplana öldüründünüz. Günde iki günde bir iki saat gibi büyük fedakârlıklara katlanarak çalışmanızdan dolayı çok yoruldunuz. Tatil tabi ki hakkınızdır. Sn. Uluçay, hepiniz hızlısınız biliyorum. Ama sadece yokuş aşağı. 3 ay sonra görüşmek üzere iyi tatiller

Sn. Hasan Sadıkoğlu, senin benzin istasyonunda çalışan Rahme hanımefendi, bakıyorum bir altmışlık boyundan fazla laf ediyor. Bizim seçim öncesinde, sizin kazanabileceğinizi, Halil Orun’un ikinci, Fikret Civisilli’nin üçüncü ve Oktay Güney’in dördüncü geleceğini söylememize karşın, gözlerinde Fago olmadığından, kulaklarında da tıkaç olduğundan bizim kaybedeceğinizi söylediğimizi görmedi ve duymadı. Bizim size bir özür borcumuz olduğunu dile getirirken,boyunun ölçüsünü bilmeden söz söylemeyi alışkanlık haline getirdi. Sn. Sadıkoğlu, keskin sirkeler içinde oldukları küpe zarar vermeden öte bir bal yiyemezler. Gerçi ben, Künefeye benzeyen dışı tatlı fakat için kaşar olanları pek muhatap almam.

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Sn. Mustafa Yalınkaya,Eylül’de yeniden BES Başkanlığına aday olduğunuzu öğrendik. Yeni kuracağınız ekip ile yolunuza devam edeceğiniz söyleniyor. Birde basın kuruluşunuz süper. Birçok bilgiyi oradan almanın rahatlığını yaşadık.Birde birlikte uyum içerisinde çalıştığınız Mehmet Harmancı’nın seçimi kazanmasının sizi son derece memnun ettiği öne sürülüyor. Lapta Belediye başkanının değişmesini, hafif gülücük ile karşılarken, iş yapan belediyelerin başkanlarının yeniden seçilmesi sonrasında neredeyse çifte telli oynayacağınız söyleniyor. Habibe teyze, kaybeden başkanın,Matematiği kötüydü ama çıkarlarını hesaplamada çok iyiydi sözleri bizi de şok etti. Siz ne dersiniz? .

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Sn. Meral Sertsoy sosyal medyadaki paylaşımınızda, Günaydın Yeni Erenkoy belde halkım günaydın arkadaşlar beni bu göreve layık gördüğünüz için beni destekleyen desteklemeye sonsuz teşekkürlerimi sağ olunvar olun dediniz. Sn. Sertsoy, mevtayı kaldırmak için el birliği şart. Sn. Sertsoy, belediyenin bittiğini söyleyenlere yanıldıklarını göstertmek için su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılayabileceklerini göstermelisiniz. Kolay gelsin.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, öncelikle Büyükkonuk Belediye Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. size karşı oluşturulan ordu, Fransızların Majino hattını yıkıp, kaleyi zapt edemedi. Eski bakan, milletekili, ilçe başkanı falan filandan oluşan ordu tek kişilik ordu karşısında bozguna uğradı. Savaş meydanında Şehit olan Çavuşun naaşı askeri tören ile kaldırılacakmış. Hoca rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusunu sormaya korkuyormuş. Çünkü maazallah milletin hep bir ağızdan, b ...’dan demesinden ürküyormuş.

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Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi’ndeki seçimlere eski Cumhurbaşkanından tut da yeni kadın Milletvekili bile müdahil olmuş durumda. Belkide onların devreye girmesi, tekere takoz koyması sonrasında seçimi bile kaybedebilirdin. Az farkla kazanmış olman sanırım böyük, böyük kişilerin devreye girmesinden dolayıdır. Seçimden sonra olaylar olması, konunun polise aktarılması sanırım hep bu karışmalardan dolayıdır. Sevgili Mustafa bu dünya değişimi hayretler içerisinde izleyen insanlarla doludur. Unutma, mücadelenin, zorluğu elde edeceğin zaferin büyüklüğünü artırır.

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Sn. Dursun Oğuz, sizin iyi bir yönetici ve idareci olduğunuzu bilenlerdenim. Ancak sanırım UBP’yi idare edenlerin bu yönde zafiyetleri olduğunu ve iyi bir idareci olmadıkları kanaatindeyim. En az 7 yerde yapılan taktiksel hatalar oralarda belediye başkanlıklarını başka partilere kaptırmanıza neden oldu. Parti amblemi altında seçime katılanlara, parti milletvekilleri ile ilçe başkanlarının kurduğu kumpas, partiyi bölerken bazı yerlerde seçimi kaybetmenize neden olduğu kanaatindeyim. Örnek derseniz, mesela İnönü, Dipkarpaz ve Büyükkonuk ile dahaları derim. Sn. Oğuz, sakulliden tavşan çıkartacağım diye öğünenler sinek bile çıkartamadılar. Bugün göz yumduklarımız, yarın size göz açtırmayacak olan olaylardır.

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Sn. Kutlu Evren, rahmetli babam, ‘İntikam yemeği’ soğuk yenir derdi. Sanırım Milletvekili seçimlerinde size yönelik haberler ile girişimlerin intikamını Belediye Başkanlığı seçimlerinde aldınız. Beklediniz ve gelecekte bir gün gelecek sözcüğünden hareketle günü gelince Lapta’da kamp kurarak ‘İntikam Yemeğini’ kaşıklamaya başladınız. Sn. Evren, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen; ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsin. Dikkat edersen başkalarının hayatını ‘Tüh’ noktalarında geçirmesini sağlarsınız. Aynen sizin yaptığınız gibi.

Günün Fıkrası:

Politika nedir?

Çocukbabasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba şöyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayı yönetir,öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçikız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. Vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. Neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. Hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. Çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasınıister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... Halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecekB..un içinde yatıyor.İste politika budur...

Günün Sözü

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’