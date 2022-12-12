Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (12 Aralık 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eski Eğitim Nazır’ı ‘Mektepler’ olmasaydı ‘Maarif’i çok güzel idare ederim demişti ya vallahi çok doğru söylemiş. Şayet bu Mektepler olmasaydı, ne öğretmenlerle nede bugünlerde okullarda talebeler ile yaşadığınız sorunları yaşamazdınız.. LTL’de talebeler okullarındaki çöpkeri toplarken, tuvaletleri temizlerken, sizin için güftesi küfürlü hicaz, bestesi santurlu acem aşiyan eserler de hazırlanmazdı. Sn. Çavuşoğlu, sevgili yapan kızın tribi fena. Herkesi silmeler, insanlarla az muhattap olmalar filan. sanırsın Prens Harry’ye gelin gitti. Sizin tribiniz ise ondan daha fena. Siz silmekle yetinmiyor, üste de çıkmak için saldırıyorsunuz.

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Sn. İzlem Gürçağ incittiği insanın/ların kırdığı gönül/lerin bedduasına aldırmayan, bilen bilmeyen. Anlayan anlamayan pandemi hastanesi için işkembe-i kübradan salladı durdu. Tekerlek rulemaları yıpranan. Aksona gardası kırık, makinesi mangos ettiği için ebiskevi bile kaldırmayan 1956 model eski marka arabaya dönüşen eski hastanenin yerine yapılan ve direksiyonunda Erol Uçaner gibi bir usta oturan.Son model araba gibi uçarak giden pandemi hastanesi, görüntü, içerik ve hizmet açısından 5 yıldızlı otele benzerken Sağlığın gururu, ülkenin ak yüzü oldu.. İzlem hanım, akvaryumu okyanus sanıp hariçten gazel okuyanlara kızmayın. Sadece köpek balığını kovalayan hamsi olduklarına bakarak gülün.

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Sn. Kudret Özersay, seçimlerin içine potinler ile girilerek muk edilmesinden sonra şimdi de trafik akışının soldan sağa dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığını ve bukez trafiğin için s....nı belirttiniz. Hocam bence trafik soldan sağa dönüştürülürken bir zahmet 6 hastane ve 20 morg yapmak için kolları sıvamaları gerektiğini de onlara bir hatırlatın.. Çünkü lazım olacak. Kudret hocam suskunluğu gevezeden. Hoşgürüyü hoşgörüzden..Kibarlığı kabadan. Kadirşinaslığı da yeteneksiz nankör bazı idarecilerimizden öğrendik.

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Sn.Hüseyin Mert Coşkun MDP Genel Sekreter Yardımcısı,olarak, YDP Başkanı, bakan Erhan Arıklı’ya yaptığınız çağrı Ayşabaya göre de Hamide teyzeye göre de yerine cuk diye oturdu. Bazılarının Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk imasında bulunarak ma oturduğun yerden bölücülük yapmaktan vazgeç.Toplumda kapanmayacak yaralar açıyorsun dedin. Gidilen yolun, amerikan asfaltı olmadığını aksine, uçurumlar ile dolu ‘Monobadi (Tarla yolu) olduğunu belirttin. Ev lambası olup belli kişileri aydınlatma yerine Caddelerde projektör olup ülkeyi aydınlat imasında bulundun. Sn. Coşkun, bizim Hatçe Teyze, akıl yoksa neylesin fikir, çalsın Abduraman oynasın Bekir diyor. Abduraman çalarken bekir oynuyor ne yapalım?

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Sn. Erol Uçaner, Julius Sezar, Kuzeydoğu Anadolu'daki Tokat ili Zile ilçesinde Pontus'lu Pharnaces II'ye karşı kazandığı zafer sonrasında Roma Senatosuna gönderdiği mektupta, veni, vidi vici, yani geldim, gördüm, yendim. demişti. Bende hemşireleri, hastalara verdiği hizmeti ve lüks transatlantik görünümlü pandemi hastanesini mükemmel yöneten Erol Uçaner isimli Kaptan’ı geldim, gördüm ve onların sayesinde bir müsibeti yendim. Erol Doktorum, birileri yahu, Erol doktorun Pandemi hastanesine ettiğimiz beddualar işlemiyor..Hastanedeki mükemmel yemekler ile zehirlenmiyor. Hastanesindeki mükemmeliyet nedeni ile virüs de ona işlemiyor. Napacaz onunla diyor.. .

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Sn. Mehmet Özatılgan, Lefkoşa Trafik Şübe Sorumlusu olarak yaptığın güzel işlere yenisini ekliyorsun. Bir kaza ile ilgili olarak yaptığın tahkikat sonrasında hazırladığın dosyanın mahkeme tarafından emsal alınması sonrasında, barikatı yıkıp Kuzey’e geçen Rum’un kısa sürede yakalanmasında gösterttiğin başarı polis teşkilatına kazandırdığın prestij nedeniyle mutluluk verdi. Sn. Özatılgan, mutluluk elin erişebileceği bir demet yapma sanatıdır. Sen polis teşkilatına prestij ve mutluluktan bir demet,, halka ise güvenden bir buket sundun.

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Sn. Katip Demir, katıldığın TV progamında, Yeniboğaziçi bölgesinin sahillerinde kum üstünde garavolli toplayarak büyüdük. Bölgemiz için göz yaşları dökerken, taşın altına koyduğumuz elimizden de oluyorduk..Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz bölgeyi kalındırmak için KKTC’yi yakarız.imasında bulunarak bölge toplantısında güc ve güven tazelemişsin. Gümbür gümbür geliyorum derken arkanda çok güçlü bir kuvvetten destek aldığın söyleniyor. Sn. Katip, kanat vardır Doğanı padişaha, Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Senin kanatların maşallahı var. Seni yaptığın güzelim parklara, şehitliklere götürüyor.

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Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresinin genel Müdürü olarak, TV’lerde hazırlattığınız programlarda yapılan yardımlardan ve iyiliklerden bahsediliyor. Reklam mal ne kadar kötü olursa olsun hep iyi ve mükemmal tarafını gösterir. Ama bu reklamda 30 dönümlük arazilerin 300 -400 TL’ye 3 dönümlük arazilerin de 250-300 Stg’ye kiralandığı yok. Bu kiralama işlerini de bu reklamlara dahil etseniz diyorum. Sn.Benter yakında reklamların envayi türlüsü bir kuruşa piyasada olacak. Mevlana bu doğru, şu yanlış; bunları biliyorsun da kendin eğri misin, doğru musun? Ona bir bak." Diyor Sahi siz buna baktınızmı?

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Sn. Fatma Çimen Tuğlu, UBP Mehmetçik-Büyüykkonuk Belediye Başkan Adayı olarak, bölgede insan sağlığını tehdit oluşturacak boyutlarda çöp yığınları oluştuğunu belirttiniz. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sorunu ortadan kaldırmak için projelerinizin hazır olduğunu dile getirdiniz. Bir doktor olarak insan sağlığını düşünerek seçilmeniz halinde bu kirliliği ortadan kaldıracağınızdan eminiz. Ama halk olarak bizler siyasetin ruhuna kadar işleyen kirliliği ortadan kaldıracağımızdan emin değiliz. Sn. Tuğlu, seçilirseniz bölgedeki kirliliği kaldırırken, siyasetteki kirliliği de ortadan kaldırmak için çabalayın ve halka huzur verin.

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Sn. Erdal Özcenk, kazanma ibresi ağır adımlarla sana dönüyor. Maraş'a sözünüz olduğunu ve Maraş’ın yeni dönemde, pırıl pırıl, ışıl ışıl olacağını,. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, yeşil alanlarıyla herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir bölge olacağını belirttiniz.Doktorum söz ağızdan çıkana kara sizin esirinizdir. 9 boğumda dinlenip ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Esiri olduğunuz sözün gerekleri yerine getirilmezse ‘Kara Mamba’ yılanından daha zehirlidir ve insanı sokarsa hayır ettirmez. Bilesiniz.

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Sn.Çağlayan Cesurer, ülkenin müzmin hastalığı Kıb-tek’e ait santrallerin “yakıtsız kalma” nedeniyle durma noktasına gelme hastalığının yeniden nüksettiğini belirttin. Hastalığın nüksetmesine neden de soğuk algınlığı, grip değil TİPİC denilen virüsün neden olduğu imasında bulundun. Para varken neden yakıt ücretinin ödenmediğini sorarken, bu çözümü zor çok bilinmeyenli deklemin çözümünü de sadece birkaç kişinin bildiğini biliyoruz. Sn. Cesurer, siyaset erbabı ile insanın akrabalarının düşmanlığı ile eziyeti yılan zehrinden daha acıdır..Yaaaa!..

Tetiği çekmek g.t ister!..

Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi buldu. Seçtiği adam sağır ve dilsizdi. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz diye düşünüyordu. Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyi odasına aldırttı, bir de işaret dilini bilen tercüman buldular. Tercüman işaretle sordu:

'Para nerede?'

Sağır dilsiz işaretle yanıt verdi:

'Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.'

Tercüman tercüme etti:

'Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş.'

Baba 38'liği koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayadı:

'Şimdi sor bakalım, para nerede.'

Tercüman işaretle sordu:

'Para nerede?'

Sağır-dilsiz kan ter içinde, işaretle yanıt verdi:

'Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduğu kapıdan girince soldan 3. ağacın kovuğunda iki yüz bin dolar var.'

'Ne söyledi?' dedi baba.

Tercüman yanıtladı:

'Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz g.t istermiş.'