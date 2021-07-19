Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar, Bayramlık Mesajlar

Bayramlık Mesajlar
Ersin Tatar, şükran çekmeyi hatırlatan matruşka bebek
Mustafa Akıncı, Salamis Otel’de bangalow
Fuat Oktay, Ego törpüleyici
Ersan Saner, koltuk için 404 yapıştırıcı ve bol zam kazığı
Ali Murat Başçeri TC Dışişleri bakanlığı
Mevlut Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias için Kırbaç
Derviş Eroğlu, Sağlık
Sibel Tatar, kovması için yeni programcılar
Hayretttin Yücel, TC Büyükelçiliğinde daha yüksek bir mevki
Mehmetali Talat, doğru yolu bulması için yol gösterici
Ünal Üstel, sağlık
Önder Sennaroğlu Meclis Başkanı olduğunu gösteren gabbela
Ahmet Sennaroğlu, Belediye Meclis üyeleri için makarına bulli
Aytaç Çaluda Brütüslerden korunmak için zırh
Kudret Özersay Erdoğan’a sunması için Zeytinyağı
Tufan Erhürman, Başbakanlık
Serdar Denktaş, 29 dönüm 3 evlek arazi
Sunat Atun, 2’nci defa Hacı’lık
Hasan Taçoy, doğraması için taze ‘Gabacık’
Zorlu Töre, hançer yaralarını kapatan melhem
Olgun Amcaoğlu, torun
Kutlu Evren, 50 bin vatandaşlık
Erhan Arıklı, iyi yaptığı şeyler için övgü
Oğuzhan Hasipoğlu, Ertuğruloğlu’nu arkadaşlaması için piyade tüfeği
Özdil Nami, Görüşme heyeti üyeliği
Tolga Atakan, şirketi Atakom için bol bayi
Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği
Özdemir Berova gabakcık doğraması için doğrama makinesi
Faiz Sucuoğlu Bu defa su koy vermemesi için tabba
Fikri Ataoğlu, dik durabilmesi için korse
Zeki Çeler, iş işten geçmeden evleneceği bir kadın
Nazım Çavuşoğlu, siyasi mevta mezarlığında bir mezar yeri
Bertan Zaroğlu sandıkta boğulmaması için cankurtaran simidi
Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı
Hüseyin Özgürgün, KKTC’ye dönüş bileti
Koral Çağman, renkli döndürek ve mini bukalemun
Cemal Özyiğit, seçimde bol oy
Fazilet Özdenefe, İşkence gören Kadınlardan sorumlu bakanlık
Ahmet Yönlüer, Suudi Arabistan’da din işleri başkanlığı
Yasemin Öztürk, yazdığı yağcılık sanatı kitabının bol satışı
Kubilay Özkıraç Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı
Erdoğan Sorakın, birilerinin kafasına vurmak için topuz
Teberrüken Uluçay, Yeniden Meclis Başkanlığı
Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek plaketi
Kaan Mındıkoğlu, aranıyor ilanı
Güven Bengihan, Sendikacılık özel ödülü
Hasan Sadıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı
İzzet Türkmen, Sağlık
Mahmut Anayasa, Mandırada başkanlık
Erkut Yılmabaşar, basın özel ödülü
Lale Bicim, Kadın Savaşçılar Amazonlar plaketi
Ahmet Serdaroğlu, Sendikacılık özel başarı plaketi
Şener Elcil, Cesur Yürek özel plaketi
Cenk Seren, belediye başkanlığı
Merter Refikoğlu, çevre ve şehirciliğe uygun yapılar
Mustafa Aktuğ, Lapta Belediye başkanlığı
Ali Pilli, kurultay sonrası için lezzetli intikam yemeği
Turgay Hilmi, engellilere dağıtmak için bol sandalye
Derviş Zorlu, şeriat nasıl uygulanır kitabı
Abdullah Azizoğlu, balık tutması için olta
Cenk Özdağ, Hiciv Özel plaketi
Cemal Tunceri devlet kültür özel ödülü
Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlığı
Salih Hafız, görev yapması için yeni bir bakanlık
Kemal Dana, Seçimde UBP Milletvekilli adaylığı
Asım Vehbi Beşparmak dağları için Heykel
Ali Kişmir, Saldırılardan korunması için özel zırh
Ayşemden Akın, bol reklam
İzlem Gürçağ kurulacak hükümette bakanlık
Suphi Coşkun, CTP Milletvekilliği
Emrah Yeşilırmak birleştirilen Karpaz Belediye Başkanlığı
Mehmet Harmancı, Brave Hard madalyası
Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi
Ahmet Benli, Belediyeler Özel başarı plaketi
Ahmet Latif, Birleşik Mesarya Belediyeler Başkanlığı
İsmail Arter, Maraş – Mağusa Milletvekilliği
Mahmut Özçınar, Belediyelerden sorumlu bakanlık
Ali Vezirler, çiçek ekme dışındaki işleri hatırlatacak robot
Nidai Güngördü, Girne belediye başkanlığı
Ahmet Soyalan başarı plaketi
Dimağ Çağıner, bir kilo grasso ile bir lamizana zeytin yağı
Şevket Derindağ vekalet yerine asalet Polis Müdürlüğü
Yılmaz Hacıoğulları, Apoletine koyması için yıldız
Pervin Gürler, Polis hizmet özel plaketi
Aziz Kaya, siyasi engellemeler için kalkan
Dursun Oğuz, Stres ve sinir giderici ilaç
Ayşe Öztabay, TDP Milletvekilliği
Aslan Bıçaklı kelle kopartması için kılıç
Mustafa Serçelik, yetkileri artırılan DPÖ başkanlığı
Sıla Usar, Bir varmış bir yokmuş kitabı
Jale Refik Rogers, yeni üretim JRR covit aşısı
Erdoğan Şanlıdağ başarılarını görmeleri için Fago gözlük
Koral Çağman, yeni yalan makinesi ile beslemesi için bukalemun
Doğuş Derya yalan makinesi siyasilerin saçını başını yolacak tarak
Erkut Şahali, Birileri için kırbaç ve topuz
Asım Akansoy, Fica temizleme makinesi
Fikri Toros, AP Koordinasyon Başkanlığı
Emine Dizdarlı Doğruluğu simgeleyen onur madalyası
Armağan Candan, meclisteki zibili temizlemek için Guspo
Biray Hamzaoğlu, Karpaz’ı görmeyen gözler için şavk (ışık)
Hüseyin Angolemli meclis başkanlığı
Gülşah Sanver Manavoğlu, siyaseti temizlemek için garbolit sabunu
Ayşegül Baybars, Türkiye’ye girişi engelleyen yeni protokol
Resmiye Canaltay, Karpaz yollarındaki çukurlar için asfalt
Nermin Nalbant sosyal medya kraliçeliği
Erhan Tünay cesur yürek madalyası
Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya yeni yol
Orhun Karagözlü balıklı ançuezli rakılı bir masa
Fikret Civisilli yeni iş yerinde bol kazanç
Olgun Ayalı omzuna koymak için bir yıldızcık
Emin Akkor, kısık sesleri açan gargara ilacı
Güven Arıklı, bol tiraj
Alihan Pehlivan, bir bakanlıkta basın danışmanlığı
Pınar Gözek, kapı dışarı edilmemek için gancelliye kilit
Çiğdem Aydın, yeni eşi ile mutluluk
Polat Alper, bol reklam ve tiraj
Yusuf Kısa, tutuklanması için yeni kamera ve tabela
Mehmet Eş, Haberatör gazetesine yeni elemanlar
Mehmet Çakıcı, %2 ‘den %4’e yükselen oy
Mehmet Davulcu, seçim sandığını delecek bıçak
Kerem Can, Can holding koordinatörlüğü
Ahmet Ogan-Çelen Oben spor programı başarı plaketi
Kaya Emiroğlu, yeni spor programı
Tonguç Kotak, basketbol federasyonu başkanlığı
Hüseyin Ekmekçi, milingidileri temizlemek için haşere ilacı
Cigdem Bumin, sosyal medyada paylaşması için bol fotoğraf
Ömer Meraklı, Muhtarlar Birliği Başkanlığı
Alkan Değirmencioğlu CTP Milletvekilliği
Erdoğan Seran Bekiroğlu, inşa etmesi için villalar
Ercan Hoşkara, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliği
Hava Elkovan Karpaz prensesi ünvanı
Atfiye Soybir ekmek yapması için yeni taş fırın
Hasan Hüda Ecer, birilerinin bir yerine sürmesi için avroşillo
Ferdi Sabit Soyer, elini sıkacak bir general
Tözün Tunalı, DP Milletvekilliği
Narin Şefik, mahkemelere yargıç ile eleman
Tacan Reynar Adalet Bakanlığı
Batu Beyit başarı plaketi
Şener Levent, bol Yasemin ve full
Ayhan Mahşeker karizmatik erkek plaketi
Kemal Altuncu bol üye
Savaş Bozat Lefkoşa belediyesi belediye meclis üyeliği
Asım Aktunç, belediye hizmet özel ödülü
Mustafa Naimoğulları halkın kapsama alanından çıkartmayan dolu bataryalar
Ahmet Noyanlar, inşaat için sahillerde yer kalmadı deniz içinde arazi
Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü
Fehmi Oktay, hatasız hava raporu
Metin Bilmem, Covit 19’suz, mahkûmsuz bir hapishane
Tigin Kişmir, devlette yapması için yeni görev
Devrim Barçın analiz uzmanlık ödülü
İrfan Günsel, Prof.’luktan Ordinaryüz Prof.’luk
Suat Günsel, daha çok iş yapması için zaman
Çelebi Ilık DP’de bakanlık
Bülent Dizdarlı, İnsanlık yüksek onur plaketi
Enver Öztürk YDP için 404 yapıştırıcı
Gönül Şekerci Burçlar kraliçesi unvanı
Ergül Kızılokgül, mahalleye rahat gitmesi için tabanvay
Selma Eylem, cesur yürek plaketi
Dürüye Deren Oygar Sağlık özel ödülü
Bülent Günkut, en sevilen program plaketi
Djengiz Lionstone birilerinin ağzına sürmesi için İshod
Ünver Bedevi, Barolar Birliği Başkanlığı
Arif Alasya, kuş sütünün bile eksik olmadığı rakı masası
Eralp Serifoglu, şampiyonluk
Ediz Tuncel, herhangi bir bakanlıkta danışmanlık
Kazım Ant, insanlık onur plaketi
Berna Çelik Doğruyol, tekrarları yanlışsız yapan bir papağan
Talip Atalay, huzurlu emeklilik günleri
Mehmet Salih federasyon amplemli madalya
Turgay Hilmi, engelliler için bol tekerlekli sandalya
Mustafa Baturalp, hükümete bütçe danışmanlığı
Nevin Baturalp, deniz sahilinde bir villa
Nazife Bozkurt, Eğitim onur plaketi
Mehmetali Bozkurt, Anadolu Sigorta Müdürlüğü
Ahmet Sönmez karavancılıkta başarı plaketi
Yüksel Adalıer yüksek emeklilik ikramiyesi
Songül Adalıer hapishanede bölüm sorumluluğu
Kasım Uluçaylı kız veya erkek bir torun
Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi
İbrahim Benter 50 yıl daha Vakıflar Genel Müdürlüğü
Erdinç Sezerel avlaması için bol orkinos
Özcan Sezerel, yakışıklı ve hayırlı damat
Hüseyin Amcaoğlu kayıp aranıyor ilanı
Tahsin Ertuğruloğlu, Federasyoncuları vurmak için Piyade tüfeği
Gürkan Kara, praktis (Antreman) yapması için tavla
Eyyüp Zafer Gökbilen kırması için kiremit
Ümit Bahşi WEB TV’de yeni program
Hatice Özler Şahin Mehter marşını içeren CD
Okyay Sadıkoğlu, DP’den Belediye başkan adaylığı
Kadri Fellahoğlu, emeklilikte ense ve gerdan büyütme kitabı
Yılmaz Öztürk yetiştirmesi için hıyar lasanları
Serhat Akpınar bol talebe
Kemal Gözay, Taksiciler birliği başkanlığı
Ali Kaşan KKTC gezisi
Sıdıka Elbasan Adana’ya gidiş geliş bileti
İldeniz Elbasan, UBP’den milletvekili adaylığı
Ayniye Dalınç, Çayırova muhtarlığı
Plümer Osman, United Cyprus’ta başkan yardımcılığı
Dr..Ahmet Soykurt Tıp özel ödülü
Dr. Mustafa Soykurt dinlenmesi için zaman
Efdal Soykurt Posta Müdürlüğü
Nazif Elyeli, diploma alan kızı için büyük bir tören
Adil Elyeli gümrük şübe amirliği
Şener İzmen Eleştirmen özel plaketi
Kemal Kafidir Dağ yürüyüşleri için yeni patikalar
Barış Can, yeni tır
Akif Uygur kendisine ait bir spor salonu
Ali Oksu sosyal medya özel ödülü
Serdinç Maypa, adam gibi adam plaketi
Fikri Marasali İnsani yardımlar dernek başkanlığı
Metin Marasali Londra-Ercan uçak bileti
Esat Varoğlu TDP’de danışmanlık
Aziz Perçinkardeşler İş Adamları derneği özel ödülü
Mehmet Derya, Akıncı özel ödülü
Kayhan Hurdeniz dangaları def edici ilaç
Fatma Kişmir Basın özel ödülü
Mahmut Doğan Kanal T genel müdürlüğü
Yaşar Ersoy Tiyatro özel ödülü
Tekin Birinci Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
Ertan Birinci Akdeniz’de bir inci basında birinci plaketi
Behice Sönmez Biran el sanatları üstadı plaketi
Tuncay Biran futbol hayatını anlatan bir program
Çağan Balcan, avuçlar patlayıncaya kadar alkış
Ali Başman K.Kaymaklı spor kulübü başkanlığı
Mehmet Salih Kurulması muhtemel federasyonda görev
Turan Büyükyılmaz gaz ile çalışan yeni santralar
Gürcan Erdoğan Mahkemedeki davalarından beraat
Osman Belin, halkını düşünmeyen siyasiler için kırbaç
Serhat İncirli kovulduğu 9. Köyden sonra 10. Köy
Mehmet Kasapoğlu bazı siyasi kafaları kırmak için topuz
Tügen Burağan buzlu bir rakı kadehi
Mehmet Kumser batırması için özel iğne
Ali Bizden, Türkiye’ye giriş vize
Mehmet Özkardaş YDP Milletvekilliği
Katip Demir Belediyelerden sorumlu Bakanlık
Ertuğrul Yavuz hayvan barınağı
Lica Şemmedi, besleyeceği bol kedi ve köpek
Ömer Köse tamir etmesi için eski sandalyeler
Orkun Bozkurt tekerlekli basketbolda şampiyonluk
Fıkra
Kurtardık karşılığını isterik!.
Beyoğlu’nun karanlık arka sokaklarındaki iş yerinden çıkan kadın, ürkek adımlar ile evinin yolunu tuttu.
Bir süre sonra arkasında kendisini takip eden bir gölgeyi fark edince irkildi ve adımlarını hızlaştırıp yürümeye başlamış.
Ancak hızlanmasına karşın, arkasında kendisini takip eden erkek omzundan tutarak benim olacaksın deyince, kadın korkudan ölme noktasına geldi
Kadın tam yapma diye çığlık atmaya başlayınca, yan taraftan çıkan iri kıyım bir başka erkek, saldırgana tekme tokat girişerek adamı oradan uzaklaştırmış
Kadın rahatlayarak teşekkür ederken, iri kıyım erkek, yooook böyle kuru teşekkürle olmaz.
Kadın şaşkın şaşkın bakarken, iri kıyım erkek, geç o kuytu ve karanlık köşeye de işimizi görelim. Kurtardık mükafatımızı da alalım demiş. Kurtarmanın mükafatını da misli ile alarak ödeşmiş
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