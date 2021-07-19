Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar, Bayramlık Mesajlar

Bayramlık Mesajlar

Ersin Tatar, şükran çekmeyi hatırlatan matruşka bebek

Mustafa Akıncı, Salamis Otel’de bangalow

Fuat Oktay, Ego törpüleyici

Ersan Saner, koltuk için 404 yapıştırıcı ve bol zam kazığı

Ali Murat Başçeri TC Dışişleri bakanlığı

Mevlut Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias için Kırbaç

Derviş Eroğlu, Sağlık

Sibel Tatar, kovması için yeni programcılar

Hayretttin Yücel, TC Büyükelçiliğinde daha yüksek bir mevki

Mehmetali Talat, doğru yolu bulması için yol gösterici

Ünal Üstel, sağlık

Önder Sennaroğlu Meclis Başkanı olduğunu gösteren gabbela

Ahmet Sennaroğlu, Belediye Meclis üyeleri için makarına bulli

Aytaç Çaluda Brütüslerden korunmak için zırh

Kudret Özersay Erdoğan’a sunması için Zeytinyağı

Tufan Erhürman, Başbakanlık

Serdar Denktaş, 29 dönüm 3 evlek arazi

Sunat Atun, 2’nci defa Hacı’lık

Hasan Taçoy, doğraması için taze ‘Gabacık’

Zorlu Töre, hançer yaralarını kapatan melhem

Olgun Amcaoğlu, torun

Kutlu Evren, 50 bin vatandaşlık

Erhan Arıklı, iyi yaptığı şeyler için övgü

Oğuzhan Hasipoğlu, Ertuğruloğlu’nu arkadaşlaması için piyade tüfeği

Özdil Nami, Görüşme heyeti üyeliği

Tolga Atakan, şirketi Atakom için bol bayi

Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği

Özdemir Berova gabakcık doğraması için doğrama makinesi

Faiz Sucuoğlu Bu defa su koy vermemesi için tabba

Fikri Ataoğlu, dik durabilmesi için korse

Zeki Çeler, iş işten geçmeden evleneceği bir kadın

Nazım Çavuşoğlu, siyasi mevta mezarlığında bir mezar yeri

Bertan Zaroğlu sandıkta boğulmaması için cankurtaran simidi

Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı

Hüseyin Özgürgün, KKTC’ye dönüş bileti

Koral Çağman, renkli döndürek ve mini bukalemun

Cemal Özyiğit, seçimde bol oy

Fazilet Özdenefe, İşkence gören Kadınlardan sorumlu bakanlık

Ahmet Yönlüer, Suudi Arabistan’da din işleri başkanlığı

Yasemin Öztürk, yazdığı yağcılık sanatı kitabının bol satışı

Kubilay Özkıraç Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı

Erdoğan Sorakın, birilerinin kafasına vurmak için topuz

Teberrüken Uluçay, Yeniden Meclis Başkanlığı

Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek plaketi

Kaan Mındıkoğlu, aranıyor ilanı

Güven Bengihan, Sendikacılık özel ödülü

Hasan Sadıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı

İzzet Türkmen, Sağlık

Mahmut Anayasa, Mandırada başkanlık

Erkut Yılmabaşar, basın özel ödülü

Lale Bicim, Kadın Savaşçılar Amazonlar plaketi

Ahmet Serdaroğlu, Sendikacılık özel başarı plaketi

Şener Elcil, Cesur Yürek özel plaketi

Cenk Seren, belediye başkanlığı

Merter Refikoğlu, çevre ve şehirciliğe uygun yapılar

Mustafa Aktuğ, Lapta Belediye başkanlığı

Ali Pilli, kurultay sonrası için lezzetli intikam yemeği

Turgay Hilmi, engellilere dağıtmak için bol sandalye

Derviş Zorlu, şeriat nasıl uygulanır kitabı

Abdullah Azizoğlu, balık tutması için olta

Cenk Özdağ, Hiciv Özel plaketi

Cemal Tunceri devlet kültür özel ödülü

Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlığı

Salih Hafız, görev yapması için yeni bir bakanlık

Kemal Dana, Seçimde UBP Milletvekilli adaylığı

Asım Vehbi Beşparmak dağları için Heykel

Ali Kişmir, Saldırılardan korunması için özel zırh

Ayşemden Akın, bol reklam

İzlem Gürçağ kurulacak hükümette bakanlık

Suphi Coşkun, CTP Milletvekilliği

Emrah Yeşilırmak birleştirilen Karpaz Belediye Başkanlığı

Mehmet Harmancı, Brave Hard madalyası

Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi

Ahmet Benli, Belediyeler Özel başarı plaketi

Ahmet Latif, Birleşik Mesarya Belediyeler Başkanlığı

İsmail Arter, Maraş – Mağusa Milletvekilliği

Mahmut Özçınar, Belediyelerden sorumlu bakanlık

Ali Vezirler, çiçek ekme dışındaki işleri hatırlatacak robot

Nidai Güngördü, Girne belediye başkanlığı

Ahmet Soyalan başarı plaketi

Dimağ Çağıner, bir kilo grasso ile bir lamizana zeytin yağı

Şevket Derindağ vekalet yerine asalet Polis Müdürlüğü

Yılmaz Hacıoğulları, Apoletine koyması için yıldız

Pervin Gürler, Polis hizmet özel plaketi

Aziz Kaya, siyasi engellemeler için kalkan

Dursun Oğuz, Stres ve sinir giderici ilaç

Ayşe Öztabay, TDP Milletvekilliği

Aslan Bıçaklı kelle kopartması için kılıç

Mustafa Serçelik, yetkileri artırılan DPÖ başkanlığı

Sıla Usar, Bir varmış bir yokmuş kitabı

Jale Refik Rogers, yeni üretim JRR covit aşısı

Erdoğan Şanlıdağ başarılarını görmeleri için Fago gözlük

Koral Çağman, yeni yalan makinesi ile beslemesi için bukalemun

Doğuş Derya yalan makinesi siyasilerin saçını başını yolacak tarak

Erkut Şahali, Birileri için kırbaç ve topuz

Asım Akansoy, Fica temizleme makinesi

Fikri Toros, AP Koordinasyon Başkanlığı

Emine Dizdarlı Doğruluğu simgeleyen onur madalyası

Armağan Candan, meclisteki zibili temizlemek için Guspo

Biray Hamzaoğlu, Karpaz’ı görmeyen gözler için şavk (ışık)

Hüseyin Angolemli meclis başkanlığı

Gülşah Sanver Manavoğlu, siyaseti temizlemek için garbolit sabunu

Ayşegül Baybars, Türkiye’ye girişi engelleyen yeni protokol

Resmiye Canaltay, Karpaz yollarındaki çukurlar için asfalt

Nermin Nalbant sosyal medya kraliçeliği

Erhan Tünay cesur yürek madalyası

Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya yeni yol

Orhun Karagözlü balıklı ançuezli rakılı bir masa

Fikret Civisilli yeni iş yerinde bol kazanç

Olgun Ayalı omzuna koymak için bir yıldızcık

Emin Akkor, kısık sesleri açan gargara ilacı

Güven Arıklı, bol tiraj

Alihan Pehlivan, bir bakanlıkta basın danışmanlığı

Pınar Gözek, kapı dışarı edilmemek için gancelliye kilit

Çiğdem Aydın, yeni eşi ile mutluluk

Polat Alper, bol reklam ve tiraj

Yusuf Kısa, tutuklanması için yeni kamera ve tabela

Mehmet Eş, Haberatör gazetesine yeni elemanlar

Mehmet Çakıcı, %2 ‘den %4’e yükselen oy

Mehmet Davulcu, seçim sandığını delecek bıçak

Kerem Can, Can holding koordinatörlüğü

Ahmet Ogan-Çelen Oben spor programı başarı plaketi

Kaya Emiroğlu, yeni spor programı

Tonguç Kotak, basketbol federasyonu başkanlığı

Hüseyin Ekmekçi, milingidileri temizlemek için haşere ilacı

Cigdem Bumin, sosyal medyada paylaşması için bol fotoğraf

Ömer Meraklı, Muhtarlar Birliği Başkanlığı

Alkan Değirmencioğlu CTP Milletvekilliği

Erdoğan Seran Bekiroğlu, inşa etmesi için villalar

Ercan Hoşkara, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliği

Hava Elkovan Karpaz prensesi ünvanı

Atfiye Soybir ekmek yapması için yeni taş fırın

Hasan Hüda Ecer, birilerinin bir yerine sürmesi için avroşillo

Ferdi Sabit Soyer, elini sıkacak bir general

Tözün Tunalı, DP Milletvekilliği

Narin Şefik, mahkemelere yargıç ile eleman

Tacan Reynar Adalet Bakanlığı

Batu Beyit başarı plaketi

Şener Levent, bol Yasemin ve full

Ayhan Mahşeker karizmatik erkek plaketi

Kemal Altuncu bol üye

Savaş Bozat Lefkoşa belediyesi belediye meclis üyeliği

Asım Aktunç, belediye hizmet özel ödülü

Mustafa Naimoğulları halkın kapsama alanından çıkartmayan dolu bataryalar

Ahmet Noyanlar, inşaat için sahillerde yer kalmadı deniz içinde arazi

Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü

Fehmi Oktay, hatasız hava raporu

Metin Bilmem, Covit 19’suz, mahkûmsuz bir hapishane

Tigin Kişmir, devlette yapması için yeni görev

Devrim Barçın analiz uzmanlık ödülü

İrfan Günsel, Prof.’luktan Ordinaryüz Prof.’luk

Suat Günsel, daha çok iş yapması için zaman

Çelebi Ilık DP’de bakanlık

Bülent Dizdarlı, İnsanlık yüksek onur plaketi

Enver Öztürk YDP için 404 yapıştırıcı

Gönül Şekerci Burçlar kraliçesi unvanı

Ergül Kızılokgül, mahalleye rahat gitmesi için tabanvay

Selma Eylem, cesur yürek plaketi

Dürüye Deren Oygar Sağlık özel ödülü

Bülent Günkut, en sevilen program plaketi

Djengiz Lionstone birilerinin ağzına sürmesi için İshod

Ünver Bedevi, Barolar Birliği Başkanlığı

Arif Alasya, kuş sütünün bile eksik olmadığı rakı masası

Eralp Serifoglu, şampiyonluk

Ediz Tuncel, herhangi bir bakanlıkta danışmanlık

Kazım Ant, insanlık onur plaketi

Berna Çelik Doğruyol, tekrarları yanlışsız yapan bir papağan

Talip Atalay, huzurlu emeklilik günleri

Mehmet Salih federasyon amplemli madalya

Turgay Hilmi, engelliler için bol tekerlekli sandalya

Mustafa Baturalp, hükümete bütçe danışmanlığı

Nevin Baturalp, deniz sahilinde bir villa

Nazife Bozkurt, Eğitim onur plaketi

Mehmetali Bozkurt, Anadolu Sigorta Müdürlüğü

Ahmet Sönmez karavancılıkta başarı plaketi

Yüksel Adalıer yüksek emeklilik ikramiyesi

Songül Adalıer hapishanede bölüm sorumluluğu

Kasım Uluçaylı kız veya erkek bir torun

Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi

İbrahim Benter 50 yıl daha Vakıflar Genel Müdürlüğü

Erdinç Sezerel avlaması için bol orkinos

Özcan Sezerel, yakışıklı ve hayırlı damat

Hüseyin Amcaoğlu kayıp aranıyor ilanı

Tahsin Ertuğruloğlu, Federasyoncuları vurmak için Piyade tüfeği

Gürkan Kara, praktis (Antreman) yapması için tavla

Eyyüp Zafer Gökbilen kırması için kiremit

Ümit Bahşi WEB TV’de yeni program

Hatice Özler Şahin Mehter marşını içeren CD

Okyay Sadıkoğlu, DP’den Belediye başkan adaylığı

Kadri Fellahoğlu, emeklilikte ense ve gerdan büyütme kitabı

Yılmaz Öztürk yetiştirmesi için hıyar lasanları

Serhat Akpınar bol talebe

Kemal Gözay, Taksiciler birliği başkanlığı

Ali Kaşan KKTC gezisi

Sıdıka Elbasan Adana’ya gidiş geliş bileti

İldeniz Elbasan, UBP’den milletvekili adaylığı

Ayniye Dalınç, Çayırova muhtarlığı

Plümer Osman, United Cyprus’ta başkan yardımcılığı

Dr..Ahmet Soykurt Tıp özel ödülü

Dr. Mustafa Soykurt dinlenmesi için zaman

Efdal Soykurt Posta Müdürlüğü

Nazif Elyeli, diploma alan kızı için büyük bir tören

Adil Elyeli gümrük şübe amirliği

Şener İzmen Eleştirmen özel plaketi

Kemal Kafidir Dağ yürüyüşleri için yeni patikalar

Barış Can, yeni tır

Akif Uygur kendisine ait bir spor salonu

Ali Oksu sosyal medya özel ödülü

Serdinç Maypa, adam gibi adam plaketi

Fikri Marasali İnsani yardımlar dernek başkanlığı

Metin Marasali Londra-Ercan uçak bileti

Esat Varoğlu TDP’de danışmanlık

Aziz Perçinkardeşler İş Adamları derneği özel ödülü

Mehmet Derya, Akıncı özel ödülü

Kayhan Hurdeniz dangaları def edici ilaç

Fatma Kişmir Basın özel ödülü

Mahmut Doğan Kanal T genel müdürlüğü

Yaşar Ersoy Tiyatro özel ödülü

Tekin Birinci Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

Ertan Birinci Akdeniz’de bir inci basında birinci plaketi

Behice Sönmez Biran el sanatları üstadı plaketi

Tuncay Biran futbol hayatını anlatan bir program

Çağan Balcan, avuçlar patlayıncaya kadar alkış

Ali Başman K.Kaymaklı spor kulübü başkanlığı

Mehmet Salih Kurulması muhtemel federasyonda görev

Turan Büyükyılmaz gaz ile çalışan yeni santralar

Gürcan Erdoğan Mahkemedeki davalarından beraat

Osman Belin, halkını düşünmeyen siyasiler için kırbaç

Serhat İncirli kovulduğu 9. Köyden sonra 10. Köy

Mehmet Kasapoğlu bazı siyasi kafaları kırmak için topuz

Tügen Burağan buzlu bir rakı kadehi

Mehmet Kumser batırması için özel iğne

Ali Bizden, Türkiye’ye giriş vize

Mehmet Özkardaş YDP Milletvekilliği

Katip Demir Belediyelerden sorumlu Bakanlık

Ertuğrul Yavuz hayvan barınağı

Lica Şemmedi, besleyeceği bol kedi ve köpek

Ömer Köse tamir etmesi için eski sandalyeler

Orkun Bozkurt tekerlekli basketbolda şampiyonluk

Fıkra

Kurtardık karşılığını isterik!.

Beyoğlu’nun karanlık arka sokaklarındaki iş yerinden çıkan kadın, ürkek adımlar ile evinin yolunu tuttu.

Bir süre sonra arkasında kendisini takip eden bir gölgeyi fark edince irkildi ve adımlarını hızlaştırıp yürümeye başlamış.

Ancak hızlanmasına karşın, arkasında kendisini takip eden erkek omzundan tutarak benim olacaksın deyince, kadın korkudan ölme noktasına geldi

Kadın tam yapma diye çığlık atmaya başlayınca, yan taraftan çıkan iri kıyım bir başka erkek, saldırgana tekme tokat girişerek adamı oradan uzaklaştırmış

Kadın rahatlayarak teşekkür ederken, iri kıyım erkek, yooook böyle kuru teşekkürle olmaz.

Kadın şaşkın şaşkın bakarken, iri kıyım erkek, geç o kuytu ve karanlık köşeye de işimizi görelim. Kurtardık mükafatımızı da alalım demiş. Kurtarmanın mükafatını da misli ile alarak ödeşmiş