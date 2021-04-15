Taner Ulutaş'tan taşlamalar!

Taşlama

KKTC bebemi başbakan ‘Saner’ krizden çıkartıp uçuracağım diyor

Uçuracaksa neden orta parmağı hep bir yerlerimizde geziniyor.

**

Anamız önce protokol sonra para diyerek sabunsuz fırça atıyor

Bakan ve vekillerden sonra gazetecilerde bu fırçadan nasibini alıyor

**

Anamız, mafiş para diyerek ‘Köle Isaura ‘ muamelesi yapar

Halk market ve kasapların önünden geçmeden başka yola sapar

**

Anamız ile Türki Cumhuriyetleri futbolda bile bize kanto attı

Futbol maçı yapmak yerine birlikte yavruyu üç kuruşa sattı

**

Yahu anlamadım Rum’u, Türki’si durmadan bizi öpecek mi?

Bilmiyorum kazığı yedikçe bizimkiler sürekli boyun eğecek mi?

**

Biz Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini henüz öğrenemedik

Nedense, Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik

**

Ciğercinin kedisi olmanın bedeli tekme yenilerek ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor

**

Besleme olduk, nankör olduk, ancak ‘Ana’ya yaranamadık

Koltuk korkusu hastalığından verilen emirlerin dışına çıkamadık

**

Pandemi de bile Zam kazığından koltuğa bir türlü oturamıyoruz

Kıynıksız ‘Zam Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkaramıyoruz

**

Kriz var taksitleri 6 ay erteleyeceğiz ve sizleri iyileştireceğiz dediler

İktidarım diyerek böbürlenenler Bankalara bile söz geçiremediler

**

Afrodit’in Ada’sında seçimler sıraya girdi bir türlü bitmek bilmiyor

Cavit amca (Covit 19) anamızı bellerken ellemedik yer bırakmıyor

**

Doktorlar ülkenin yangın yerine döndürülmesine ‘Yeter Artık’ı bastı

Havanda su döven hükümetimiz, şaşkınlıkla yağmur yağıyor sandı

**

Tatar, federasyon devri bitti, Egemen devlet devri başlayacak dedi

KKTC sonsuza dek yaşatılacaksa, ikinci bir devlete gerek yok diyemedi

**

UBP- DP ve YDP, erken genel seçim için 2022 uygundur diyor

Muhalefet geçti Bor’un Pazarı, bugünün pazartesi olduğunu söylüyor

**

Erhürman, erken seçimi siz istediniz Asena gibi kıvırmayın dedi

Kar gibi erimeye başlayanlar hemen acelemiz yok şarksını söyledi

**

Cemal hoca, hükümet, tutmadığı Sözlerine seçimi de dahil etti diyor

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını söylüyor.

**

Kudret hoca, İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara barra diyecek

Müzelik olanların davul zurnayla tavşan avına gidemeyeceğini söyleyecek

**

Atakan, Hükümete seçim Nisan 2022 tarihi mi? başka arzunuz diye sordu

Hükümetin cevabının ise, arzumuz halkı daha çok öpmek istediği oldu

**

Arıklı, kurultay öncesindeki Tatar - Zaroğlu yemeğinin menüsünü merak etti

Merak edecek bir şey yok ki, koltuğun altına konan bomba infilak ettirilecekti

**

Sucuoğlu, bak Saner, seçime katılacağım bu defa su koyvermem diyor

Seçimde defteri dürdükten sonra, dörde bölüp sekiz ile çarpacağını söylüyor

**

Seçim öncesi vatan, millet ile başlayan ya ya şa şalar ardı sıra sürecek

Seçim sonrasında ise elim kırılsa ile başlayan cümleler, yine biplerle bitecek

**

Ekonomi, pandemi, geçim derdindeki millet maşallah olabildiğince duyarsız

Bazıları elimi keserim dedikten sonra kapı kulu olacak kadar hayasız

**

Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte

**

Başbakan, Maşallah ülkede asayiş berkemal her şey süt liman diyor

Sert esen kurultay rüzgârının, koltuğu darmadağın ettiğini göremiyor

**

Koltuk için iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum

Parmak sallanınca süt dökmüş kedi olanlara bakınca öfkeden kuduruyorum

**

Bizim editör Hasan Hüseyin doktorumuz, Bal demekle ağız tatlanmaz diyor

Bu sözü kulağa küpe etmeyenlerin kulaktan da olacağını söylüyor.

**

Efendiler çanağa ne doğrarlarsa kaşıklarına da onun çıkacağını bilsinmiş

Yolcudur Abbas bağlasan durmaz kitabını okumalarını salık vermiş

***

GÜNÜN FIKRASI

Taşlama

KKTC bebemi başbakan ‘Saner’ krizden çıkartıp uçuracağım diyor

Uçuracaksa neden orta parmağı hep bir yerlerimizde geziniyor.

**

Anamız önce protokol sonra para diyerek sabunsuz fırça atıyor

Bakan ve vekillerden sonra gazetecilerde bu fırçadan nasibini alıyor

**

Anamız, mafiş para diyerek ‘Köle Isaura ‘ muamelesi yapar

Halk market ve kasapların önünden geçmeden başka yola sapar

**

Anamız ile Türki Cumhuriyetleri futbolda bile bize kanto attı

Futbol maçı yapmak yerine birlikte yavruyu üç kuruşa sattı

**

Yahu anlamadım Rum’u, Türki’si durmadan bizi öpecek mi?

Bilmiyorum kazığı yedikçe bizimkiler sürekli boyun eğecek mi?

**

Biz Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini henüz öğrenemedik

Nedense, Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik

**

Ciğercinin kedisi olmanın bedeli tekme yenilerek ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor

**

Besleme olduk, nankör olduk, ancak ‘Ana’ya yaranamadık

Koltuk korkusu hastalığından verilen emirlerin dışına çıkamadık

**

Pandemi de bile Zam kazığından koltuğa bir türlü oturamıyoruz

Kıynıksız ‘Zam Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkaramıyoruz

**

Kriz var taksitleri 6 ay erteleyeceğiz ve sizleri iyileştireceğiz dediler

İktidarım diyerek böbürlenenler Bankalara bile söz geçiremediler

**

Afrodit’in Ada’sında seçimler sıraya girdi bir türlü bitmek bilmiyor

Cavit amca (Covit 19) anamızı bellerken ellemedik yer bırakmıyor

**

Doktorlar ülkenin yangın yerine döndürülmesine ‘Yeter Artık’ı bastı

Havanda su döven hükümetimiz, şaşkınlıkla yağmur yağıyor sandı

**

Tatar, federasyon devri bitti, Egemen devlet devri başlayacak dedi

KKTC sonsuza dek yaşatılacaksa, ikinci bir devlete gerek yok diyemedi

**

UBP- DP ve YDP, erken genel seçim için 2022 uygundur diyor

Muhalefet geçti Bor’un Pazarı, bugünün pazartesi olduğunu söylüyor

**

Erhürman, erken seçimi siz istediniz Asena gibi kıvırmayın dedi

Kar gibi erimeye başlayanlar hemen acelemiz yok şarksını söyledi

**

Cemal hoca, hükümet, tutmadığı Sözlerine seçimi de dahil etti diyor

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını söylüyor.

**

Kudret hoca, İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara barra diyecek

Müzelik olanların davul zurnayla tavşan avına gidemeyeceğini söyleyecek

**

Atakan, Hükümete seçim Nisan 2022 tarihi mi? başka arzunuz diye sordu

Hükümetin cevabının ise, arzumuz halkı daha çok öpmek istediği oldu

**

Arıklı, kurultay öncesindeki Tatar - Zaroğlu yemeğinin menüsünü merak etti

Merak edecek bir şey yok ki, koltuğun altına konan bomba infilak ettirilecekti

**

Sucuoğlu, bak Saner, seçime katılacağım bu defa su koyvermem diyor

Seçimde defteri dürdükten sonra, dörde bölüp sekiz ile çarpacağını söylüyor

**

Seçim öncesi vatan, millet ile başlayan ya ya şa şalar ardı sıra sürecek

Seçim sonrasında ise elim kırılsa ile başlayan cümleler, yine biplerle bitecek

**

Ekonomi, pandemi, geçim derdindeki millet maşallah olabildiğince duyarsız

Bazıları elimi keserim dedikten sonra kapı kulu olacak kadar hayasız

**

Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte

**

Başbakan, Maşallah ülkede asayiş berkemal her şey süt liman diyor

Sert esen kurultay rüzgârının, koltuğu darmadağın ettiğini göremiyor

**

Koltuk için iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum

Parmak sallanınca süt dökmüş kedi olanlara bakınca öfkeden kuduruyorum

**

Bizim editör Hasan Hüseyin doktorumuz, Bal demekle ağız tatlanmaz diyor

Bu sözü kulağa küpe etmeyenlerin kulaktan da olacağını söylüyor.

**

Efendiler çanağa ne doğrarlarsa kaşıklarına da onun çıkacağını bilsinmiş

Yolcudur Abbas bağlasan durmaz kitabını okumalarını salık vermiş

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