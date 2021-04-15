Taner Ulutaş'tan taşlamalar!

Taşlama
KKTC bebemi başbakan ‘Saner’ krizden çıkartıp uçuracağım diyor
Uçuracaksa neden orta parmağı hep bir yerlerimizde geziniyor.
**
Anamız önce protokol sonra para diyerek sabunsuz fırça atıyor
Bakan ve vekillerden sonra gazetecilerde bu fırçadan nasibini alıyor
**
Anamız, mafiş para diyerek ‘Köle Isaura ‘ muamelesi yapar
Halk market ve kasapların önünden geçmeden başka yola sapar
**
Anamız ile Türki Cumhuriyetleri futbolda bile bize kanto attı
Futbol maçı yapmak yerine birlikte yavruyu üç kuruşa sattı
**
Yahu anlamadım Rum’u, Türki’si durmadan bizi öpecek mi?
Bilmiyorum kazığı yedikçe bizimkiler sürekli boyun eğecek mi?
**
Biz Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini henüz öğrenemedik
Nedense, Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik
**
Ciğercinin kedisi olmanın bedeli tekme yenilerek ödeniyor
Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor
**
Besleme olduk, nankör olduk, ancak ‘Ana’ya yaranamadık
Koltuk korkusu hastalığından verilen emirlerin dışına çıkamadık
**
Pandemi de bile Zam kazığından koltuğa bir türlü oturamıyoruz
Kıynıksız ‘Zam Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkaramıyoruz
**
Kriz var taksitleri 6 ay erteleyeceğiz ve sizleri iyileştireceğiz dediler
İktidarım diyerek böbürlenenler Bankalara bile söz geçiremediler
**
Afrodit’in Ada’sında seçimler sıraya girdi bir türlü bitmek bilmiyor
Cavit amca (Covit 19) anamızı bellerken ellemedik yer bırakmıyor
**
Doktorlar ülkenin yangın yerine döndürülmesine ‘Yeter Artık’ı bastı
Havanda su döven hükümetimiz, şaşkınlıkla yağmur yağıyor sandı
**
Tatar, federasyon devri bitti, Egemen devlet devri başlayacak dedi
KKTC sonsuza dek yaşatılacaksa, ikinci bir devlete gerek yok diyemedi
**
UBP- DP ve YDP, erken genel seçim için 2022 uygundur diyor
Muhalefet geçti Bor’un Pazarı, bugünün pazartesi olduğunu söylüyor
**
Erhürman, erken seçimi siz istediniz Asena gibi kıvırmayın dedi
Kar gibi erimeye başlayanlar hemen acelemiz yok şarksını söyledi
**
Cemal hoca, hükümet, tutmadığı Sözlerine seçimi de dahil etti diyor
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını söylüyor.
**
Kudret hoca, İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara barra diyecek
Müzelik olanların davul zurnayla tavşan avına gidemeyeceğini söyleyecek
**
Atakan, Hükümete seçim Nisan 2022 tarihi mi? başka arzunuz diye sordu
Hükümetin cevabının ise, arzumuz halkı daha çok öpmek istediği oldu
**
Arıklı, kurultay öncesindeki Tatar - Zaroğlu yemeğinin menüsünü merak etti
Merak edecek bir şey yok ki, koltuğun altına konan bomba infilak ettirilecekti
**
Sucuoğlu, bak Saner, seçime katılacağım bu defa su koyvermem diyor
Seçimde defteri dürdükten sonra, dörde bölüp sekiz ile çarpacağını söylüyor
**
Seçim öncesi vatan, millet ile başlayan ya ya şa şalar ardı sıra sürecek
Seçim sonrasında ise elim kırılsa ile başlayan cümleler, yine biplerle bitecek
**
Ekonomi, pandemi, geçim derdindeki millet maşallah olabildiğince duyarsız
Bazıları elimi keserim dedikten sonra kapı kulu olacak kadar hayasız
**
Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede
Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte
**
Başbakan, Maşallah ülkede asayiş berkemal her şey süt liman diyor
Sert esen kurultay rüzgârının, koltuğu darmadağın ettiğini göremiyor
**
Koltuk için iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum
Parmak sallanınca süt dökmüş kedi olanlara bakınca öfkeden kuduruyorum
**
Bizim editör Hasan Hüseyin doktorumuz, Bal demekle ağız tatlanmaz diyor
Bu sözü kulağa küpe etmeyenlerin kulaktan da olacağını söylüyor.
**
Efendiler çanağa ne doğrarlarsa kaşıklarına da onun çıkacağını bilsinmiş
Yolcudur Abbas bağlasan durmaz kitabını okumalarını salık vermiş
***
GÜNÜN FIKRASI
Taşlama
KKTC bebemi başbakan ‘Saner’ krizden çıkartıp uçuracağım diyor
Uçuracaksa neden orta parmağı hep bir yerlerimizde geziniyor.
**
Anamız önce protokol sonra para diyerek sabunsuz fırça atıyor
Bakan ve vekillerden sonra gazetecilerde bu fırçadan nasibini alıyor
**
Anamız, mafiş para diyerek ‘Köle Isaura ‘ muamelesi yapar
Halk market ve kasapların önünden geçmeden başka yola sapar
**
Anamız ile Türki Cumhuriyetleri futbolda bile bize kanto attı
Futbol maçı yapmak yerine birlikte yavruyu üç kuruşa sattı
**
Yahu anlamadım Rum’u, Türki’si durmadan bizi öpecek mi?
Bilmiyorum kazığı yedikçe bizimkiler sürekli boyun eğecek mi?
**
Biz Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini henüz öğrenemedik
Nedense, Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik
**
Ciğercinin kedisi olmanın bedeli tekme yenilerek ödeniyor
Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor
**
Besleme olduk, nankör olduk, ancak ‘Ana’ya yaranamadık
Koltuk korkusu hastalığından verilen emirlerin dışına çıkamadık
**
Pandemi de bile Zam kazığından koltuğa bir türlü oturamıyoruz
Kıynıksız ‘Zam Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkaramıyoruz
**
Kriz var taksitleri 6 ay erteleyeceğiz ve sizleri iyileştireceğiz dediler
İktidarım diyerek böbürlenenler Bankalara bile söz geçiremediler
**
Afrodit’in Ada’sında seçimler sıraya girdi bir türlü bitmek bilmiyor
Cavit amca (Covit 19) anamızı bellerken ellemedik yer bırakmıyor
**
Doktorlar ülkenin yangın yerine döndürülmesine ‘Yeter Artık’ı bastı
Havanda su döven hükümetimiz, şaşkınlıkla yağmur yağıyor sandı
**
Tatar, federasyon devri bitti, Egemen devlet devri başlayacak dedi
KKTC sonsuza dek yaşatılacaksa, ikinci bir devlete gerek yok diyemedi
**
UBP- DP ve YDP, erken genel seçim için 2022 uygundur diyor
Muhalefet geçti Bor’un Pazarı, bugünün pazartesi olduğunu söylüyor
**
Erhürman, erken seçimi siz istediniz Asena gibi kıvırmayın dedi
Kar gibi erimeye başlayanlar hemen acelemiz yok şarksını söyledi
**
Cemal hoca, hükümet, tutmadığı Sözlerine seçimi de dahil etti diyor
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını söylüyor.
**
Kudret hoca, İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara barra diyecek
Müzelik olanların davul zurnayla tavşan avına gidemeyeceğini söyleyecek
**
Atakan, Hükümete seçim Nisan 2022 tarihi mi? başka arzunuz diye sordu
Hükümetin cevabının ise, arzumuz halkı daha çok öpmek istediği oldu
**
Arıklı, kurultay öncesindeki Tatar - Zaroğlu yemeğinin menüsünü merak etti
Merak edecek bir şey yok ki, koltuğun altına konan bomba infilak ettirilecekti
**
Sucuoğlu, bak Saner, seçime katılacağım bu defa su koyvermem diyor
Seçimde defteri dürdükten sonra, dörde bölüp sekiz ile çarpacağını söylüyor
**
Seçim öncesi vatan, millet ile başlayan ya ya şa şalar ardı sıra sürecek
Seçim sonrasında ise elim kırılsa ile başlayan cümleler, yine biplerle bitecek
**
Ekonomi, pandemi, geçim derdindeki millet maşallah olabildiğince duyarsız
Bazıları elimi keserim dedikten sonra kapı kulu olacak kadar hayasız
**
Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede
Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte
**
Başbakan, Maşallah ülkede asayiş berkemal her şey süt liman diyor
Sert esen kurultay rüzgârının, koltuğu darmadağın ettiğini göremiyor
**
Koltuk için iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum
Parmak sallanınca süt dökmüş kedi olanlara bakınca öfkeden kuduruyorum
**
Bizim editör Hasan Hüseyin doktorumuz, Bal demekle ağız tatlanmaz diyor
Bu sözü kulağa küpe etmeyenlerin kulaktan da olacağını söylüyor.
**
Efendiler çanağa ne doğrarlarsa kaşıklarına da onun çıkacağını bilsinmiş
Yolcudur Abbas bağlasan durmaz kitabını okumalarını salık vermiş
GÜNÜN FOTOSU
GÜNÜN SÖZÜ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.