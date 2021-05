Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Olacak Heryer Allem Gallem Mansura

KKTC For Ever diyorlar ama rotası var mı diye sormuyorlar

Parası, idaresi, rotası bizde değil ama gerim gerim geriniyorlar

**

Ustalar dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak diyor

Alayı birerli kolda tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor

**

Bak yine tepem attı ağzım bozulacak basacam kalayı şimdi.

Otur Arap kalk Arap modundayız işte var mı daha ötesi

**

Söylenenleri dinlerim, döner okurum ama anlamam, bilmece gibi

Zaten esamesi okunmuyor Yavru dünyada sanki bir Acem kölesi

**

KKTC’de efelenme türü maksıldır inanın çoktur hastası

Hala anlamadım bu yağlama ve grasolamanın nedir kıstası?

**

Bir gün yalama olan koltuk sustası dönerken pat diye kırılacak

Bir bakmışız bizimkiler düşerken ah ne yaptım diye hayıflanacak

**

Mevlana’nın Semai’leri gibi bir o yana bir yana dönüyorlar

Her efelenene Vallahi haberim yok diye boyun büküyorlar

**

Ciğercinin Kedisi gibi camdan ciğere baktıkça Miyav demekteyiz

Aslan olduğumuzu unutup, her önüne gelenden azar işitmekteyiz,

**

Her ağaç aynı toprağa kök salıyor ama meyveleri çeşit çeşit

Neden birilerinin altını oyanlar makbul oluyor da olunmuyor eşit

**

Hadi onu da geçtim, tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.

Ama biri yüzerken balık gibi kutupta, öteki eşeleniyor b.. da...

**

Pılıyı pırtıyı toplayıp Afrodit’in bu fettan adasından kaçsak mı?

Zam Adası, yerine Londra sokaklarında avare dolaşsak mı?

**

Ana Yavru edebiyatı ile bizi ayaküstü yıllardır uyutuyorlar

Rum ile sahalarda spor yaparak ambargoyu katmerleştiriyorlar

**

Yes be annem derken günün sonunda Sorry be Annem dedik

Nedense yaşananlar sonrasında Ne yapıyorsun ana diyemedik

**

Anam, Güney’i tanımam diyerek, Güney’in bayrağını selamlıyor

Rum sporcular, spor sahalarında tanımam diyenlere gülüyor

**

Bizim Yes Sir takımı tüm bunları gördükçe dört maymunu oynuyor

Bizlere ise tekme yedikten sonra Ciğercinin kedisi olmak kalıyor

**

Borçların yarattığı Mazbata yeniden hortladı cezaevinde yer kalmayacak

Anasını sattığım ülkesinde bunları görecek bir hükümet bulunmayacak

**

Bayram geldi ama maşallah Kıb-Tek makası aldı elektriği kesiyor

Faturanın teptiği yetmedi, birde bayramda karanlıkta kalın deniyor

**

Bununla da yetinseler eyvallah deyip eeeh tamam diyeceğim

Fol yok yumurta yokken, greve gitmelerine ise isyan edeceğim

**

Siyaset ustaları bak oğlum diyor, temizle fosilleşmiş dinazorları

Bilgi ve enerji dolu Gençlere emanet et şu anasını sattığımın iktidarı

**

Dinoların artık ahı gitti vahı kaldı ve ne varsa gençlerde varmış

İhtiyar takımı koltuk bırakmıyor arzuları gençleri takozlamakmış

**

Ensemizde boza pişerken, Millet kebabın iyi piştiğine bakıyor

Kebabı afiyetle yedikçe Oğlancık, gıcacık işe alınsın diye kıç yalıyor

**

Kapıkulu olan bizlerden adam olursa duracayım ağzıma sı…..lar

Yes Sir’de dünya birinci gelen siyasilerimize inanın yan bakamazlar

**

Millet pandemide geçim, efendiler ise koltuğun devamı derdinde

Ülke insanın geçimini değil, k….nın koltuktan kalkacağı üzüntüsünde

**

Hadde be gardaşlar hadde gidelim birlikte yeniden sandıklara

Yine kırmızı kartı göstertemezsek olacak her yer allem galem mansura

***

GÜNÜN FIKRASI

Reçete

Kadının biri, eczaneye dalar ve bir şişe arsenik ister.

Eczacı, kadına arsenikle ne yapacağını sorar.

Kadın:

-Kocamı öldüreceğim! diye cevap verir.

Eczacı:

-Kusura bakmayın ama size bu sebeple arsenik satmam olanaksız, der.

Bunun üzerine kadın, çantasına uzanır ve içinden kendi kocasıyla eczacının karısının birlikte çekilmiş fotoğrafını çıkarır.

Eczacı fotoğrafa bakar:

-Reçeteniz olduğunu neden daha önce söylemediniz! der.

GÜNÜN SÖZÜ

GÜNÜN FOTOSU