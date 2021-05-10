Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
Olacak Heryer Allem Gallem Mansura
KKTC For Ever diyorlar ama rotası var mı diye sormuyorlar
Parası, idaresi, rotası bizde değil ama gerim gerim geriniyorlar
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Ustalar dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak diyor
Alayı birerli kolda tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor
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Bak yine tepem attı ağzım bozulacak basacam kalayı şimdi.
Otur Arap kalk Arap modundayız işte var mı daha ötesi
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Söylenenleri dinlerim, döner okurum ama anlamam, bilmece gibi
Zaten esamesi okunmuyor Yavru dünyada sanki bir Acem kölesi
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KKTC’de efelenme türü maksıldır inanın çoktur hastası
Hala anlamadım bu yağlama ve grasolamanın nedir kıstası?
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Bir gün yalama olan koltuk sustası dönerken pat diye kırılacak
Bir bakmışız bizimkiler düşerken ah ne yaptım diye hayıflanacak
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Mevlana’nın Semai’leri gibi bir o yana bir yana dönüyorlar
Her efelenene Vallahi haberim yok diye boyun büküyorlar
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Ciğercinin Kedisi gibi camdan ciğere baktıkça Miyav demekteyiz
Aslan olduğumuzu unutup, her önüne gelenden azar işitmekteyiz,
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Her ağaç aynı toprağa kök salıyor ama meyveleri çeşit çeşit
Neden birilerinin altını oyanlar makbul oluyor da olunmuyor eşit
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Hadi onu da geçtim, tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama biri yüzerken balık gibi kutupta, öteki eşeleniyor b.. da...
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Pılıyı pırtıyı toplayıp Afrodit’in bu fettan adasından kaçsak mı?
Zam Adası, yerine Londra sokaklarında avare dolaşsak mı?
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Ana Yavru edebiyatı ile bizi ayaküstü yıllardır uyutuyorlar
Rum ile sahalarda spor yaparak ambargoyu katmerleştiriyorlar
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Yes be annem derken günün sonunda Sorry be Annem dedik
Nedense yaşananlar sonrasında Ne yapıyorsun ana diyemedik
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Anam, Güney’i tanımam diyerek, Güney’in bayrağını selamlıyor
Rum sporcular, spor sahalarında tanımam diyenlere gülüyor
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Bizim Yes Sir takımı tüm bunları gördükçe dört maymunu oynuyor
Bizlere ise tekme yedikten sonra Ciğercinin kedisi olmak kalıyor
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Borçların yarattığı Mazbata yeniden hortladı cezaevinde yer kalmayacak
Anasını sattığım ülkesinde bunları görecek bir hükümet bulunmayacak
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Bayram geldi ama maşallah Kıb-Tek makası aldı elektriği kesiyor
Faturanın teptiği yetmedi, birde bayramda karanlıkta kalın deniyor
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Bununla da yetinseler eyvallah deyip eeeh tamam diyeceğim
Fol yok yumurta yokken, greve gitmelerine ise isyan edeceğim
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Siyaset ustaları bak oğlum diyor, temizle fosilleşmiş dinazorları
Bilgi ve enerji dolu Gençlere emanet et şu anasını sattığımın iktidarı
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Dinoların artık ahı gitti vahı kaldı ve ne varsa gençlerde varmış
İhtiyar takımı koltuk bırakmıyor arzuları gençleri takozlamakmış
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Ensemizde boza pişerken, Millet kebabın iyi piştiğine bakıyor
Kebabı afiyetle yedikçe Oğlancık, gıcacık işe alınsın diye kıç yalıyor
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Kapıkulu olan bizlerden adam olursa duracayım ağzıma sı…..lar
Yes Sir’de dünya birinci gelen siyasilerimize inanın yan bakamazlar
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Millet pandemide geçim, efendiler ise koltuğun devamı derdinde
Ülke insanın geçimini değil, k….nın koltuktan kalkacağı üzüntüsünde
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Hadde be gardaşlar hadde gidelim birlikte yeniden sandıklara
Yine kırmızı kartı göstertemezsek olacak her yer allem galem mansura
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GÜNÜN FIKRASI
Reçete
Kadının biri, eczaneye dalar ve bir şişe arsenik ister.
Eczacı, kadına arsenikle ne yapacağını sorar.
Kadın:
-Kocamı öldüreceğim! diye cevap verir.
Eczacı:
-Kusura bakmayın ama size bu sebeple arsenik satmam olanaksız, der.
Bunun üzerine kadın, çantasına uzanır ve içinden kendi kocasıyla eczacının karısının birlikte çekilmiş fotoğrafını çıkarır.
Eczacı fotoğrafa bakar:
-Reçeteniz olduğunu neden daha önce söylemediniz! der.
GÜNÜN SÖZÜ
GÜNÜN FOTOSU
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