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Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan Taşlamalar
Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

 

Olacak Heryer Allem Gallem Mansura

 

KKTC For Ever diyorlar ama rotası var mı diye sormuyorlar
Parası, idaresi, rotası bizde değil ama gerim gerim geriniyorlar
**

Ustalar dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak diyor

Alayı birerli kolda tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor
**

Bak yine tepem attı ağzım bozulacak basacam kalayı şimdi.
Otur Arap kalk Arap modundayız işte var mı daha ötesi

 **

Söylenenleri dinlerim, döner okurum ama anlamam, bilmece gibi
Zaten esamesi okunmuyor Yavru dünyada sanki bir Acem kölesi
**

KKTC’de efelenme türü maksıldır inanın çoktur hastası
Hala anlamadım bu yağlama ve grasolamanın nedir kıstası?
**

Bir gün yalama olan koltuk sustası dönerken pat diye kırılacak

Bir bakmışız bizimkiler düşerken ah ne yaptım diye hayıflanacak

**

Mevlana’nın Semai’leri gibi bir o yana bir yana dönüyorlar

Her efelenene Vallahi haberim yok diye boyun büküyorlar

**

Ciğercinin Kedisi gibi camdan ciğere baktıkça Miyav demekteyiz

Aslan olduğumuzu unutup, her önüne gelenden azar işitmekteyiz,

**

Her ağaç aynı toprağa kök salıyor ama meyveleri çeşit çeşit

Neden birilerinin altını oyanlar makbul oluyor da olunmuyor eşit

**

Hadi onu da geçtim, tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama biri yüzerken balık gibi kutupta, öteki  eşeleniyor  b.. da...

**

Pılıyı pırtıyı toplayıp Afrodit’in bu fettan adasından kaçsak mı?

Zam Adası, yerine Londra sokaklarında avare dolaşsak mı?

**

Ana Yavru edebiyatı ile bizi ayaküstü yıllardır uyutuyorlar

Rum ile sahalarda spor yaparak ambargoyu katmerleştiriyorlar

**

Yes be annem derken günün sonunda Sorry be Annem dedik

Nedense yaşananlar sonrasında Ne yapıyorsun ana diyemedik

**

Anam, Güney’i tanımam diyerek, Güney’in bayrağını selamlıyor

Rum sporcular, spor sahalarında tanımam diyenlere gülüyor

**

Bizim Yes Sir takımı tüm bunları gördükçe dört maymunu oynuyor

Bizlere ise tekme yedikten sonra Ciğercinin kedisi olmak kalıyor

**

Borçların yarattığı Mazbata yeniden hortladı cezaevinde yer kalmayacak

Anasını sattığım ülkesinde bunları görecek bir hükümet bulunmayacak

**

Bayram geldi ama maşallah Kıb-Tek makası aldı elektriği kesiyor

Faturanın teptiği yetmedi, birde bayramda karanlıkta kalın deniyor

**

Bununla da yetinseler eyvallah deyip eeeh tamam diyeceğim

Fol yok yumurta yokken, greve gitmelerine ise isyan edeceğim

**

Siyaset ustaları bak oğlum diyor, temizle fosilleşmiş dinazorları

Bilgi ve enerji dolu Gençlere emanet et şu anasını sattığımın iktidarı

**

Dinoların artık ahı gitti vahı kaldı ve ne varsa gençlerde varmış

İhtiyar takımı koltuk bırakmıyor arzuları gençleri takozlamakmış

**

Ensemizde boza pişerken, Millet kebabın iyi piştiğine bakıyor

Kebabı afiyetle yedikçe Oğlancık, gıcacık işe alınsın diye kıç yalıyor

**

Kapıkulu olan bizlerden adam olursa duracayım ağzıma sı…..lar

Yes Sir’de dünya birinci gelen siyasilerimize inanın yan bakamazlar

**

Millet pandemide geçim, efendiler ise koltuğun devamı derdinde

Ülke insanın geçimini değil, k….nın koltuktan kalkacağı üzüntüsünde

**

Hadde be gardaşlar hadde gidelim birlikte yeniden sandıklara

Yine kırmızı kartı göstertemezsek olacak her yer allem galem mansura

***

GÜNÜN FIKRASI

Reçete

Kadının biri, eczaneye dalar ve bir şişe arsenik ister.

Eczacı, kadına arsenikle ne yapacağını sorar.

Kadın:

-Kocamı öldüreceğim! diye cevap verir.

Eczacı:

-Kusura bakmayın ama size bu sebeple arsenik satmam olanaksız, der.

Bunun üzerine kadın, çantasına uzanır ve içinden kendi kocasıyla eczacının karısının birlikte çekilmiş fotoğrafını çıkarır.

Eczacı fotoğrafa bakar:

-Reçeteniz olduğunu neden daha önce söylemediniz! der.

GÜNÜN SÖZÜ

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GÜNÜN FOTOSU

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