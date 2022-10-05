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'Tarihi bir aşama' olarak duyurmuştu, kulis bilgileri sızdı

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AK Parti'den yapılan "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz." açıklaması Ankara kulislerini hareketlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama merak konusu oldu.
'Tarihi bir aşama' olarak duyurmuştu, kulis bilgileri sızdı

Gözler AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilirken, Erdoğan'ın bugün duyuracağı konuyla ilgili AK Parti ve MHP'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı belirtilirken, kulis bilgileri sızdı.

 AK Parti'den bugün için tüm Türkiye'ye merak uyandıran çağrı gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı grup konuşmasının yeni bir aşama olacağını duyurdu.

"HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu açıklamasının devamında "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİNE YANIT VERİLECEK

Çelik'in açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına yanıt olarak yorumlanırken, Ankara kulislerinde AK Parti'nin CHP'nin hamlesine daha geniş bir düzenleme hamlesiyle yanıt vereceği konuşuluyor.

ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Gözler bugün AK Parti Grıup Toplantısı'na çevrildi. saat 11.45'te başlayacak olan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın CHP'nin verdiği yasa teklifinin yetersiz olacağını ve başörtüsünü Anayasal güvenceye alınması önerisinde bulunacağı iddia edildi.

"SİVİL BİR ANAYASA HAZIRLANMASINI ÖNEREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Latif Şimşek, "Sivil bir anayasanın şart olduğu yıllardır ortaya çıktı AK Parti ve MHP’de 2 yıldır hemen hemen bu konu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı yarın başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi de içine alan sivil bir anayasa hazırlanmasını önerebilir." ifadelerini kullandı.

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