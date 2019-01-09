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Tarihi Yapıların Ekonomik Değeri Yakın Doğu Üniversitesinde Konuşuldu…

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Tarihi Yapıların Ekonomik Değeri Yakın Doğu Üniversitesinde Konuşuldu…
Tarihi Yapıların Ekonomik Değeri Yakın Doğu Üniversitesinde Konuşuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi Bölümü, sosyoloji ve ekonomi dallarında yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra, tarihi yapıların korunması, dönüştürülmesi, yenilenmesi ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalar yürüten Glafkos Constantinides’i konuk etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kültürel Miras üzerine iki toplumlu Teknik Komite Üyesi, Birleşik Krallık Kraliyet Şehir Planlama Enstitüsü (MRTPI) Üyesi, Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRSA) ve Kıbrıs Bilimsel Teknik Odası'nın eski üyesi (ETEK) olan Glafkos Constantinides, öğrencilere kültürel miras ekonomisinin temel ilkelerini anlattı. Constantinides, tarihi yapıların, kültürel mirasların karşı karşıya kaldığı sorunları, kültürel miras ekonomisinin çeşitli uygulamalarını kendi yönettiği ve parçası olduğu farklı projelerden görsellerle örnekleyerek açıkladı.

Özellikle Kıbrıs’ta iki toplumlu projelerde çalışmalarda bulunan Constantinides adanın çeşitli şehirlerinde yenileyip turizme kazandırdıkları tarihi yapıların öncesi ve sonrası görsellerini paylaşarak öğrencilerle paylaştı. Eski, yıkık ve harabe yapıların aslında ekonomik değer ve turizm geliri yaratma açısından ciddi potansiyele sahip olduğunu ve orjinal yapılara sadık kalınarak binalara bir işlev katılmasının öneminin yeni anlaşılmaya başlandığına dikkat çeken Constantinides, ekonomik değer yaratmadan yapıların yenilenmesinin sürdürülebilir olmadığını ve hükümet bütçelerinde harcama kalemi olarak görüldüğünü aktardı.

Kültürel mirasların ekonomik değerlerinin ön planda olması ve gelir yaratmaya başlamasının birçok devlet otoritesinin dikkatini çektiğinive kültürel miras ekonomisi olgusu yarattığını belirten Glafkos Constantinides, “Ekonomik değer taşıyan tarihi yapıların yenilenmesi ve işlevselleşmesi için ciddi kaynağa ihtiyaç olması gelişmeye çalışan az gelirli ülkeler için öncelikli olmamakla beraber uluslararası örgütlerin bu projelere sağladığı kaynakların kullanılabilir. Bu konuda finans yanında farkındalığın da artması gerekiyor” diye konuştu.

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