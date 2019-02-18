Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Vadili’de devam edecek

Üreticileri bilgilendirme çalışmaları kapsamında her hafta bir köyde “tarla günü ve gece eğitimi” düzenleyen Tarım Dairesi uzmanları bu hafta Vadili’de olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi uzmanları 20 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Vadili’de Salih Kasap’ın zeytinliğinde üreticilerle bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üreticilere zeytin yetiştiriciliği, budaması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması hakkında eğitim verecek Tarım Dairesi uzmanları aynı gün saat 18.00’de Vadili Belediyesi Kültür Evi’nde üreticilerle gece eğitiminde bir araya gelecek.

Eğitimler, bölgedeki üreticilere açık olacak.