  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hububat ekimi konusunda üreticileri bilgilendirecek

» »
Bilgilendirmenin, açık alanda, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılacağı, ve tüm üreticilerin davetli olduğu vurgulandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hububat ekimi konusunda üreticileri bilgilendirecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkânı olan Kuru Börülce, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Susam, Nohut, Mercimek, Kuru Bakla gibi ürünleri Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi ile destekleme kararı aldı.

Bu bağlamda, aşağıdaki program çerçevesinde belirtilen zaman ve yerlerde konu hakkında üreticilere bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Bilgilendirmenin, açık alanda, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılacağı, ve tüm üreticilerin davetli olduğu vurgulandı.

 

Günler            Yer      Saat

Pazartesi         Doğancı-Doğancı Spor Kulübü:         14:00

Salı      Çamlıbel- Belediye Parkı       14:00

Çarşamba       Yıldırım- Belediye Parkı         14:00

Perşembe       İskele- Belediye Kültür Evi     11:00

Mehmetçik- Festival Alanı     14:00

Cuma  Türmenköy- Tarımsal Araştırma İstasyonu  14:00

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cyprus Mail: Güney Kıbrıs, Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamaz07 Mart 2021 Pazar 18:20
  • Kansoy güven tazeledi: “Güzelyurt için çalışmaya devam”07 Mart 2021 Pazar 18:05
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2021 Pazar 18:04
  • Küçüközdemir :“Kadınların başarısı ve gücünü hayatımızın her anında hissediyoruz”07 Mart 2021 Pazar 18:00
  • Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu07 Mart 2021 Pazar 17:21
  • Eurovision'da Kıbrıs'ı temsil edecek 'Şeytan' adlı şarkıya tepki07 Mart 2021 Pazar 17:01
  • İzcan'dan protokol eleştirisi07 Mart 2021 Pazar 16:34
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açık Mektup07 Mart 2021 Pazar 15:53
  • Kademeli açılım devam ediyor… Yeni kararlar yarın yürürlüğe girecek07 Mart 2021 Pazar 15:12
  • Cafer Gürcafer: “Kalkınma planlarımızı yapmamız şart”07 Mart 2021 Pazar 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti