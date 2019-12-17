Tarkan yeni yıla Kıbrıs'ta girecek

Yılbaşı için bir hafta öncesinden etkinlikler düzenlemeye başlayan oteller, özellikle konaklama oranlarını arttırmak için ünlü isimleri sahnesinde ağırlıyor.

Kıbrıs’ta yeni yılda beklenen doluluk oranları hakkında Elexus Hotel Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Serap Akın “ Kıbrıs; çoğunlukla güneşli iklimi nedeniyle 9 ay boyunca deniz, kum ve güneş tatili yapma imkanı sunuyor. Bu da adamızı sadece yaz mevsiminde değil kışın da ideal bir tatil destinasyonu olmasını sağlıyor. Adamızın % 8’ini kapsayan yatak kapasitesine sahip bir otel olarak sürekli yenilikler yaparak her konuda öncü olmaya çalışıyoruz. Yeni yıl ruhunu yansıtmak, bu heyecanı misafirlerimize hissettirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir yılbaşı pazarı kurulumu yaptık. Hem etkinliklerimiz hem partilerimiz hem de Tarkan konserimizle beraber yeni yılda % 100 doluluk bekliyoruz.

Elexus Hotel Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Serap Akın

Otelimizin pasta şefleri, 32 bin adet yumurta kullanarak yapımı 25 gün süren yılbaşına özel yenilebilen evler inşaa etti. 14 kişilik mutfak ekibimizle otelimizin içerisine 35 m2 alana yayılan, yüksekliği 15 metreye sahip şeker evler dizayn ettik. Evlerin en önemli özelliği hem içine girilebilmesi hem de yenilebilmesi… Gerek otelimizde sunduğumuz yeni yıl menülerimiz gerekse yılbaşının doyasıya yaşandığı otel atmosferimizle misafirlerimiz için yılbaşına hazırız. Bu seneyi birbirinden farklı parti konseptleriyle kutlamak için hazırlıklarımıza başladık. One Night Only” konseptiyle özel partiler ve etkinlikler tasarlayan Bourgeois Club unutulmaz bir yılbaşı haftası yaşatmak için Dubai’den sonra ilk defa Kıbrıs’ta Elexus’ta olacak. 29 Aralık gecesi devasa büyüklükte ki hologram sahnesi ve 3 boyutlu prodüksiyonların harmanlandığı HOLO Party, 30 Aralık gecesi ise karlı dağları ve kış bahçelerinden gelen soğuğu hissedeceğimiz ZERO party ile unutulmaz bir eğlence vaat ediyoruz. Yılbaşı gecesinde ise Megastar Tarkan ile mega bir yılbaşı eğlencesi gerçekleştireceğiz. Yoğun geçen Avrupa turnesi sonunda Tarkan’ın ilk durağı olacak olan otelimizde Almanya, Rusya, İngiltere, Belçika ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerden misafir katılımı öngörüyoruz. “ dedi.