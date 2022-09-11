Tarkan'ın İzmir Konserinde Tarihi Rekor

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konsere 2 milyon yurttaşın katılması rekor getirdi. Tarkan'ın konseri, "En kalabalık ücretsiz konserler" listesinde dünyada 5'inci sıraya yerleşti. İlk sırada 6 Eylül 1997 tarihinde Jean-Michel Jarre'ın Moskova'da verdiği ve yaklaşık 3,5 milyon insanın katıldığı konser bulunuyor.

"Megastar" olarak anılan sanatçı Tarkan Tevetoğlu, 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda dün konser verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile izlediği konsere 2 milyon vatandaş katıldı.

Gündoğdu Meydanı erken saatlerde dolarken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarında, pencerelerinde Tarkan'ı dinledi. Tarkan'ın İzmir konseri, dünyanın en kalabalık ücretsiz konserleri listesinde 2 milyon katılımcı ile beşinci sırada yer aldı.