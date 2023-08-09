Tartışma ve imza günü… Bir Sır Adam- İlter Kırmızı

Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek olan, Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutan “ BİR SIR ADAM- İLTER KIRMIZI” kitabının tartışılacağı ve yazarlarının kitabı imzalayacağı etkinlik 10 Ağustos Perşembe günü Dome Hotelde yapıl

Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek olan, Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutan “ BİR SIR ADAM- İLTER KIRMIZI” kitabının tartışılacağı ve yazarlarının kitabı imzalayacağı etkinlik 10 Ağustos Perşembe günü Dome Hotelde yapılıyor.

Kitapta anılarını belgelerle ortaya koyan İlter Kırmızı’nın da katılacağı ve kitabın yazarları Güven Uludağ, Koral Özkoraltay, Osman Kırmızı tarafından kitabın yazım süreci ve sonrasındaki tartışmalar da etkinlikte konuşulacak.

Türk Mukavemet Teşkilatı / TMT’nin merkez kadrolarında çalışan İlter Osman Kırmızı’nın sözlü anlatımlarının belgelerle desteklendiği “ Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabı, Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutuyor.

Bir Sır Adam İlter Kırmızı kitabı özellikle 1963 Aralık ayında başlayan toplumlararası çatışmalar döneminde TMT’nin en gizli birimlerinden biri olan Boz Oymak’ın, silah ikmali, casusluk ve Kıbrıslı Rumların yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen eylemleri belgeleriyle ortaya koyan bir sözlü tarih çalışması niteliğinde. Neredeyse tamamı belgelerle desteklenmiş bu çalışma bu özelliği ile de ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Girne Düşünce Derneği evsahiplipinde yapılacak olan etkinliğe tüm halkımız davetlidir.