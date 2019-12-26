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Tatar: Adaylık için karar Ocak ayında Parti Meclisi’nde alınacak

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Nisan 2020’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açıklama yaptı.
Tatar: Adaylık için karar Ocak ayında Parti Meclisi’nde alınacak

Tatar, partisinin cumhurbaşkanı adayının parti teşkilatı tarafından belirleneceğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar, ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi’nde alınacak” dedi.

Seçim sürecinin bir yarış olduğunu ve kararı toplumun vereceğini belirten Tatar, “Kendimde cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması bakımından yapabileceklerim ortadadır” dedi.

Parti teşkilatı ve yetkili kurullar ne derse onun olacağını vurgulayan Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kararın, ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi’nde alınacağını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Tatar, “Şu anda biz hükümetiz, bütçeyi yeni geçirdik. Partimizin yetkili kurulları ne derse o olacak. Bu iş bir görev meseledir, bu da yapılacak ve halk karar verecek” diye konuştu.
Başbakan Tatar, kendisine bir görev verilmesi halinde buna uymak ve bu görevi başarmak durumunda olduğunu vurguladı.

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