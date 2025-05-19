Tatar: Akıncılar’da kapı açılması için Hristodulidis halen daha neyi bekliyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs kültürü ve sanatı için yapılan panayırda emeği geçenleri tebrik etti. Akıncılar bölgesinin önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Tatar, ülkenin ve dünyanın birçok yerinde bu bölgeden giden insanların yaşadığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürü, sanatı ve gelenekleriyle mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğunu kaydetti.

Akıncılar’da Limya Sınır Kapısı'nın açılması için 1 yıldan beridir mücadele verdiğini ve ilgili makamlara önerisini yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, insanların geçişi yanında ticaretin de yapılması için ortaya iyi niyet konulduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önünde Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’e öneride bulunduğuna ancak halen daha cevap alamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kapının açılması için daha neyi bekliyorsun?” diyerek Hristodulidis’e seslendi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, Hristodulidis’in seyahat özgürlüğünü tıkamaması için bölge halkının da gereken tepkiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.