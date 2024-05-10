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"Tatar alay konusu oldu"

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Ersin Tatar, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik diyalogdan kaçması ve 3’lü görüşmeye katılmayı reddetmesiyle, bir kez daha Kıbrıs Türk Toplumu tarafından seçilmiş değil Ankara tarafından atanmış olduğunun ilanını yapmıştır.
"Tatar alay konusu oldu"

İşte yapılan açıklama;

Ersin Tatar, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik diyalogdan kaçması ve 3’lü görüşmeye katılmayı reddetmesiyle, bir kez daha Kıbrıs Türk Toplumu tarafından seçilmiş değil Ankara tarafından atanmış olduğunun ilanını yapmıştır.

 

Kıbrıs Türk Toplumunun ezici çoğunluğunun federal çözüm talebi olmasına rağmen bu iradeyi temsil etmeyi değil AKP’nin ve MHP’nin talimatlarını yerine getirmeyi tercih eden Tatar’ın bu topluma verdiği zararlar artık tamir edilemez noktalara gelmiştir. Toplumun gözünde hiçbir saygınlığı kalmayan, 7’den 70’e her kesimin alay konusu haline gelen ve attığı her adımla bizi utandırmaya devam eden Tatar’ı bir kez olsun dik duruş göstermeye ve istifa etmeye çağırıyoruz.

 

Hak etmediği ve şaibeli bir şekilde elde ettiği o koltuğu artık hak eden bir Kıbrıslı Türk’e bırakma zamanı gelmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunun talebi nettir, hedefi ve arzusu Federal bir Kıbrıs’tır. Bu hedeflenen gelecek kimsenin şımarıklığına teslim edilemeyecek kadar ciddi, maskaralıklarla süreçlerin tıkanmasına yol açılamayacak kadar elzem bir konudur. O nedenle Tatar’a tavsiyemiz,   Ankara’dan kendisini “Türkiye’nin Gambiya temsilcisi” olarak ilan etmesi için talepte bulunmasıdır ve Gambiya’da timsahlarla mutlu mesut bir yaşam sürmesi, ciddi konuları ise ciddi kişilere devretmesidir.

 

İlerici ve aydın tüm örgütlerin acilen yapması gereken şey ise, 2025’i beklemeden bu toplumun temsiliyetini yeniden Kıbrıslıların eline almasını sağlayacak baskıyı arttırmaktır. Aksi takdirde müzakere edecek bir ortam dahi kalmayacaktır!

 

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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