Tatar: Biz artık egemenliğimizi paylaşmak istemiyoruz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi” başlıklı çevrim içi panel düzenledi.

Panelde konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve KKTC’deki Türklerin davasının da dünyaya duyurulması için 2021’de de çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşündüklerini söyledi.

KKTC’de 18 Ekim’de Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Eren, iki devletli çözüm yaklaşımının farklı alanlarda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin de de konuyu çevrim içi panellerle gündeme getirme kararı aldığını kaydetti.

Abdullah Eren, Kıbrıs davanın uluslararası arenada da iyi bir şekilde savunularak iki devletli çözüme kavuşturulacağına yürekten inandığını da belirtti. Panele video mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs meselesinin 200 yıl geriye gittiğini anlattı.

Yaklaşık 52 yıldır süren müzakerelerin federal temelde anlayışa odaklandığı ve Kıbrıs Türk tarafının her türlü uzlaşı ve iyi niyet göstergesine rağmen sonuç alınamadığının altını çizen Tatar, taraflar arasında federal anlayışa ilişkin de farklılıklar bulunduğunu kaydetti. Tatar, kendisinin seçim kampanyasını iki devletli çözüm modeli üzerine kurduğunu belirterek, “Esas politikamız olan iki devletli çözümü tüm dünyayla paylaşıyoruz. Nedir bu? Bu bir egemenlik meselesidir. Biz artık egemenliğimizi paylaşmak istemiyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında Türkiye’yle iş birliği içerisinde bağımsız bir cumhuriyet olarak yaşamak istediğini kaydeden Tatar, KKTC halkının artık çoğunluk tarafından yönetilmeyi de kabul etmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs müzakerelerden sonuç elde edilebilmesi için zeminin değişmesi gerektiğini söyledi. Tatar, “Kosova’da olduğu gibi Kıbrıs konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına tekrar bakılmalıdır” dedi.

Kıbrıs Türk Tarafının BM nezaretindeki 5’li konferansta bu düşüncelerini ifade etme fırsatı bulacağını belireten Tatar, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti aynı şekilde kendi düşüncelerini ve pozisyonunu ortaya koyacak. Tabi ki orada en büyük mesajımız şu olacak; ‘52 yıldır yapılan bu görüşmelerden ve federal temelde bir anlaşma için verilen mücadelede hiçbir sonuç alınamamıştır. Artık bu saatten sonra hele hele CransMontana’da yaşananlardan sonra yeni Kıbrıs Türk Liderliği’nin müzakere anlayışı değişti,dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi’nin de Kıbrıs konusunda aldığı kararları gözden geçirmesi gerekir. Bu, dünyadaki çağdaş anlayışın bir gereğidir.’ Yeni konjonktürde, yeni gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma niyetindeyseniz, o zaman artık oyunun kurallarının değişmesi lazım. BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını gözden geçirmesi gerekir. Bunlar için mesaj vereceğiz.”