Tatar: biz kimsenin yaması, azınlığı olmak durumunda olamayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke ziyareti çerçevesinde bu sabah Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinin zengin kültürüne ve Lefke’den yetişen değerli kişilerin olduğuna dikkat çekti.

“Çevresiyle, kültürüyle, tarihiyle, yeşiliyle, mavisiyle, hurmasıyla, ceviziyle her türlü özelliğiyle güzel bir eğitim adasıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’nin ekoturizm, narenciye, ceviz ve hurma üretiminin yanı sıra üniversite sektörüyle geleceğe umutla baktığını kaydetti. Lefke’nin kültürünü ve çevresini korumanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölge kalkınması sağlanırken tarihin ve kültürün de korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bölgedeki Osmanlı evlerinin tamir edilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mahkeme binalarının düzenlemesinin de yapılması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Merkezi hükümetlerin yanı sıra yerel yönetimlerin vatandaşlara ve altyapıya verdiği hizmetler bakımından büyük sorumluluklara sahip olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan eksikliklerin kısa zamanda giderileceğine inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin yönetilmesinde büyük bir irade ortaya koyduklarını ve diğer ülkelere göre başarılı bir şekilde sürecin yönetildiğini ifade etti. Son günlerde vakalarda artış olsa da, aşının yapılması ile sıkıntıların geride kalacağını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin önemine işaret etti.

Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısının artmasının olumlu bir gelişme olduğunu, Lefke’nin güzellikleriyle, iklim ve insanı ile özel bir bölge olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin gelişiyle Lefke’nin güzel bir eğitim ortamı yaratıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen KKTC’nin daha da güçlendiğini ve pandemi sonrası özgüvenle, insanlarımızın başarı kapasitelerinin ortaya çıkmasıyla, altyapı ile, iletişim imkanlarıyla ve Türkiye’nin desteği ile daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe ulaşma inancını dile getirdi. Kıbrıs konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet formülünü müzakere masasına taşımayı öngördüklerini belirtti. Dünyanın söylediklerimizi anladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde denenen birçok müzakere masası olduğunu ama bir neticeye ulaşılamadığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliği ve bağımsızlığını, ve kendi geleceğini tayin etme hakkını seslendirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kadar mücadeleyi başarmış bir halk olarak biz kimsenin yaması, azınlığı olmak durumunda olamayız” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir anlaşma istiyoruz çünkü bir anlaşmaya varılırsa bundan bütün Kıbrıs faydalanabilecektir” dedi. Türkiye’nin, bölgenin en büyük aktörü ve garantör ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Enerji kaynaklarının dağılımında eğer bir anlaşmaya varılacaksa herkes bundan kendine daha fazla fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

İstikrarlı bir zemin arayışının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaptıkları tüm çalışmaları halkla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, “her şey Kıbrıs Türk halkının geleceği içindir” dedi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a Lefke Belediyesi’nin çalışmalarını aktararak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.