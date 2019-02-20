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Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada “ UBP’nin her zaman BRT üzerinde önemle durduğunu, bundan sonra da durmaya devam edeceğini” belirtti.

Tatar, “ yasa yapılırken sendikanın görüşlerinin de alınmasının şart olduğunu” kaydetti.

BAY-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sakallı kabulde yaptığı açıklamada, şu an taslak aşamasında bulunan BRTK yasası konusunda hiçbir destek veremeyecekleri konularda UBP’den destek istediklerini belirtti.

Sakallı, “şu andaki taslağın kendileri ile işbirliği yapılarak hazırlanmadığını, BRTK personelinin yıllar içinde kazandıkları haklara asla dokundurtmayacaklarını” vurguladı ve , “ talepleri dikkate alınmadan, söz verilen yasa geçmeden Kurum’da huzurlu bir çalışma ortamı sağlanamayacağını” kaydetti.

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