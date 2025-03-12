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Tatar, Cenevre zirvesi öncesi Ankara’ya gitti

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Tatar, Cenevre zirvesi öncesi Ankara’ya gitti
Tatar, Cenevre zirvesi öncesi Ankara’ya gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak genişletilmiş toplantı öncesinde bugün öğle saatlerinde Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara’da paylaşımlar yaptı.

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Tatar’a Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in vekillik edeceği bildirildi.

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