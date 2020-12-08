TATAR: “’Denktaş Okulundan Yetişme’ Nitelendirmesi Bir Onurdur”

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın çizdiği yoldan faydalanabildiği ve Kıbrıs konusunda kendisiyle değerlendirme yapma imkânı bulabildiği için duyduğu memnuniyetini belirtti. KKTC’nin egemenliği ve bağımsızlığı için verilen onurlu mücadelenin ve davanın Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum basınının kendisini “Denktaş okulundan yetişme” olarak nitelendirmesinin aslında bir onur olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Doğu Akdeniz’de son yıllarda yaşanan gelişmelerle hidrokarbon zenginliklerinin Mavi Vatan’da paylaşımı ile KKTC’nin rolünün daha da güçlendiğine işaret etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, güçlü ekibiyle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında adaya gelerek verdiği mesajların önemine de vurgu yaptı.

“İKİ DEVLET ANLAYIŞI İLE ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC için söylediklerinin gerçek olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iş birliği içinde olan ve yan yana yaşayan iki devlet anlayışı ile çözüm istediklerinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin Dr. Fazıl Küçük önderliğinde başlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile devam ettiğini ve tüm dünyaya bir halk olarak verilen mücadelenin gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamında bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Akçay Muhtarı ve Denktaş Vakfı’nın Rauf Raif Denktaş ismini yaşatmak için yaptıkları çalışmaları da desteklediklerini ifade etti.

Akçay Muhtarı Dereliköylü ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a yakında açılması planlanan Rauf Raif Denktaş parkı projesi hakkında bilgi aktardı.