“Tatar, Denktaş okulundan yetişti, Türk milliyetçisi, Türkiye’yi çok seviyor”

Güney'de yayımlanan Sunday Mail gazetesinin “Denktaş ve Tatar Arasında Paralellik Kurmak Kolay” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, “Hızlı düşünen, yeniliklere açık ve Türk milletinin bir parçası olduğu inancına bağlı bir lider” olarak geçt.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Sunday Mail gazetesinin “Denktaş ve Tatar Arasında Paralellik Kurmak Kolay” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, “Hızlı düşünen, yeniliklere açık ve Türk milletinin bir parçası olduğu inancına bağlı bir lider” olarak tanımladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’la ilgili olarak ayrıca, güçlü bir ‘iki devletli çözüm’ destekçisidir. Tatar’ın siyasi kariyeri 2000’lerin başında Kıbrıs’a döndükten sonra ciddi şekilde başladı. 2018’de Ulusal Birlik Partisi’nin lideri olunca da hız kazandı.” Ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberde “Tatar kimdir ve siyasi felsefesi ve değerlerini paylaştığı Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu ile nasıl kıyaslanır?” sorusu da sorulurken, şu yanıtlar yer alıyor; “Üçü de Türk milliyetçisi ve Kıbrıs Türk siyasi yelpazesinin bu tarafını temsil ediyor.”

Sunday mail haberinde devamla Denktaş ve Tatar arasında pek çok paralellik görüldüğüne de vurgu yaparken, “Tatar, Denktaş gibi çok akıllı, oldukça aktif ve açık sözlü. Hızlı düşünür, yenilikçidir ve yeni görüşlere sahip olmaktan çekinmez. Her üç Kıbrıslı Türk lider de Kemalist. Üçü de Türkiye’yi seviyor ve Türkiye’ye çok bağlılar. Bu üç lider, Türk milletinin bir parçası olduklarına, onun Kıbrıs’taki uzantısı olduklarına içtenlikle inanıyorlar. Onlara göre, Türkiye 1571’den beri Kıbrıs’ta var ve Kıbrıslı Türkler adada bir azınlık değil, ev sahibi. Bununla bağlantılı olarak, müzakereler söz konusu olduğunda bazı açık kırmızı çizgiler var. Tümü için de, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü olmazsa olmazdır.” Ifadelerine yer verdi.

Yine söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın düşünce okulundan yetiştiği de belirtilirken, babası Rüstem Tatar’ın, da bir politikacı ve Denktaş ile çok yakın çalışan birisi olduğu belirtilirken, Ersin Tatar’ın Denktaş’ın politikalarıyla ve fikirleriyle büyüdüğü ve damarlarında bunların dolaştığına vurgu yapıldı.

Haberde, “Ersin Tatar, Denktaş’ın doğal bir takipçisidir. Müzakereler için oluşturduğu ekibe bir bakın; Denktaş’la çalışan aynı kişiler. Hem Denktaş hem de Eroğlu, federal çözüme giden kapıyı asla kapatmadı, oysa Tatar buna inanmıyor. Bu modelin 52 yıldır başarısız olduğunu ve terk edilmesi gerektiğini, yeni fikirlerin ve yeni modellerin tartışılması gerektiğini söylüyor.” ifadeleri de yer aldı.