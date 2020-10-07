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Tatar Dün Gece Yurda Dönüşünde Erdoğan Ve Hükümetine Teşekkür Etti

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Başbakan Tatar, Ercan Havalimanı’nda kendisini karşılamak için toplanan kalabalığa seslendi.
Tatar Dün Gece Yurda Dönüşünde Erdoğan Ve Hükümetine Teşekkür Etti

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından dün gece özel uçakla ülkeye döndü.

Başbakan Tatar, Ercan Havalimanı’nda kendisini karşılamak için toplanan kalabalığa seslendi.

Konuşmasının başında Türkiye Cumhuriyeti’nden selamlar getirdiğini söyleyen Tatar, 6 Ekim’in KKTC adına özel bir gün olduğunu kaydetti, bu özel günün Kıbrıs Türk halkına yaşatılmasında emeği olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti.

Kesintiye uğrayan suyun yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Geçitköy barajına akması ile su sıkıntısının giderileceğine dikkati çeken Tatar, “40 yıldırt bütünlüklü bir çözümün parçası olan Maraş benim talimatımla sahil bölgesi ve bazı kamu alanları halkın kullanımına açılacak. Bütün bu gelişmeler KKTC’nin güçlenmesi, bağımsızlık mücadelesi ve egemenliğine sahip çıkması içindir” dedi.

Başbakan Tatar, öncelikli hedeflerinin, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, barış ve huzur içinde, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirerek yürümesi olduğunu dile getirdi.

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