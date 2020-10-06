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Tatar :Dünyada bir ilk efendim,asrın projesi

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Tatar ve Erdoğan canlı yayında suyun açılışı nedeniyle açıklama yapıyor
Tatar :Dünyada bir ilk efendim,asrın projesi

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye’ye gitmişti. Canlı yayında suyun açılışı yapıldı ve açıklamalar yapıldı:

Erdoğan, konuşmasında projenin bir mühendislik harikası olduğunu söyleyerek, “Tabii kolay değil; deniz, dalgalı deniz…” dedi.

Projedeki tamiratla, Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlayacak. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un Geçitköy Barajı'ndan katılımıyla açılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalrından satır başları şöyle:

- Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.

- Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

- KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

TAMİR SÜRECİ

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki söz konusu geçiş sisteminde 8 Ocak'ta meydana gelen arıza yoğun çalışmalar sonucu giderildi.

Çalışma dahilinde Taşucu'nda bir boru üretim fabrikası kurularak, yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 yeni boru ve bir 150 metrelik ek parça üretildi.

Açık denizde çalışan 6 donanımlı iş gemisi, 4 römorkör ve 4 hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

Arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin çalışmasıyla giderildi.

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