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Tatar: "Federasyon çöktü"

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Ulusal Birlik Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkın artık mümkün görmediği, Meclis çoğunluğunun olmaz dediği federal çözümü hala tek seçenek olarak görmesinin büyük bir hata olduğunu” vurguladı.
Tatar: "Federasyon çöktü"

Ulusal Birlik Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkın artık mümkün görmediği, Meclis çoğunluğunun olmaz dediği federal çözümü hala tek seçenek olarak görmesinin büyük bir hata olduğunu” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Kıbrıs’ta çözümün iki ayrı Devlet olduğunu, Türkiye’nin de bu alternatifin masaya götürülmesini istediğini, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bundan kaçtığını” kaydetti.

UBP Genel Başkanı Tatar dün gece partisinin Dikmen’de düzenlediği toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine değinmediğini, bunun kaldırılmasını isteyen Rum tarafına tavır koymaktan kaçındığını” belirtti ve “ Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garanti sistemi bizim için olmazsa olmazdır. Sayın Akıncı için de böyle mi, değil mi soruyorum? Ancak herkes bilsin ki Türkiye’nin garantisi olmadan elde edilecek hiçbir şey garantinin yerini tutmaz. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Kimse halkımızı aldatmaya çalışmasın” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin son derece başarısız olduğunu, halkın bu hükümetin bitmesini beklediğini söyledi ve şöyle konuştu:

“ Ancak bizim kimse ile bir konuşmamız yoktur. Hükümet sona ersin, konuşuruz. Yetkili kurullarla konuyu değerlendirir gereken kararı veririz. Bizim kimsenin gidip de kapısını çalmamız söz konusu değildir. Erken seçim de bizi kurtarır. En hazır parti biziz ve anketler de gösteriyor ki bir seçim olsa tek başına iktidara gelmemiz mümkündür.

Tatar, Dikmen ve yöresinin hızla gelişmekte olduğuna ancak yeterince belediye hizmet alamadığına da işaret etti ve halkın sorunlarını iyi bildiklerini, iktidara geldikleri andan itibaren çözmek için bir seferberlik başlatacaklarını söyledi.

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