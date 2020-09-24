  • BIST 1.103
  • Altın 458,355
  • Dolar 7,6870
  • Euro 8,9592
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Tatar: “Geleceğimiz İçin Üniversitelerimize Güveniyoruz”

» »
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Girne temasları kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi, Final Üniversitesi, İlim Üniversitesi ve ARUCAD’ı ziyaret etti
Tatar: “Geleceğimiz İçin Üniversitelerimize Güveniyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı için refah ve güven içinde yeni bir geleceğe yürürken üniversitelere güvendiklerini üniversitelerin de katkıları ile gerçek bir başarı elde edilebileceğine inandıklarını belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Girne temasları kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi, Final Üniversitesi, İlim Üniversitesi ve ARUCAD’ı ziyaret etti

Ersin Tatar, kurumsallığı ile takdir ettiği üniversiteleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için “Bir çemberde yeni bir yol ile kapalı eski bir yol arasında seçim yapmak” şeklinde geçeceğini ifade eden Tatar vatandaşların doğru kararı vereceğine güvendiğini kaydetti.

Federal çözümün son denemesinin Crans Montana’da yapıldığını kaydeden Tatar, “Federal çözüm adı altında süreci sıfır asker, sıfır garanti noktasına getiren sorumsuzluğu bir daha kabul etmiyoruz. Seçildiğimiz andan itibaren Crans-Montana’da kalınan yerden devam edilmesi yerine, halkımızdan aldığımız desteğin verdiği güçle yeni anlayışları da masaya getireceğiz ve yeni bir geleceği başlatacağız” dedi

Başbakan Tatar, “Halkımıza devletimize yeni bir geleceği hazırlarken, kurumsallaşmış yapılarımızın kurumlarımızın rolü geçmişe göre daha da büyük olacaktır. Halihazırda hükümet çalışmalarımızda eğitim kurumlarımızın üniversitelerimizin yardımını almaktayız. Yeni dönemde diplomatik ekonomik kültürel iş birliğimiz daha da artacak, ülkenin tüm kesimleri ile kucaklaşmış bir Cumhurbaşkanlığı mekanizması hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELER UBP’NİN ESERİDİR”

Ülkede üniversite olayını UBP’nin başlattığını ve üniversitelerin bugün KKTC’nin en faza gelir getiren iki sektöründen biri haline geldiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Yeni geleceğe de üniversitelerle birlikte yürüyeceğimize, üniversitelerin ülkeye ciddi katkı sağlamaya devam edeceğine güveniyoruz” kaydetti.

tataro.jpeg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 14 yeni vaka 4'ü yerel23 Eylül 2020 Çarşamba 19:36
  • KKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel23 Eylül 2020 Çarşamba 19:35
  • Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı23 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
  • Mustafa Uras hayatını kaybetti23 Eylül 2020 Çarşamba 19:09
  • KTEZO: “Acil bir kriz yapılanması şart”23 Eylül 2020 Çarşamba 18:53
  • Uyuşturucu madde ile aracında baygın olarak bulunmuştu23 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
  • Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı!23 Eylül 2020 Çarşamba 18:21
  • “En çok yerel vakaya Girne’de rastlandı”23 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
  • “En çok yerel vakaya Girne’de rastlandı”23 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
  • DAÜ İletı̇şı̇m Fakültesı̇ dekanı Senı̇h Çavuşoğlu Gazı̇mağusa Beledı̇ye Başkanı İsmaı̇l Arter’ı̇ zı̇yaret ettı̇23 Eylül 2020 Çarşamba 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti