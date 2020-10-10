Tatar Güneş TV'ye başarılar diledi

“ KKTC’NİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAKTIR”

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, uydu yayınına

başlayan GÜNEŞ TV’de canlı yayınına katıldı.

TV GÜNEŞ’in, Genel Başkanlığa başladığı dönem hayata geçtiğini hatırlatan Tatar,

dönemin Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve şimdiki Genel Sekreter Ersan Şener’in

katkılarının önemli olduğunu söyledi.



Tatar, “ Yayıncılığa yıllarca mesleğim gereği de önem verdim. Ülkede ilk özel

televizyonu kurdum. Genel Başkan olduktan sonra da TV GÜNEŞ için çok emek

verdik. İnternet yayıncılığına başladık. ilk günden uydu yayını için çalışmalar yaptık... Sonuçta başardık. 9 Ekim 2020 itibarıyla TV GÜNEŞ uydu yayınına başlamıştır. Sadece UBP için değil, ülke yayıncılığı açısından da güzel bir gelişme...

Uydu yayıncılığı noktasında emeği geçen Tolgay Tarıman ve arkadaşlarına teşekkür

ederim” dedi.

Başbakan Tatar, “ Sadece UBP DEĞİL KKTCnin sesi dünyaya duyurulacaktır.

İnternet yayıncılığı da devam ediyor... Geniş platformlara, yurtdışında yaşayan

vatandaşlarımıza ulaşmada önemli bir iletişim aracını hayata geçirdik” diye

konuştu. GÜNEŞ TV’nin izlenebilmesi için TÜRKSAT uydu alıcısında (TURKSAT 42 E 12610 H

SR: 20830 FEC: 3/4 ) Kıbrıs paketi içine girmek ve arama yapmak gerekir. Arama

yapıldığı zaman otomatik olarak GÜNEŞ TV bulacaktır. "D Smart" sahipleri ise

yeniden "kurum" yapmaları halinde GÜNEŞ TV'yi izleyebileceklerdir.