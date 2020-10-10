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Tatar Güneş TV'ye başarılar diledi

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UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, uydu yayınınabaşlayan GÜNEŞ TV’de canlı yayınına katıldı.
Tatar Güneş TV'ye başarılar diledi

“ KKTC’NİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAKTIR”
UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, uydu yayınına
başlayan GÜNEŞ TV’de canlı yayınına katıldı.
TV GÜNEŞ’in, Genel Başkanlığa başladığı dönem hayata geçtiğini hatırlatan Tatar,
dönemin Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve şimdiki Genel Sekreter Ersan Şener’in
katkılarının önemli olduğunu söyledi.


Tatar, “ Yayıncılığa yıllarca mesleğim gereği de önem verdim. Ülkede ilk özel
televizyonu kurdum. Genel Başkan olduktan sonra da TV GÜNEŞ için çok emek
verdik. İnternet yayıncılığına başladık. ilk günden uydu yayını için çalışmalar yaptık... Sonuçta başardık. 9 Ekim 2020 itibarıyla TV GÜNEŞ uydu yayınına başlamıştır. Sadece UBP için değil, ülke yayıncılığı açısından da güzel bir gelişme...

Uydu yayıncılığı noktasında emeği geçen Tolgay Tarıman ve arkadaşlarına teşekkür
ederim” dedi.
Başbakan Tatar, “ Sadece UBP DEĞİL KKTCnin sesi dünyaya duyurulacaktır.
İnternet yayıncılığı da devam ediyor... Geniş platformlara, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımıza ulaşmada önemli bir iletişim aracını hayata geçirdik” diye
konuştu. GÜNEŞ TV’nin izlenebilmesi için TÜRKSAT uydu alıcısında (TURKSAT 42 E 12610 H
SR: 20830 FEC: 3/4 ) Kıbrıs paketi içine girmek ve arama yapmak gerekir. Arama
yapıldığı zaman otomatik olarak GÜNEŞ TV bulacaktır. "D Smart" sahipleri ise
yeniden "kurum" yapmaları halinde GÜNEŞ TV'yi izleyebileceklerdir.

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