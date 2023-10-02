  • BIST 8489.76
  • Altın 1617.188
  • Dolar 27.4328
  • Euro 28.8837
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Tatar: Hak ve çıkarlarımızı aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.
Tatar: Hak ve çıkarlarımızı aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Donanması’nın son yıllarda yapılan çalışmalarla gelişmekte olduğuna işaret ederek bunun KKTC’ye güç verdiğini söyledi.

“En güneydeki Türk devleti olarak biz Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaparak buradaki insanlarımızın hak ve çıkarlarını aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da yaşanan gelişmelerle deniz donanmasının öneminin altını çizdi. 

Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği ile olabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle dünyaya anlatmaya devam ettiklerini belirtti. 

Bu coğrafyada hak ve hukukumuzun korunması için çabaları sürdürdüklerini ifade eden Tatar, tüm şehit düşenleri rahmetle andı ve deniz donanmasında yer alan tüm asker ve komutanlara başarılar diledi. 

Gazimağusa Deniz Komutanı, Eğitim Filotillası Komodoru, Öğrenci Kafile Komutanı, TCG İskenderun Komutanı ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Komutanı ve öğrencilerden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Tatar’a 2-5 Ekim tarihleri arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı açık deniz etkinlikleri ve Kıbrıs Adası’nda düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu: Polisin ciddi anlamda istihdama ihtiyacı var02 Ekim 2023 Pazartesi 15:08
  • 976 Gündür ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...02 Ekim 2023 Pazartesi 14:51
  • DAÜ'ye Rektör aranıyor02 Ekim 2023 Pazartesi 14:47
  • Sahte Pakistan pasaportu ile Ercan'dan girmeye çalıştı...02 Ekim 2023 Pazartesi 14:45
  • Bir tona yakın kaçak avakado ile yakalandı... İşte mahkemeden detaylar...02 Ekim 2023 Pazartesi 14:41
  • Lefkoşa Ağır Ceza'da dava... İki suçlu hakkında karar verildi...02 Ekim 2023 Pazartesi 14:35
  • Manavoğlu: Anayasa değişikliği konuşmak oyuncak değildir02 Ekim 2023 Pazartesi 14:29
  • KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı02 Ekim 2023 Pazartesi 13:00
  • Aileye Dokunmak, Geleceğe Değerli Bir Miras Bırakmak Demektir02 Ekim 2023 Pazartesi 12:57
  • Erhürman: Bu halk yoksullaşmayı, yoklaşmayı, çocuklarının göç etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyor02 Ekim 2023 Pazartesi 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti