Tatar: Hak ve çıkarlarımızı aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Donanması’nın son yıllarda yapılan çalışmalarla gelişmekte olduğuna işaret ederek bunun KKTC’ye güç verdiğini söyledi.

“En güneydeki Türk devleti olarak biz Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaparak buradaki insanlarımızın hak ve çıkarlarını aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da yaşanan gelişmelerle deniz donanmasının öneminin altını çizdi.

Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği ile olabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle dünyaya anlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu coğrafyada hak ve hukukumuzun korunması için çabaları sürdürdüklerini ifade eden Tatar, tüm şehit düşenleri rahmetle andı ve deniz donanmasında yer alan tüm asker ve komutanlara başarılar diledi.

Gazimağusa Deniz Komutanı, Eğitim Filotillası Komodoru, Öğrenci Kafile Komutanı, TCG İskenderun Komutanı ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Komutanı ve öğrencilerden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Tatar’a 2-5 Ekim tarihleri arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı açık deniz etkinlikleri ve Kıbrıs Adası’nda düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi.