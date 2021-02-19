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Tatar ile Erdoğan telefonda görüştü

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tatar ile Erdoğan telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkan Tatar’ın şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili’ni kutladı.

Telefon görüşmesinde Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de ele alınırken covid-19 salgını ve aşı konuları da görüşüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk ulusunun Regaip Kandilini kutladı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti. 

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