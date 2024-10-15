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Tatar ile Hristodulidis, Guterres’in ev sahipliğinde buluşuyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulides ile bu akşam New York’ta gayriresmî  akşam yemeğinde buluşuyor.
Tatar ile Hristodulidis, Guterres’in ev sahipliğinde buluşuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulides ile bu akşam New York’ta gayriresmî  akşam yemeğinde buluşuyor.

BM Merkezi’nde yer alacak yemek, saat 19.00’da (KKTC saatiyle 02.00) başlayacak.

Gayriresmî akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “iki devletli çözüm” temennisini dile getirerek, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını söyleyerek, “Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde, bu ülkede varlığımızı sürdürmek için.” ifadelerini kullanmıştı.

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