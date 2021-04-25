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Tatar: İngiliz hükümeti iki devletli çözüm modelini desteklemeli

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’deki Sunday Express gazetesine özel mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz hükümetine Cenevre’deki 5+1 toplantısında masaya koyacağı iki devletli çözüm modelini destekleme çağrısında bulundu.
Tatar: İngiliz hükümeti iki devletli çözüm modelini desteklemeli

AB’den ayrılan İngiltere’nin artık nötr bir garantör devlet olarak görevini yerine getirerek, adadaki iki tarafa eşit şekilde muamele gösterebileceğini söyleyen Tatar, “Biz artık daha fazla vakit kaybetmek istemiyoruz.

Bu kadar yıldır boşuna zaman kaybettik” dedi. Tatar, adanın çevresinde bulunun doğal gazın sadece gerginlikleri artırdığını da söyledi. Rumların, Türkiye’nin zamanla geri adım atacağı düşüncesiyle zamana oynadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle, Kıbrıs adasının önemi bir o kadar daha artmıştır. Türkiye asla geri adım atmayacaktır ve fikrini değiştirmeyecektir.

Kıbrıslı Türkleri de sonuna kadar destekleyecektir” dedi. İki devletli çözümün adadaki tek gerçekçi seçenek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki gerçeklerin ortada olduğunu ve hali hazırda barış içinde yan yana yaşayan iki devlet bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Adada iki ayrı halk, iki ayrı dil, iki ayrı tarih ve iki farklı kültür bulunmaktadır. Bundan dolayı kendi devletimizi kurma hakkına sahibiz” diye konuştu. 1974 yılından beridir adadaki iki halkın ayrı yaşadığını hatırlatan Tatar, farklı diller konuşan iki tarafının gençlerinin artık birbirini tanımadığını ve geçmişte yaşanan acılardan dolayı federal bir çözümün mümkün olamayacağını söyledi.

KKTC’nin tanınması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliği üzerine kurulu iki devletli bir çözümün taraflara kazan-kazan ortamı sağlayacağını ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin ortadan kalkmasını sağlayacağını belirtti. Geçtiğimiz ay İngiltere Dışişleri Bakanı DominicRaab ve İngiltere’nin Avrupa’dan sorumlu bakanı WendyMorton’la olumlu görüşmeler gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz hükümetinin Kıbrıs ile ilgili siyasetini gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Gazete,Cumhurbaşkanı Tatar’ın röportajını aktardığı haberinde Whitehall kaynaklarına dayandırdığı bir iddiaya da yer vererek, İngiliz bakanların Kuzey Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak tanımayı düşündüklerini yazdı.

Kıbrıs sorunun çözümünün hali hazırda İngiltere’de yaşayan 300,000 Kıbrıslı Türk için birçok sorunu ortadan kaldıracağını yazan Sunday Express, adada bulunacak nihai bir çözümün Kuzey’de yaşayan binlerce İngiliz vatandaşı ve adada bulunan İngiliz üstleri için de yararlı olacağını ifade etti.

Gazete haberinde Brexit görüşmelerinin devam ettiği dönemlerde Kuzey’de yaşayan birçok İngiliz vatandaşının Güneye geçerken sıkıntı yaşadığını da yazdı.

BRT/SUNDAY EXPRESS 

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