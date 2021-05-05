Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu programa katılarak, kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu haberlerini doğrulayan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu programa katılarak, kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu haberlerini doğruladı.

SEYAHAT İÇİN

Tatar, kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve kimlik ile pasaportu olduğunu belirterek, insanların seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalandığını söyledi.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis dün yaptığı açıklamada 97 Bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportuna sahip olduğunu söylemişti.

97 BİN KIBRISLI TÜRK'TE VAR

Anastasiadis’in açıklaması şu şekilde:

“Bizim çabamız, BM’nin AB’nin ve Türkiye üzerinde nüfus kullanabilecek ülkelerin Kıbrıs konusunda BM parametrelerinin dışına çıkan karşı tarafa orantılı bir tepki vermesini sağlamak adına uluslararası bir aydınlanma sürecinin parçasıdır.

Sayın Tatar’a sormak istiyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türk bundan utanmalı mıdır?

Gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum ama herkesin sabrının da bir sınırı vardır.”

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Detay Gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar'ın Anastasiadis'i yanıtladığı açıklamalarını 4 Mayıs Salı günü manşetine taşımıştı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Alt Yönetime statü istiyor diye suçlamıştı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan 97 Bin Kıbrıslı Türk'ten bahsetmişti.