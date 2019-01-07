Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “KIBTEK’te yanlış işler yapılmakta olduğunu” kaydetti.

Ersin Tatar başkanlığında UBP Genel Merkezi’nde bugün yapılan toplantıda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun içinde bulunduğu durum, KKTC’nin elektrik enerjisi ihtiyacı, Türkiye’yle KKTC arasında bir enterkonnekte sistem kurulması, çıkılacağı açıklanan ihaleler ve bunların finansmanı konuları ele alındı.

Toplantıya, UBP Gazimağusa Milletvekili, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KIBTEK eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, KIBTEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan, KIBTEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Koçyiğit ile öğretim görevlisi Doç. Dr. Özgür Özerdem katıldı. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar toplantı ile ilgili açıklamasında, UBP Gazimağusa Milletvekili Atun’un KIBTEK’le ilgili durumu çıkacağı TV programları ve basına vereceği demeçlerle halka anlatacağını, ayrıca Meclis’e KIBTEK’le ilgili soru önergesi vereceğini belirtti.

Tatar devamla şunları kaydetti: “Toplantıda ortaya konulan bilgiler ışığında şunları söyleyebilirim ki, KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor. Al-gülüm, ver- gülüm hükümetinin anlayışı oraya da sıçradı. Türkiye’den elektrik enerjisi gelmesi mümkündür. UBP hükümeti döneminde bu konu karara bağlandı. Türkiye’nin Avrupa Enterkonnekte sisteminden izin alamayacağını söylemek KIBTEK yöneticilerine düşmez. UBP döneminde izin sorunu diye bir sorun olmadığı Türkiye tarafından bizlere ifade edilmiştir. Şu da bilinsin ki UBP, KIBTEK’in yaşamasını asıl isteyen partidir. KIBTEK, asıl bugünkü anlayışla gidilirse yaşamakta zorlanacaktır. 4 LPG ve Fuel Oil’le çalışacak santral için ihaleye çıkacaklarmış. Gerek var mı? Bize göre yoktur. Eğer çıkılacaksa neden uluslararası ihaleye çıkılmıyor? LPG’nin KKTC’ye gelmesi şu anda mümkün değildir. Ayrıca 100 milyonlarca dolar kaynak ister. Kısacası KIBTEK’le ilgili çok söylenecek var. Ama şu bilinsin ki UBP bu yeni dönemde halkın yararına ne varsa sonuna kadar onu yapmaya kararlıdır.”