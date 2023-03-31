  • BIST 4.853,48
  • Altın 1220.939
  • Dolar 19.1839
  • Euro 20.9087
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Tatar: “Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım”

»
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin kabulünün müzakerelere “dönüş şartı” olduğunu bildirdi.
Tatar: “Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım”

Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis’e “Kıbrıs Türklerine yaklaşımı nedir, bizim egemen eşitliğimizi kabul edecek misin, etmeyecek misin?” sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Etmezse, resmi müzakere masasına oturmanın hiçbir anlamı yok.” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatar, AA muhabirine konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’daki temasları kapsamında, İngiliz parlamenterler ve gazetecilerle bir araya gelerek, Kıbrıs Türklerinin davasını ve mücadelesini anlattığını belirtti.

Önceki gün Londra’da bir üniversitedeki konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu eylemin Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasını engellemeye yönelik olduğunu yineledi.

Tatar, “Neticede, şahsıma yapılan bu hakaret, esasında Kıbrıs Türk halkına yapılan bir saygısızlık, hakaret ve saldırı olduğu gerçeği de bütün Türk dünyasında yer almıştır. Dolayısıyla karşı taraf da herhalde bundan bir ders alacaktır.” dedi.

Kıbrıs Türklerinin davasını ve haklılığını anlatmaya devam edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta artık bir anlaşma olacaksa, iki ayrı devlet esasına uygun olması gerektiğini” vurguladı.

Tatar, kimsenin “KKTC’ye dayatmayla bir anlaşma kabul ettiremeyeceğini” kaydetti.

– “Hristodulidis’in farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyoruz”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in ardından Kıbrıs görüşmelerinde bir hareketlilik beklenip beklenmediği sorusuna Tatar, “Şimdi tabii onlar bizi birtakım yerlere çekmeye çalışıyor ama müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım. Bu çerçevede, elbette bizlerin ortak zeminin onaylanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tesis edilmesi lazım.” yanıtını verdi.

Tatar, esasında Hristodulidis’in aşırı unsurların da desteğiyle seçildiğini, geçmiş dönemlerde Annan Planı’na “hayır” dediğini ve Crans-Montana’daki konferansta müzakere masasının devrilmesinde büyük rol oynadığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“O bakımdan, kendisinin farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyoruz. O nedenle bizim söylediğimiz, evet ilişkiler olsun, gayriresmi sohbetler olabilsin ama resmi müzakere masasına geçmek için çerçevenin belirlenmesi lazım. O çerçeve belirlendiğinde diğerlerine göre farklılığını ortaya koyacaksın. Kıbrıs Türklerine yaklaşımı nedir, bizim egemen eşitliğimizi kabul edecek misin, etmeyecek misin? Etmezse, resmi müzakere masasına oturmanın hiçbir anlamı yok.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis: “Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazırım”22 Şubat 2023 Çarşamba 08:48
  • Borrell, Kıbrıs sorunu çözüm süreci yeniden açılmalı19 Şubat 2023 Pazar 11:55
  • Yunanistan Başbakanı, Christodoulides'in seçilmesinin Kıbrıs'ta çözüm çabalarına "yeni bir hayat verdiği" görüşünde16 Şubat 2023 Perşembe 21:23
  • Hristodulidis Tatar ile görüşmeye hazır14 Şubat 2023 Salı 12:25
  • Kıbrıs Türk Devleti'nden sonra şimdi de "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"05 Şubat 2023 Pazar 22:02
  • Arıklı'ya göre dönülmez bir yola girildiği kesinleşti!03 Şubat 2023 Cuma 22:10
  • BMGK, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzattı30 Ocak 2023 Pazartesi 22:05
  • BM Genel Sekreteri’ne göre 2022’nin ikinci yarısında Kıbrıs’taki hava bozuldu16 Ocak 2023 Pazartesi 10:30
  • Andreas Mavroyannis: Anastasiadis gizlice iki devlet çözümünü konuştu15 Ocak 2023 Pazar 16:39
  • Hasipoğlu’ndan muhalefete çağrı: Bir kez olsun eşitliğimize birlikte sahip çıkalım03 Ocak 2023 Salı 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti