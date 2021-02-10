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Tatar- Oktay görüşmesi tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi tamamlandı.
Tatar- Oktay görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi tamamlandı.

Tatar: Halkımızın refahının artması için Türkiye’nin katkıları son derece önemlidir. Bunların gerçekleşmesi için tecrübe ve bilgi lazım bunlar Türkiye Cumhuriyetinde var. Ekiplerimiz bu konular üzerinde çalışıyor. Lefkoşa Çevre Yolunun tamamlanması ile altyapısının ileriye götürülmesi ve daha refah yaşamamız ciddiyetle ele alınmaktır. Salgında ikinci dalga ile mücadele ediyoruz. Türkiye hermazan olduğu gibi yanımızdadır. Aşı konusunda da yanımızdadırlar. Kıbrıs konusunda cumhurbaşkanı seçilmemin ardından sürekli görüşmeler yaptık. Mart ayının sonuna doğru 5+1 toplantısı yapılacak. Gayrı resmi bir toplantı olacak. Halkın iradesiyle seçilen yeni cumhurbaşkanı olarak düşüncelerimizi paylaşacağız. Türkiye ile yüzde yüz aynı noktadayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta federasyon bitmiştir artık iki devlet Kıbrıs Türkü çok acılar çekti. Türkiyenin 1974te yaptığı harekatla bağımsızlığına özgürlüğüne kavuştu. Yunanistan Başbakanının yaptığı açıklamalar bizi üzdü. Türkiye’ye işgalci dedi Kıbrıs’ta darbe olduysa, Türkler soykırımdan geçirildiyse ve devlet işgal edildiyse bunu yapan Yunanistan’dır.

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