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Tatar: “Parti olarak üreticinin yanındayız”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Tatar: “Parti olarak üreticinin yanındayız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarete, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’un yanısıra, bazı milletvekilleriyle parti yetkilileri de katıldı.

KELLE

UBP heyetinin ziyaretinde konuşan Çiftçileri Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Tarım sektöründeki mevcut sorunların giderilmemesi halinde, üretim yapılmasının imkansız olacağını dile getiren Kelle, hükümetin tarım alanına ayrılan bütçeyi yeniden gözden geçirmesi çağrısında da bulundu.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, tarım sektörünü her zaman önemseyen bir parti olduklarını belirterek tarımdaki sorunların çözünü için hükümetin icraatlarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Artan maliyetler karşısında üreticinin ve sektörün sıkıntılarının da arttığını dile getiren Tatar, UBP olarak tarım sektörünün yanında olduklarını belirtti.

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