Tatar: “ Sayın Akıncı ben yaparım olur havasındadır”

Bu ziyaret vesilesi ile Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının da katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında dönüm noktası niteliğinde açıklamalar yaptığına dikkati çekti ve “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin Kıbrıs konusunda yeni bir karar alması zamanının geldiğini” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ben yaparım olur havasından çıkarak Meclis’e bilgi vermesi, “ Crans Montana sonrası ortaya çıkan gelişmeler ışığında 2 ayrı Devlet ve konfederasyon modellerini de masada görüşmek istediğini BM’ye bildirmesi çağrısında bulundu.

UBP Genel Başkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevüt Çavuşoğlu geçtiğimiz Cuma günü KKTC’yi ziyaret etti.

Bu ziyaret vesilesi ile Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının da katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Akıcı ile Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ortak basın toplantılarını dinledik.

Ardındana da Türkiye Dışişleri Bakanı televizyonlardan canlı yayınlanan bir programa katıldı ve sorunları yanıtladı.

Sayın Akıncı, Sayın Çavuşoğlu’nun “Kıbrıs davası büyük bir davadır. Birilerinin siyasi ideolojisine ve siyasi hırsına kurban edilemez” sözlerini üzerine aldı ve tepki gösterdi.

Sayın Çavuşoğlu da Sayın Akıncı’yı yanıtladı.

Biz olmasını asla dilemiyoruz ama belli ki arada bazı problemler var...

Rum tarafı bu önemli ziyareti yakından takip etti.

Neden, çünkü bu ziyaret vesilesi ile oldukça farklı şeyler konuşuldu, farklı şeyler söylendi.

Türkiye açıkça federasyon olmadı, olmayacak da o nedenle başka çözüm modellerini masaya getiriniz biz de destekleyelim diyor.

Ancak Sayın Akıncı henüz o noktada değil. Sayın AkıncI, Rumların bizimle yönetimi paylaşmak istemediğini görüyor, söylüyor ama hala federal çözüm olabileceğini zannediyor.

Niçin? AKEL’e güvenerek mi?

Anastasiadis tam 4 yıl daha Rum Yönetimi Başkanı olarak kalacaktır.

Türkiye’nin ve bize göre parlementonun en az yüzde 65’inin artık Kıbrıs’ta federal biz çözüm olamayacağı noktasında birleşmesi çok önemlidir.

Ne diyor Sayın Çavuşoğlu?

Şöyle diyor: “ Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişilerin sürekli 'Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır' şeklinde diktede bulunuyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Konfederasyon, 2 ayrı devlet de çözümdür. Bunlar da masaya gelmelidir”...

Yani, Türkiye artık sadece federasyon hedefli görüşme yapılmasından yana değildir.

Bunu da sadece bize değil, Rum tarafına da dünyaya da söylüyor...

Kendisi isim vermedi ama eğer “ benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Ben başka şey görüşmem. Sadece federasyon iyidir” dayatması yapmakla kasettiği Sayın Akıncı ise bu doğrudur.

Sayın Akıncı uzun bir süredir, “ ben yaparım olur” havasındadır. Biz de bunu eleştirdik.

Sayın Akıncı Meclis’i önemsemiyor...

Muhalefeti önemsemiyor.

Hatta hükümetin Dışişleri ve Maliye kanatlarını da takmıyor.

Sayın Akıncı maalesef, “ beni halk seçti, istediğimi yaparım” havasındadır.

UBP, HP, YDP VE DP’nin 35 milletvekili var. Bizleri de onları da halk seçti.

UBP, HP, YDP VE DP Sayın Akıncı gibi düşünmüyor.

Bizler artık federasyon olmaz, masada diğer seçenekler de ele alınsın diyoruz.

Bizim irademiz geçersiz mi, önemsiz mi?

Bu İRADEYİ YOK MU SAYMAK LAZIM?

Üstelik TÜRKİYE GİBİ ÇOK ÖNEMLİ BİR TARAFIN DA GÖRÜŞLERİ ORTADA...

BUNLARI YOK SAYMAK DEMOKRASİ’ye ÇOK SESLİLİĞE DEĞER VERMEK OLAMAZ HER HALDE...

Dolayısı ile Sayın Akıncı artık basın toplantısında da ifade ettiğine, Anastasiadis’in görüşlerini de bildiğine göre iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçeneklerin de masada olmasını istediğini BM’ye bildirmelidir.

Aksi takdirde kendisini sert bir şekilde eleştirmeye devam edeceğiz.

Sayın Akıncı’yı anlayamıyorum. 1999 yılı başında, UBP- TKP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULURKEN HÜKÜMET PROGRAMINA ‘ Rumlarla bir anlaşmazsa olmazsa KKTC’nin tanınması için çalışılacağının yazılmasına onay veren BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN AKINCI DEĞİL MİYDİ? O zaman BM KARARLARI, BM PARAMETRELERİ YOK MUYDU? Crans Montana sonrası “ bizim neslin federasyon yapamayacağı belli oldu” diyen de Sayın Akıncı değil miydi? Peki, FEDERASYON OLMUYORSA VE ANASTASİADİS “ iki devleti görüşmek istediğini söylüyorsa neden Sayın Akıncı Crans Montana sonrasında açıkladığı tutumdan çark ederek “ federasyondan başka çözüm olmaz. Ben yeni bir deneme daha yapmak isterim” diyor. Seçim için değilse niçin bunu yaptı, yapıyor? Ne diyor Türkiye Dışişleri Bakanı? “Sayın Akıncı'nın basın toplantısında, 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir.”

Biz Türkiye olarak yeni fikirlerin değerlendirilmesinden yanayız.” DİYOR TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI. Peki, şimdi ne yapacak Sayın Akıncı? Lute geldiğinde ne söyleyecek? “Biz Guterres Çerçevesi’ne bağlı kalarak federal çözümü görüşmek istiyoruz mu?” diyecek. O ZAMAN TÜRKİYE İLE VARILAN MUTABAKAT NE OLACAK? Sayın Akıncı Meclis’e gelip bilgi vermeli ve Meclis, Crans Montana sonrası tüm yaşananları, Rumun geri adımlarını iyi değerlendirerek yeni bir karar almalıdır.

Bir dönüm noktasındayız ve bu Meclis’e yeni kararlar alma görevi düşmektedir. Biz UBP olarak bugünden itibaren bunu sağlamaya çalışacağız.