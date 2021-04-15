Tatar, Vakıflar İdaresi’nin kuruluşu nedeniyle Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin kuruluşu nedeniyle Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul ederek görüştü.



Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıslı Türklerin yüzyıllar boyu süren mücadelesinin bir nişanesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlıların adayı fethinin ardından kurdukları ilk müesseselerden birinin Vakıflar İdaresi olduğunu kaydetti.



450’nci yaşını kutlayan Vakıflar İdaresi’nin bugünlere gelmesine katkı koyan, malını mülkünü vakfeden herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal dayanışma ve birlik beraberliğin öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, Vakıfların, toplumsal birlik ve toplumsal manada dayanışma açısından önemli bir misyonu olduğuna dikkat çekerek, Vakıflar’a sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret etti.



Toplum liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ü de konuşmasında yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, Vakıflar İdaresi’nin Türklerin himayesine geçmesinde büyük emekleri olduğunu anımsattı.



Güney Kıbrıs ve İngiliz Üsler Bölgesi’nde de Vakıfların binlerce dönüm arazisi bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunların hakkını hukukunu korumak bizlerin görevidir. İngiltere Dışişleri Bakanı ve İngiltere’nin AB Bakanı ile görüşmemizde bu konudaki hassasiyetimiz ifade edilmiştir” şeklinde konuşarak, İngiliz Üsler Bölgesi’nde Vakıflar’a ait mülkiyetlerle ilgili muhatabın KKTC yetkilileri olması gerektiğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı, bahse konu mülkiyetlere uygulanan kısıtlamaların kabul edilemeyeceğini vurguladı.



KKTC’nin gelişen ekonomisinde, bilhassa ada ülkesi olması hasebiyle mülkiyetin değerli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, mülkiyetlerin ekonomiye kazandırılması noktasında Vakıflar’a büyük görevler düştüğünü kaydetti.



İhtiyaçlı kimselere gerekli yardımın Vakıflar vasıtasıyla yapılmasından duyduğu memnuniyeti de konuşmasında vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir devlet olarak mücadelesinin sürmesinde Vakıflar’a büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner hazır bulundu.