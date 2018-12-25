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Tatar :“Vatana, devlete, özgülüğe sahip çıkmak görevimizdir”

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UBP Genel Başkanı Tatar Güzelyurt İlçe Merkezi’ni ziyaret etti
Tatar :“Vatana, devlete, özgülüğe sahip çıkmak görevimizdir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP ilçe merkezlerine ziyaretleri çerçevesinde dün UBP Güzelyurt İlçe Merkezi’ni ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ersin Tatar Güzelyurt bölgesinin tarım ve üniversitesi ile ön plana çıkmaya başladığını dile getirerek, iktidara gelmeler, halinde bölgenin turizm açısından da gelişmesini sağlayacaklarını belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık “Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla şehitleri rahmet, gazileri minnetle de andı ve vatana, devlete, özgürlüğe sahip çıkmayı görev bildiklerini kaydetti.

 “HALK UBP’NİN İKTİDARDA OLMASINI İSTİYOR”

Mevcut hükümetin her alanda başarısız olduğunu söyleyen Tatar, UBP’nin hükümette olmamasından dolayı hizmetlerin, kazanımların ve projelerin duracağını anlayan halkın şu anda bir seçim olsa UBP’yi tek başına iktidara getireceğini kaydetti.

“Şu anki dörtlü zorlama hükümet ülkeye umutsuzluk getirmiştir. Halkın geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türkiye ile sıkıntılı ilişkiler halkımızı moral bozukluğuna sürüklemiştir” ifadelerini kullanan Tatar, UBP’nin bir umut olarak ortada durduğunu, hükümetin ömrünün çok uzun olmadığının artık belli olduğunu söyleyerek; “UBP’nin çok yakında iktidar olacağını görüyoruz, bunu halkta istiyor” dedi.

“SU PROJESİ TAMAMLANMALIDIR”

Tatar, su projesinin tamamlanmasının önemine de dikkati çekerek şunları kaydetti:

“ Su projesi milyar dolarlık projedir. Sayın Eroğlu hükümeti döneminde gittik görüştük projemizi sunduk Sayın Erdoğan ve Veysel Eroğlu onayladı. 2009’da temelleri atılan projenin sonunda su Kıbrıs’a gelmiştir. Bu su Kuzey Kıbrıs’a ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değer katmıştır. Bu proje bizim sayemizde gerçekleşti. Türkiye’nin buraya sağladığı katkılar çok büyüktür. Şu andaki hükümet bu projeyi tamamlayamadığı için ise hala daha suyun bir kısmı denize akmaktadır. Projenin tamamlanması ile tarıma gerekli su sağlanabilecektir. Bu da yine inşallah yine bize nasip olacaktır.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”

Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini istemediğini dile getiren Tatar, böyle bir çözümün olmasının zor olduğunu kaydetti.

UBP olarak Türkiye ile beraber federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Tatar, “Alternatif fikirlerin ortaya atılmasını ve geliştirilme gerektiğini söylüyoruz. Bize göre atık Kıbrıs’ta iki devlet temelinde bir anlaşmaya varmalıyız. Artık bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olacaktır. UBP artık bunu daha yüksek sele seslendirecektir” ifadelerini kullandı.

“NETENYAHU YAPTIKLARINNDA VE SÖYLEDİKLERİNDEN HİCAP DUYMALIDIR”

İsrail Başbakanı’nın Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu söylemesinin gerçeklerle bağdaşmadığını ifade eden Tatar sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Kıbrıs’ta meşru olarak bulunuyor. Türkiye 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması uyarınca buradadır ve burada olmaya devam edecektir. Bizim koruyucumuzdur. Garantör ülkedir. İsrail, Filistin topraklarını hiç hakkı yokken işgal etmiştir. Netenyahu yaptıklarından ve söylediklerinden hicap duymalıdır”

PİLLİ

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Ali Pilli de yaptığı konuşmada, Genel Başkan Ersin Tatar’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Pilli, UBP’nin yeni iktidar döneminde bölgenin gelişmesine ivme kazandırılacağına olan inancının tam olduğunu kaydetti.

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